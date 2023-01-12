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ЕР поддержит выдвижение участников спецоперации на выборах 2023 года - РИА Новости, 12.01.2023
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ЕР поддержит выдвижение участников спецоперации на выборах 2023 года
ЕР поддержит выдвижение участников спецоперации на выборах 2023 года - РИА Новости, 12.01.2023
ЕР поддержит выдвижение участников спецоперации на выборах 2023 года
Депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия") заявил РИА Новости, что партия поддержит выдвижение от ЕР участников спецоперации кандидатами во время... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T13:02
2023-01-12T13:12
выборы
политика
султан хамзаев
единая россия
госдума рф
россия
сергей перминов
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия") заявил РИА Новости, что партия поддержит выдвижение от ЕР участников спецоперации кандидатами во время предстоящей выборной кампании 2023 года, депутат также считает, что у таких кандидатов должно быть приоритетное право выдвижения."Мы хотим видеть в наших рядах героев-участников СВО. В рядах нашей партии уже много тех, кто так или иначе принимает участие в специальной военной операции, в числе которых депутаты Госдумы и региональных парламентов. Уверен, к выборам участников СВО-наших однопартийцев станет еще больше", - рассказал Хамзаев.Кроме того, депутат отметил, что всецело поддерживает участие в предстоящих выборах в органы законодательной власти в регионах страны бывших военных. По его словам, добровольцы "должны иметь приоритетное право на выдвижение своих кандидатур, если у них будет такое желание".При этом политик отметил чиновников, "которые вместо того, чтобы быть с людьми, вести диалог и помогать людям – предпочитают разгульный отдых в других странах", заявив, что они "должны уйти в прошлое", чтобы вместо них пришли люди, "которые были на передовой в такое ответственное время".В свою очередь, замсекретаря Генсовета "Единой России" Сергей Перминов, говоря о будущей избирательной кампании и возможном участии в ней добровольцев, отметил, что задача партии - дать возможность каждому кандидату реализовать себя в политике, вне зависимости от "веры и сословий". Он также добавил, что в избирательной кампании 2023 года ЕР "не меняет своих установок и будет бороться за голос каждого избирателя, находя ответы на самые сложные вопросы"."Конечно, это потребует того, чтобы было уделено внимание и учтены интересы самых разных групп, в том числе качественно для нас новых", - сказал он.По словам Перминова, партия каждый год, советуясь со всеми избирателями, выбирает кандидатов в ходе процедуры предварительного голосования."Принцип сохраняется, и в этом отношении партия предлагает уникальный политический инструмент, как и программы обучения кандидатов, передачи навыков для успешной работы в ходе кампании и после избрания", - заключил секретарь Генсовета партии.Ранее Перминов прокомментировал РИА Новости сообщения о возможности проведения выборов в новых регионах в 2023 году, отметив, что партия продолжает подготовку к избирательной кампании в текущем году на всей территории страны без исключения.
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выборы, политика, султан хамзаев, единая россия, госдума рф, россия, сергей перминов
Выборы, Политика, Султан Хамзаев, Единая Россия, Госдума РФ, Россия, Сергей Перминов
13:02 12.01.2023 (обновлено: 13:12 12.01.2023)
 
ЕР поддержит выдвижение участников спецоперации на выборах 2023 года

Хамзаев: "Единая Россия" поддержит выдвижение участников спецоперации на выборах 2023 года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПартия "Единая Россия"
Партия Единая Россия - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Партия "Единая Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия") заявил РИА Новости, что партия поддержит выдвижение от ЕР участников спецоперации кандидатами во время предстоящей выборной кампании 2023 года, депутат также считает, что у таких кандидатов должно быть приоритетное право выдвижения.
"Мы хотим видеть в наших рядах героев-участников СВО. В рядах нашей партии уже много тех, кто так или иначе принимает участие в специальной военной операции, в числе которых депутаты Госдумы и региональных парламентов. Уверен, к выборам участников СВО-наших однопартийцев станет еще больше", - рассказал Хамзаев.
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Кроме того, депутат отметил, что всецело поддерживает участие в предстоящих выборах в органы законодательной власти в регионах страны бывших военных. По его словам, добровольцы "должны иметь приоритетное право на выдвижение своих кандидатур, если у них будет такое желание".
При этом политик отметил чиновников, "которые вместо того, чтобы быть с людьми, вести диалог и помогать людям – предпочитают разгульный отдых в других странах", заявив, что они "должны уйти в прошлое", чтобы вместо них пришли люди, "которые были на передовой в такое ответственное время".
"С точки зрения морали и справедливости – это абсолютно правильно. Тех людей, кто отстаивает суверенитет и безопасность страны, государство должно поддерживать с точки зрения дополнительного социального лифта", - резюмировал он.
В свою очередь, замсекретаря Генсовета "Единой России" Сергей Перминов, говоря о будущей избирательной кампании и возможном участии в ней добровольцев, отметил, что задача партии - дать возможность каждому кандидату реализовать себя в политике, вне зависимости от "веры и сословий". Он также добавил, что в избирательной кампании 2023 года ЕР "не меняет своих установок и будет бороться за голос каждого избирателя, находя ответы на самые сложные вопросы".
"Конечно, это потребует того, чтобы было уделено внимание и учтены интересы самых разных групп, в том числе качественно для нас новых", - сказал он.
По словам Перминова, партия каждый год, советуясь со всеми избирателями, выбирает кандидатов в ходе процедуры предварительного голосования.
"Принцип сохраняется, и в этом отношении партия предлагает уникальный политический инструмент, как и программы обучения кандидатов, передачи навыков для успешной работы в ходе кампании и после избрания", - заключил секретарь Генсовета партии.
Ранее Перминов прокомментировал РИА Новости сообщения о возможности проведения выборов в новых регионах в 2023 году, отметив, что партия продолжает подготовку к избирательной кампании в текущем году на всей территории страны без исключения.
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