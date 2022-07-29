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Месторождение "Кумтор" окончательно перешло в собственность Киргизии - РИА Новости, 29.07.2022
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Месторождение "Кумтор" окончательно перешло в собственность Киргизии
Месторождение "Кумтор" окончательно перешло в собственность Киргизии - РИА Новости, 29.07.2022
Месторождение "Кумтор" окончательно перешло в собственность Киргизии
Золоторудное месторождение "Кумтор" окончательно перешло в собственность Киргизии, сообщили РИА Новости в пресс-службе президента республики Садыра Жапарова. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T15:42
2022-07-29T15:42
экономика
киргизия
великобритания
садыр жапаров
бишкек
кумтор (рудник)
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БИШКЕК, 29 июл - РИА Новости. Золоторудное месторождение "Кумтор" окончательно перешло в собственность Киргизии, сообщили РИА Новости в пресс-службе президента республики Садыра Жапарова.Сообщается, что в пятницу в посольстве Киргизии в Великобритании состоялась процедура обмена документов, подтверждающих процесс перехода золоторудного месторождения "Кумтор" в собственность Киргизии."На территории посольства Кыргызстана в присутствии международных юридических представителей сторон и эскроу агента Чрезвычайному и полномочному послу Кыргызской Республики в Великобритании Улану Джусупову был передан полный пакет юридических документов, включая все необходимые передаточные акты, доверенности и свидетельства для оформления полного перехода прав собственности на 100% акций компаний "Кумтор Голд Компани" и "Кумтор Оперейтинг Компани" в пользу ОАО "Кыргызалтын", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, президент Киргизии дал оперативные поручения кабинету министров страны "обеспечить эффективную разработку национального достояния республики - месторождения "Кумтор" во благо народа Кыргызстана с соблюдением всех требований национального законодательства (экологических, налоговых, корпоративных, трудовых и т.д.) и международных стандартов".Centerra Gold около 30 лет вела разработку месторождения "Кумтор" с запасами золота около 700 тонн. Месторождение являлось основным активом международной компании, приносящим ей большую часть выручки. По данным статистики Киргизии, доля "Кумтора" в общем объеме промышленного производства республики составляет около 20%.В прошлом году Киргизия предъявила компании финансовые претензии на 4,2 миллиарда долларов за нарушение экологических норм и неуплату налогов при разработке "Кумтора". По версии киргизской стороны, действия компании нанесли существенный урон экологической ситуации в республике. В начале апреля президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что по достигнутому мировому соглашению с Centerra 100% акций "Кумтора" перешли к Бишкеку.
https://ria.ru/20210708/kumtor-1740273884.html
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экономика, киргизия, великобритания, садыр жапаров, бишкек, кумтор (рудник)
15:42 29.07.2022
 
Месторождение "Кумтор" окончательно перешло в собственность Киргизии

Золоторудное месторождение "Кумтор" окончательно перешло в собственность Киргизии

© SputnikРудник Кумтор в Киргизии
Рудник Кумтор в Киргизии - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Sputnik
Рудник Кумтор в Киргизии. Архивное фото
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БИШКЕК, 29 июл - РИА Новости. Золоторудное месторождение "Кумтор" окончательно перешло в собственность Киргизии, сообщили РИА Новости в пресс-службе президента республики Садыра Жапарова.
Сообщается, что в пятницу в посольстве Киргизии в Великобритании состоялась процедура обмена документов, подтверждающих процесс перехода золоторудного месторождения "Кумтор" в собственность Киргизии.
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"На территории посольства Кыргызстана в присутствии международных юридических представителей сторон и эскроу агента Чрезвычайному и полномочному послу Кыргызской Республики в Великобритании Улану Джусупову был передан полный пакет юридических документов, включая все необходимые передаточные акты, доверенности и свидетельства для оформления полного перехода прав собственности на 100% акций компаний "Кумтор Голд Компани" и "Кумтор Оперейтинг Компани" в пользу ОАО "Кыргызалтын", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, президент Киргизии дал оперативные поручения кабинету министров страны "обеспечить эффективную разработку национального достояния республики - месторождения "Кумтор" во благо народа Кыргызстана с соблюдением всех требований национального законодательства (экологических, налоговых, корпоративных, трудовых и т.д.) и международных стандартов".
"Сегодня же, 29 июля, были произведены все предусмотренные Соглашением финансовые выплаты в пользу Кыргызской Республики". - уточнили в пресс-службе.
Centerra Gold около 30 лет вела разработку месторождения "Кумтор" с запасами золота около 700 тонн. Месторождение являлось основным активом международной компании, приносящим ей большую часть выручки. По данным статистики Киргизии, доля "Кумтора" в общем объеме промышленного производства республики составляет около 20%.
В прошлом году Киргизия предъявила компании финансовые претензии на 4,2 миллиарда долларов за нарушение экологических норм и неуплату налогов при разработке "Кумтора". По версии киргизской стороны, действия компании нанесли существенный урон экологической ситуации в республике. В начале апреля президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что по достигнутому мировому соглашению с Centerra 100% акций "Кумтора" перешли к Бишкеку.
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