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Силовики задержали жителя Твери, который хотел вступить в ВСУ - РИА Новости, 12.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230112/vsu-1844387275.html
Силовики задержали жителя Твери, который хотел вступить в ВСУ
Силовики задержали жителя Твери, который хотел вступить в ВСУ - РИА Новости, 12.01.2023
Силовики задержали жителя Твери, который хотел вступить в ВСУ
Силовики задержали жителя Твери, который планировал уехать на Украину, чтобы воевать против российской армии, сообщила пресс-служба регионального Управления... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T13:57
2023-01-12T15:29
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
тверь
украина
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РЯЗАНЬ, 12 янв — РИА Новости. Силовики задержали жителя Твери, который планировал уехать на Украину, чтобы воевать против российской армии, сообщила пресс-служба регионального Управления Федеральной службы безопасности.В ведомстве отметили, что подозреваемого задержали на железнодорожной станции Тверь.Как уточняется, мужчина хотел вступить в одно из подразделений украинской армии, с представителем которой поддерживал связь через интернет. По его рекомендации житель Твери изучил маршрут выезда на Украину, а также приобрел военную экипировку, обмундирование и медицинские средства.Следователи возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника. Подозреваемого заключили под стражу.
https://ria.ru/20221230/ukraina-1842399119.html
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Задержание жителя Твери, который собирался ехать воевать за Украину
ФСБ сообщила о задержании жителя Твери, который собирался уехать на Украину воевать против российской армии
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происшествия, россия, тверь, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Тверь, Украина
13:57 12.01.2023 (обновлено: 15:29 12.01.2023)
 
Силовики задержали жителя Твери, который хотел вступить в ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали планировавшего вступить в ряды ВСУ жителя Твери

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РЯЗАНЬ, 12 янв — РИА Новости. Силовики задержали жителя Твери, который планировал уехать на Украину, чтобы воевать против российской армии, сообщила пресс-служба регионального Управления Федеральной службы безопасности.
"Сотрудниками УФСБ России по Тверской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1982 года рождения, намеревавшегося выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ", — говорится в заявлении.
В ведомстве отметили, что подозреваемого задержали на железнодорожной станции Тверь.
Как уточняется, мужчина хотел вступить в одно из подразделений украинской армии, с представителем которой поддерживал связь через интернет. По его рекомендации житель Твери изучил маршрут выезда на Украину, а также приобрел военную экипировку, обмундирование и медицинские средства.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника. Подозреваемого заключили под стражу.
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