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США и Япония расценят "ядерную атаку" России как удар против человечества - РИА Новости, 13.01.2023
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США и Япония расценят "ядерную атаку" России как удар против человечества
США и Япония расценят "ядерную атаку" России как удар против человечества - РИА Новости, 13.01.2023
США и Япония расценят "ядерную атаку" России как удар против человечества
Премьер Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден согласились, что любое возможное применение Россией ядерного оружия на Украине означало бы враждебный акт РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T23:05
2023-01-13T23:05
в мире
фумио кисида
джо байден
россия
украина
япония
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ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Премьер Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден согласились, что любое возможное применение Россией ядерного оружия на Украине означало бы враждебный акт против всего человечества, который ничем нельзя оправдать, говорится в распространенном по итогам саммита совместном заявлении двух лидеров. "Объединившись, мы будем продолжать вводить против РФ санкции, непоколебимо оказывая поддержку Украине. Мы однозначно заявляем, что любое применение Россией ядерного оружия на Украине стало бы враждебным и ничем не оправданным враждебным актом против всего человечества", - говорится, в частности, в заявлении, которое распространил Белый дом. Лидеры двух стран также условились поддерживать Украину перед лицом приписываемых России атак на критически важную энергетическую инфраструктуру.
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в мире, фумио кисида, джо байден, россия, украина, япония
В мире, Фумио Кисида, Джо Байден, Россия, Украина, Япония
23:05 13.01.2023
 
США и Япония расценят "ядерную атаку" России как удар против человечества

США и Япония расценят "ядерную атаку" России на Украине как агрессию против человечества

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкРакетный комплекс "Тополь"
Ракетный комплекс Тополь - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ракетный комплекс "Тополь". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Премьер Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден согласились, что любое возможное применение Россией ядерного оружия на Украине означало бы враждебный акт против всего человечества, который ничем нельзя оправдать, говорится в распространенном по итогам саммита совместном заявлении двух лидеров.
"Объединившись, мы будем продолжать вводить против РФ санкции, непоколебимо оказывая поддержку Украине. Мы однозначно заявляем, что любое применение Россией ядерного оружия на Украине стало бы враждебным и ничем не оправданным враждебным актом против всего человечества", - говорится, в частности, в заявлении, которое распространил Белый дом.
Лидеры двух стран также условились поддерживать Украину перед лицом приписываемых России атак на критически важную энергетическую инфраструктуру.
Американские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений в Японии - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 22:47
США и Япония укрепят сотрудничество по применению контрударных вооружений
 
В миреФумио КисидаДжо БайденРоссияУкраинаЯпония
 
 
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