https://ria.ru/20230112/vsu-1844422348.html

Россия устроила ВСУ логистический кошмар внезапными ударами, заявили в США

Россия устроила ВСУ логистический кошмар внезапными ударами, заявили в США - РИА Новости, 12.01.2023

Россия устроила ВСУ логистический кошмар внезапными ударами, заявили в США

Удары российской армии по инфраструктуре и энергетике Украины нарушили цепочки поставок оружия для ВСУ. Об этом рассказал подполковник армии США Дэниел Дэвис в... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T15:40

2023-01-12T15:40

2023-01-12T16:00

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Удары российской армии по инфраструктуре и энергетике Украины нарушили цепочки поставок оружия для ВСУ. Об этом рассказал подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.Он раскритиковал отставных американских генералов, вводящих в заблуждение западную общественность о состоянии ВСУ. Их утверждения о том, что Украина может добиться результата, не подтверждаются беспристрастным наблюдением за ходом специальной операции, отметил Дэвис."Нам нужно быть очень осторожными, не верить на слово отставным генералам, которые утверждают, что США должны открыто вести опосредованную войну с Россией", — подытожил эксперт.Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять Киеву оружие на десятки миллиардов долларов. Россия неоднократно заявляла, что поставки боевой техники ВСУ только затягивают конфликт, а транспорт с амуницией становится законной целью для ВКС в соседней стране.

https://ria.ru/20230111/raketa-1844162515.html

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политика, украина, сша, вооруженные силы украины, нато, россия