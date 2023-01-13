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На Запорожской АЭС продлят сроки эксплуатации трех энергоблоков - РИА Новости, 13.01.2023
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На Запорожской АЭС продлят сроки эксплуатации трех энергоблоков
На Запорожской АЭС продлят сроки эксплуатации трех энергоблоков - РИА Новости, 13.01.2023
На Запорожской АЭС продлят сроки эксплуатации трех энергоблоков
Ремонтные работы планируется начать в этом году на Запорожской АЭС для продления сроков эксплуатации трех энергоблоков, сообщается в официальном Telegram-канале РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T12:12
2023-01-13T12:12
в мире
запорожская аэс
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Ремонтные работы планируется начать в этом году на Запорожской АЭС для продления сроков эксплуатации трех энергоблоков, сообщается в официальном Telegram-канале атомной станции. Работы будут вестись в условиях интеграции АЭС в российское правовое поле в полном соответствии с требованиями Ростехнадзора, в том числе и по укомплектованности эксплуатирующей организации персоналом. "Поэтому требуется усиление Запорожской станции специалистами российских АЭС, построенных по проектам, аналогичным ЗАЭС", - говорится в сообщении. В связи с этим на ЗАЭС открыты вакансии на должности руководителей и инженерно-технических специалистов по обслуживанию энергоблоков.
https://ria.ru/20230112/zaes-1844380969.html
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в мире, запорожская аэс, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
В мире, Запорожская АЭС, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
12:12 13.01.2023
 
На Запорожской АЭС продлят сроки эксплуатации трех энергоблоков

На ЗАЭС начнут ремонтные работы для продления сроков эксплуатации трех энергоблоков

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Ремонтные работы планируется начать в этом году на Запорожской АЭС для продления сроков эксплуатации трех энергоблоков, сообщается в официальном Telegram-канале атомной станции.
"Станции предстоят большие перемены. Уже в текущем году должны начаться работы, связанные как с ремонтной кампанией, так и продлением сроков эксплуатации энергоблоков №1, 2 и 6", - говорится в сообщении.
Работы будут вестись в условиях интеграции АЭС в российское правовое поле в полном соответствии с требованиями Ростехнадзора, в том числе и по укомплектованности эксплуатирующей организации персоналом.
"Поэтому требуется усиление Запорожской станции специалистами российских АЭС, построенных по проектам, аналогичным ЗАЭС", - говорится в сообщении.
В связи с этим на ЗАЭС открыты вакансии на должности руководителей и инженерно-технических специалистов по обслуживанию энергоблоков.
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