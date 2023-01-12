https://ria.ru/20230112/zemletryasenie-1844295332.html

В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,0

В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 12.01.2023

В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Чили, сообщает национальный сейсмологический центр. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T09:42

2023-01-12T09:42

2023-01-12T09:42

в мире

чили

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Чили, сообщает национальный сейсмологический центр. Толчки были зафиксированы в 3.19 по местному времени (9.19 мск) на глубине 34 километров. Эпицентр землетрясение располагался в 18 километрах к западу от города Овалье в центральной части страны. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20221007/statui-1822126967.html

чили

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, чили