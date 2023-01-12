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Россия устроила ВСУ логистический кошмар внезапными ударами, заявили в США - РИА Новости, 12.01.2023
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Россия устроила ВСУ логистический кошмар внезапными ударами, заявили в США
Россия устроила ВСУ логистический кошмар внезапными ударами, заявили в США - РИА Новости, 12.01.2023
Россия устроила ВСУ логистический кошмар внезапными ударами, заявили в США
Удары российской армии по инфраструктуре и энергетике Украины нарушили цепочки поставок оружия для ВСУ. Об этом рассказал подполковник армии США Дэниел Дэвис в... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T15:40
2023-01-12T16:00
политика
украина
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Удары российской армии по инфраструктуре и энергетике Украины нарушили цепочки поставок оружия для ВСУ. Об этом рассказал подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.Он раскритиковал отставных американских генералов, вводящих в заблуждение западную общественность о состоянии ВСУ. Их утверждения о том, что Украина может добиться результата, не подтверждаются беспристрастным наблюдением за ходом специальной операции, отметил Дэвис."Нам нужно быть очень осторожными, не верить на слово отставным генералам, которые утверждают, что США должны открыто вести опосредованную войну с Россией", — подытожил эксперт.Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять Киеву оружие на десятки миллиардов долларов. Россия неоднократно заявляла, что поставки боевой техники ВСУ только затягивают конфликт, а транспорт с амуницией становится законной целью для ВКС в соседней стране.
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политика, украина, сша, вооруженные силы украины, нато, россия
Политика, Украина, США, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия
15:40 12.01.2023 (обновлено: 16:00 12.01.2023)
 
Россия устроила ВСУ логистический кошмар внезапными ударами, заявили в США

Подполковник армии США Дэвис: Россия устроила ВСУ логистический коллапс ракетными ударами

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкПуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр"
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Пуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр". Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Удары российской армии по инфраструктуре и энергетике Украины нарушили цепочки поставок оружия для ВСУ. Об этом рассказал подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.
"Россия по-прежнему имеет большое преимущество в огневой мощи артиллерии и высокоточных ракетах, они серьезно ухудшили энергетическую инфраструктуру по всей Украине, из-за чего Киеву очень трудно поддерживать свою армию на поле боя", — заявил офицер.
Он раскритиковал отставных американских генералов, вводящих в заблуждение западную общественность о состоянии ВСУ. Их утверждения о том, что Украина может добиться результата, не подтверждаются беспристрастным наблюдением за ходом специальной операции, отметил Дэвис.
"Нам нужно быть очень осторожными, не верить на слово отставным генералам, которые утверждают, что США должны открыто вести опосредованную войну с Россией", — подытожил эксперт.
Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять Киеву оружие на десятки миллиардов долларов. Россия неоднократно заявляла, что поставки боевой техники ВСУ только затягивают конфликт, а транспорт с амуницией становится законной целью для ВКС в соседней стране.
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