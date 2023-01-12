https://ria.ru/20230112/zemletryasenie-1844295332.html
В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,0
В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 12.01.2023
В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Чили, сообщает национальный сейсмологический центр. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T09:42
2023-01-12T09:42
2023-01-12T09:42
в мире
чили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Чили, сообщает национальный сейсмологический центр. Толчки были зафиксированы в 3.19 по местному времени (9.19 мск) на глубине 34 километров. Эпицентр землетрясение располагался в 18 километрах к западу от города Овалье в центральной части страны. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20221007/statui-1822126967.html
чили
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чили
В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,0
В Чили недалеко от города Овалье произошло землетрясение магнитудой 6,0