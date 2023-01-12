14:50 12.01.2023 (обновлено: 15:14 12.01.2023)
Захарова призвала ООН обратить внимание на отказ ввести силовиков в Косово
Захарова призвала ООН обратить внимание на отказ сербам ввести силовиков в Косово
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. МИД РФ призывает секретариат ООН обратить внимание на отказ сербам в их требовании ввести контингент полиции и армии в Косово, придерживаясь резолюции Совета Безопасности ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Почему секретариат ООН, так активно выступающий по ситуации вокруг Украины, не хочет процитировать и зачитать на брифингах резолюцию 1244, призвав соответствующие силы к ее выполнению? Почему не хочет секретариат ООН поддержать запрос Белграда по этой конкретной резолюции на направление в регион сербских военных и полиции? Это для всех документ, просто надо к нему привлечь внимание", - сказала она в ходе брифинга в четверг.
В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики Косово в декабре задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурили на трассах на севере края, освободив дороги лишь в конце месяца.
Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти 15 декабря передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку Приштины на вступление в ЕС. В ответ минобороны Сербии передало запрос командованию миссии НАТО KFOR на введение в Косово и Метохию сил ограниченного контингента до 1 тысячи сербских полицейских и военных согласно резолюции Совбеза ООН 1244. Ряд стран ЕС - Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния - не признают Косово.