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В Липецке попросили Путина поддержать возрождение тракторного завода - РИА Новости, 12.01.2023
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В Липецке попросили Путина поддержать возрождение тракторного завода
В Липецке попросили Путина поддержать возрождение тракторного завода - РИА Новости, 12.01.2023
В Липецке попросили Путина поддержать возрождение тракторного завода
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным попросил поддержать налоговыми льготами находящийся в полном... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T14:53
2023-01-12T14:53
экономика
игорь артамонов
липецкая область
липецк
трансмашхолдинг
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным попросил поддержать налоговыми льготами находящийся в полном упадке Липецкий тракторный завод, на котором решено возрождать производство. "Мы смогли с нашими белорусскими партнёрами – холдингом "Амкодор" - и в партнёрстве с "Трансмашхолдингом", наша ещё одна большая структура, договориться о возрождении Липецкого тракторного завода. Это громадный завод, флагман был – на сегодня в разрухе полной. Полгода нашей работы, надеемся, в ближайшее время мы подпишем соглашение и возродим там производство. То есть для города, для области это очень большой результат", - рассказал Артамонов. "Мы хотели бы обратиться к вам с просьбой налоговыми льготами поддержать наши начинания. В первую очередь, конечно же, нам необходима особая экономическая зона. Рядом есть. Если будет решение о присоединении (завода – ред.), чтобы инвесторы получили льготы, то у нас всё получится", - добавил губернатор. По данным Артамонова, в Липецкой области почти 300 предприятий с иностранным участием, что несло риски дестабилизации рынка труда в регионе. "Но одни инвесторы заместили других, идёт процесс перехода прав собственности. То есть всё ровно, всё нормально, рынок труда это не пошатнуло", - отметил Артамонов.
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экономика, игорь артамонов, липецкая область, липецк, трансмашхолдинг, россия, владимир путин
Экономика, Игорь Артамонов, Липецкая область, Липецк, Трансмашхолдинг, Россия, Владимир Путин
14:53 12.01.2023
 
В Липецке попросили Путина поддержать возрождение тракторного завода

Липецкий губернатор Артамонов попросил Путина поддержать возрождение тракторного завода

© РИА Новости / Пресс-служба Кремля / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Кремля
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным попросил поддержать налоговыми льготами находящийся в полном упадке Липецкий тракторный завод, на котором решено возрождать производство.
"Мы смогли с нашими белорусскими партнёрами – холдингом "Амкодор" - и в партнёрстве с "Трансмашхолдингом", наша ещё одна большая структура, договориться о возрождении Липецкого тракторного завода. Это громадный завод, флагман был – на сегодня в разрухе полной. Полгода нашей работы, надеемся, в ближайшее время мы подпишем соглашение и возродим там производство. То есть для города, для области это очень большой результат", - рассказал Артамонов.
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"Мы хотели бы обратиться к вам с просьбой налоговыми льготами поддержать наши начинания. В первую очередь, конечно же, нам необходима особая экономическая зона. Рядом есть. Если будет решение о присоединении (завода – ред.), чтобы инвесторы получили льготы, то у нас всё получится", - добавил губернатор.
По данным Артамонова, в Липецкой области почти 300 предприятий с иностранным участием, что несло риски дестабилизации рынка труда в регионе. "Но одни инвесторы заместили других, идёт процесс перехода прав собственности. То есть всё ровно, всё нормально, рынок труда это не пошатнуло", - отметил Артамонов.
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ЭкономикаИгорь АртамоновЛипецкая областьЛипецкТрансмашхолдингРоссияВладимир Путин
 
 
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