https://ria.ru/20230112/vzryv-1844453973.html
На западе Стамбула прогремел взрыв
На западе Стамбула прогремел взрыв - РИА Новости, 12.01.2023
На западе Стамбула прогремел взрыв
Взрыв прогремел в текстильной мастерской на западе Стамбула, есть пострадавшие, сообщило агентство DHA. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T17:18
2023-01-12T17:18
2023-01-12T17:18
взрыв
в мире
стамбул
турция
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СТАМБУЛ, 12 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в текстильной мастерской на западе Стамбула, есть пострадавшие, сообщило агентство DHA. По данным агентства, взрыв прогремел в районе Багджылар. Из-за мощного взрыва обломки разбросало по улице. Пострадавшие госпитализированы. Причины происшествия выясняются.
https://ria.ru/20230111/afganistan-1844182983.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв, в мире, стамбул, турция
Взрыв, В мире, Стамбул, Турция
На западе Стамбула прогремел взрыв
DHA: в текстильной мастерской на западе Стамбула в районе Багджылар прогремел взрыв