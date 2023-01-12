В Липецке попросили Путина поддержать возрождение тракторного завода
Липецкий губернатор Артамонов попросил Путина поддержать возрождение тракторного завода
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным попросил поддержать налоговыми льготами находящийся в полном упадке Липецкий тракторный завод, на котором решено возрождать производство.
"Мы смогли с нашими белорусскими партнёрами – холдингом "Амкодор" - и в партнёрстве с "Трансмашхолдингом", наша ещё одна большая структура, договориться о возрождении Липецкого тракторного завода. Это громадный завод, флагман был – на сегодня в разрухе полной. Полгода нашей работы, надеемся, в ближайшее время мы подпишем соглашение и возродим там производство. То есть для города, для области это очень большой результат", - рассказал Артамонов.
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"Мы хотели бы обратиться к вам с просьбой налоговыми льготами поддержать наши начинания. В первую очередь, конечно же, нам необходима особая экономическая зона. Рядом есть. Если будет решение о присоединении (завода – ред.), чтобы инвесторы получили льготы, то у нас всё получится", - добавил губернатор.
По данным Артамонова, в Липецкой области почти 300 предприятий с иностранным участием, что несло риски дестабилизации рынка труда в регионе. "Но одни инвесторы заместили других, идёт процесс перехода прав собственности. То есть всё ровно, всё нормально, рынок труда это не пошатнуло", - отметил Артамонов.
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