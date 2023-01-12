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Песков посоветовал игнорировать слухи об отмене прямых выборов губернаторов - РИА Новости, 12.01.2023
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Песков посоветовал игнорировать слухи об отмене прямых выборов губернаторов
Песков посоветовал игнорировать слухи об отмене прямых выборов губернаторов - РИА Новости, 12.01.2023
Песков посоветовал игнорировать слухи об отмене прямых выборов губернаторов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видел и призвал не реагировать на информацию из социальных сетей, что в связи со специальной военной операцией и РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T14:21
2023-01-12T14:21
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видел и призвал не реагировать на информацию из социальных сетей, что в связи со специальной военной операцией и с целью экономии бюджетных денег выборы губернаторов в этом году будут проходить через законодательные собрания субъектов. "Откуда появилась такая информация? Я, честно говоря, ее ни разу не видел", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле могут прокомментировать информацию в соцсетях о том, что ряд российских губернаторов посетили администрацию президента по вопросу отмены прямых выборов из-за СВО и для экономии бюджетных денег. Он призвал никак не реагировать на эти сообщения.
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политика, россия, дмитрий песков
Политика, Россия, Дмитрий Песков
14:21 12.01.2023
 
Песков посоветовал игнорировать слухи об отмене прямых выборов губернаторов

Песков призвал не реагировать на сообщения соцсетей об отмене прямых выборов губернаторов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видел и призвал не реагировать на информацию из социальных сетей, что в связи со специальной военной операцией и с целью экономии бюджетных денег выборы губернаторов в этом году будут проходить через законодательные собрания субъектов.
"Откуда появилась такая информация? Я, честно говоря, ее ни разу не видел", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле могут прокомментировать информацию в соцсетях о том, что ряд российских губернаторов посетили администрацию президента по вопросу отмены прямых выборов из-за СВО и для экономии бюджетных денег.
Он призвал никак не реагировать на эти сообщения.
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