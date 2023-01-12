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В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 12.01.2023
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В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,0
В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 12.01.2023
В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Чили, сообщает национальный сейсмологический центр. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T09:42
2023-01-12T09:42
в мире
чили
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Чили, сообщает национальный сейсмологический центр. Толчки были зафиксированы в 3.19 по местному времени (9.19 мск) на глубине 34 километров. Эпицентр землетрясение располагался в 18 километрах к западу от города Овалье в центральной части страны. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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в мире, чили
В мире, Чили
09:42 12.01.2023
 
В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,0

В Чили недалеко от города Овалье произошло землетрясение магнитудой 6,0

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Чили, сообщает национальный сейсмологический центр.
Толчки были зафиксированы в 3.19 по местному времени (9.19 мск) на глубине 34 километров. Эпицентр землетрясение располагался в 18 километрах к западу от города Овалье в центральной части страны.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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