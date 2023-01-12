https://ria.ru/20230112/zakharova-1844404380.html

Захарова призвала ООН обратить внимание на отказ ввести силовиков в Косово

Захарова призвала ООН обратить внимание на отказ ввести силовиков в Косово - РИА Новости, 12.01.2023

Захарова призвала ООН обратить внимание на отказ ввести силовиков в Косово

МИД РФ призывает секретариат ООН обратить внимание на отказ сербам в их требовании ввести контингент полиции и армии в Косово, придерживаясь резолюции Совета... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T14:50

2023-01-12T14:50

2023-01-12T15:14

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. МИД РФ призывает секретариат ООН обратить внимание на отказ сербам в их требовании ввести контингент полиции и армии в Косово, придерживаясь резолюции Совета Безопасности ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики Косово в декабре задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурили на трассах на севере края, освободив дороги лишь в конце месяца. Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти 15 декабря передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку Приштины на вступление в ЕС. В ответ минобороны Сербии передало запрос командованию миссии НАТО KFOR на введение в Косово и Метохию сил ограниченного контингента до 1 тысячи сербских полицейских и военных согласно резолюции Совбеза ООН 1244. Ряд стран ЕС - Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния - не признают Косово.

https://ria.ru/20230106/kosovo-1843299262.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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