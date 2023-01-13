https://ria.ru/20230113/aes-1844588541.html

На Запорожской АЭС продлят сроки эксплуатации трех энергоблоков

На Запорожской АЭС продлят сроки эксплуатации трех энергоблоков - РИА Новости, 13.01.2023

На Запорожской АЭС продлят сроки эксплуатации трех энергоблоков

Ремонтные работы планируется начать в этом году на Запорожской АЭС для продления сроков эксплуатации трех энергоблоков, сообщается в официальном Telegram-канале РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T12:12

2023-01-13T12:12

2023-01-13T12:12

в мире

запорожская аэс

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Ремонтные работы планируется начать в этом году на Запорожской АЭС для продления сроков эксплуатации трех энергоблоков, сообщается в официальном Telegram-канале атомной станции. Работы будут вестись в условиях интеграции АЭС в российское правовое поле в полном соответствии с требованиями Ростехнадзора, в том числе и по укомплектованности эксплуатирующей организации персоналом. "Поэтому требуется усиление Запорожской станции специалистами российских АЭС, построенных по проектам, аналогичным ЗАЭС", - говорится в сообщении. В связи с этим на ЗАЭС открыты вакансии на должности руководителей и инженерно-технических специалистов по обслуживанию энергоблоков.

https://ria.ru/20230112/zaes-1844380969.html

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в мире, запорожская аэс, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)