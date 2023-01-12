https://ria.ru/20230112/zavod-1844405291.html

В Липецке попросили Путина поддержать возрождение тракторного завода

В Липецке попросили Путина поддержать возрождение тракторного завода - РИА Новости, 12.01.2023

В Липецке попросили Путина поддержать возрождение тракторного завода

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным попросил поддержать налоговыми льготами находящийся в полном... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T14:53

2023-01-12T14:53

2023-01-12T14:53

экономика

игорь артамонов

липецкая область

липецк

трансмашхолдинг

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным попросил поддержать налоговыми льготами находящийся в полном упадке Липецкий тракторный завод, на котором решено возрождать производство. "Мы смогли с нашими белорусскими партнёрами – холдингом "Амкодор" - и в партнёрстве с "Трансмашхолдингом", наша ещё одна большая структура, договориться о возрождении Липецкого тракторного завода. Это громадный завод, флагман был – на сегодня в разрухе полной. Полгода нашей работы, надеемся, в ближайшее время мы подпишем соглашение и возродим там производство. То есть для города, для области это очень большой результат", - рассказал Артамонов. "Мы хотели бы обратиться к вам с просьбой налоговыми льготами поддержать наши начинания. В первую очередь, конечно же, нам необходима особая экономическая зона. Рядом есть. Если будет решение о присоединении (завода – ред.), чтобы инвесторы получили льготы, то у нас всё получится", - добавил губернатор. По данным Артамонова, в Липецкой области почти 300 предприятий с иностранным участием, что несло риски дестабилизации рынка труда в регионе. "Но одни инвесторы заместили других, идёт процесс перехода прав собственности. То есть всё ровно, всё нормально, рынок труда это не пошатнуло", - отметил Артамонов.

https://ria.ru/20220920/kfu-1817878521.html

https://ria.ru/20221128/selo-1834263304.html

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экономика, игорь артамонов, липецкая область, липецк, трансмашхолдинг, россия, владимир путин