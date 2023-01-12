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На западе Стамбула прогремел взрыв - РИА Новости, 12.01.2023
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На западе Стамбула прогремел взрыв
На западе Стамбула прогремел взрыв - РИА Новости, 12.01.2023
На западе Стамбула прогремел взрыв
Взрыв прогремел в текстильной мастерской на западе Стамбула, есть пострадавшие, сообщило агентство DHA. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T17:18
2023-01-12T17:18
взрыв
в мире
стамбул
турция
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СТАМБУЛ, 12 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в текстильной мастерской на западе Стамбула, есть пострадавшие, сообщило агентство DHA. По данным агентства, взрыв прогремел в районе Багджылар. Из-за мощного взрыва обломки разбросало по улице. Пострадавшие госпитализированы. Причины происшествия выясняются.
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взрыв, в мире, стамбул, турция
Взрыв, В мире, Стамбул, Турция
17:18 12.01.2023
 
На западе Стамбула прогремел взрыв

DHA: в текстильной мастерской на западе Стамбула в районе Багджылар прогремел взрыв

© AP Photo / Francisco SecoАвтомобили полиции и скорой помощи на улице в Стамбуле, Турция
Автомобили полиции и скорой помощи на улице в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Автомобили полиции и скорой помощи на улице в Стамбуле, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 12 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в текстильной мастерской на западе Стамбула, есть пострадавшие, сообщило агентство DHA.
По данным агентства, взрыв прогремел в районе Багджылар. Из-за мощного взрыва обломки разбросало по улице.
Пострадавшие госпитализированы. Причины происшествия выясняются.
На месте взрыва возле министерства иностранных дел Афганистана на площади Занбак в Кабуле - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
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