https://ria.ru/20230112/vzryv-1844453973.html

На западе Стамбула прогремел взрыв

На западе Стамбула прогремел взрыв - РИА Новости, 12.01.2023

На западе Стамбула прогремел взрыв

Взрыв прогремел в текстильной мастерской на западе Стамбула, есть пострадавшие, сообщило агентство DHA. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T17:18

2023-01-12T17:18

2023-01-12T17:18

взрыв

в мире

стамбул

турция

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СТАМБУЛ, 12 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в текстильной мастерской на западе Стамбула, есть пострадавшие, сообщило агентство DHA. По данным агентства, взрыв прогремел в районе Багджылар. Из-за мощного взрыва обломки разбросало по улице. Пострадавшие госпитализированы. Причины происшествия выясняются.

https://ria.ru/20230111/afganistan-1844182983.html

стамбул

турция

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

взрыв, в мире, стамбул, турция