https://ria.ru/20230113/agressiya-1844774323.html

США и Япония расценят "ядерную атаку" России как удар против человечества

США и Япония расценят "ядерную атаку" России как удар против человечества - РИА Новости, 13.01.2023

США и Япония расценят "ядерную атаку" России как удар против человечества

Премьер Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден согласились, что любое возможное применение Россией ядерного оружия на Украине означало бы враждебный акт РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T23:05

2023-01-13T23:05

2023-01-13T23:05

в мире

фумио кисида

джо байден

россия

украина

япония

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ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Премьер Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден согласились, что любое возможное применение Россией ядерного оружия на Украине означало бы враждебный акт против всего человечества, который ничем нельзя оправдать, говорится в распространенном по итогам саммита совместном заявлении двух лидеров. "Объединившись, мы будем продолжать вводить против РФ санкции, непоколебимо оказывая поддержку Украине. Мы однозначно заявляем, что любое применение Россией ядерного оружия на Украине стало бы враждебным и ничем не оправданным враждебным актом против всего человечества", - говорится, в частности, в заявлении, которое распространил Белый дом. Лидеры двух стран также условились поддерживать Украину перед лицом приписываемых России атак на критически важную энергетическую инфраструктуру.

https://ria.ru/20230113/sotrudnichestvo-1844772977.html

россия

украина

япония

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в мире, фумио кисида, джо байден, россия, украина, япония