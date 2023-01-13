https://ria.ru/20230113/agressiya-1844774323.html
США и Япония расценят "ядерную атаку" России как удар против человечества
США и Япония расценят "ядерную атаку" России как удар против человечества - РИА Новости, 13.01.2023
США и Япония расценят "ядерную атаку" России как удар против человечества
Премьер Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден согласились, что любое возможное применение Россией ядерного оружия на Украине означало бы враждебный акт РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T23:05
2023-01-13T23:05
2023-01-13T23:05
в мире
фумио кисида
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ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Премьер Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден согласились, что любое возможное применение Россией ядерного оружия на Украине означало бы враждебный акт против всего человечества, который ничем нельзя оправдать, говорится в распространенном по итогам саммита совместном заявлении двух лидеров. "Объединившись, мы будем продолжать вводить против РФ санкции, непоколебимо оказывая поддержку Украине. Мы однозначно заявляем, что любое применение Россией ядерного оружия на Украине стало бы враждебным и ничем не оправданным враждебным актом против всего человечества", - говорится, в частности, в заявлении, которое распространил Белый дом. Лидеры двух стран также условились поддерживать Украину перед лицом приписываемых России атак на критически важную энергетическую инфраструктуру.
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в мире, фумио кисида, джо байден, россия, украина, япония
В мире, Фумио Кисида, Джо Байден, Россия, Украина, Япония
США и Япония расценят "ядерную атаку" России как удар против человечества
США и Япония расценят "ядерную атаку" России на Украине как агрессию против человечества