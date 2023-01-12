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Захарова призвала ООН обратить внимание на отказ ввести силовиков в Косово - РИА Новости, 12.01.2023
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Захарова призвала ООН обратить внимание на отказ ввести силовиков в Косово
Захарова призвала ООН обратить внимание на отказ ввести силовиков в Косово - РИА Новости, 12.01.2023
Захарова призвала ООН обратить внимание на отказ ввести силовиков в Косово
МИД РФ призывает секретариат ООН обратить внимание на отказ сербам в их требовании ввести контингент полиции и армии в Косово, придерживаясь резолюции Совета... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T14:50
2023-01-12T15:14
в мире
мария захарова
альбин курти
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. МИД РФ призывает секретариат ООН обратить внимание на отказ сербам в их требовании ввести контингент полиции и армии в Косово, придерживаясь резолюции Совета Безопасности ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики Косово в декабре задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурили на трассах на севере края, освободив дороги лишь в конце месяца. Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти 15 декабря передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку Приштины на вступление в ЕС. В ответ минобороны Сербии передало запрос командованию миссии НАТО KFOR на введение в Косово и Метохию сил ограниченного контингента до 1 тысячи сербских полицейских и военных согласно резолюции Совбеза ООН 1244. Ряд стран ЕС - Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния - не признают Косово.
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в мире, мария захарова, альбин курти, косово, россия, украина, оон, евросоюз, совет евросоюза
В мире, Мария Захарова, Альбин Курти, Косово, Россия, Украина, ООН, Евросоюз, Совет Евросоюза
14:50 12.01.2023 (обновлено: 15:14 12.01.2023)
 
Захарова призвала ООН обратить внимание на отказ ввести силовиков в Косово

Захарова призвала ООН обратить внимание на отказ сербам ввести силовиков в Косово

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. МИД РФ призывает секретариат ООН обратить внимание на отказ сербам в их требовании ввести контингент полиции и армии в Косово, придерживаясь резолюции Совета Безопасности ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Почему секретариат ООН, так активно выступающий по ситуации вокруг Украины, не хочет процитировать и зачитать на брифингах резолюцию 1244, призвав соответствующие силы к ее выполнению? Почему не хочет секретариат ООН поддержать запрос Белграда по этой конкретной резолюции на направление в регион сербских военных и полиции? Это для всех документ, просто надо к нему привлечь внимание", - сказала она в ходе брифинга в четверг.
В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики Косово в декабре задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурили на трассах на севере края, освободив дороги лишь в конце месяца.
Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти 15 декабря передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку Приштины на вступление в ЕС. В ответ минобороны Сербии передало запрос командованию миссии НАТО KFOR на введение в Косово и Метохию сил ограниченного контингента до 1 тысячи сербских полицейских и военных согласно резолюции Совбеза ООН 1244. Ряд стран ЕС - Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния - не признают Косово.
Сотрудник полиции Косово в северной части Косовска-Митровицы - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
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В Косово албанец открыл стрельбу по отмечающим Рождество сербам
 
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