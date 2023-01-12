https://ria.ru/20230112/vsu-1844387275.html

Силовики задержали жителя Твери, который хотел вступить в ВСУ

Силовики задержали жителя Твери, который хотел вступить в ВСУ - РИА Новости, 12.01.2023

Силовики задержали жителя Твери, который хотел вступить в ВСУ

Силовики задержали жителя Твери, который планировал уехать на Украину, чтобы воевать против российской армии, сообщила пресс-служба регионального Управления... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T13:57

2023-01-12T13:57

2023-01-12T15:29

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

тверь

украина

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РЯЗАНЬ, 12 янв — РИА Новости. Силовики задержали жителя Твери, который планировал уехать на Украину, чтобы воевать против российской армии, сообщила пресс-служба регионального Управления Федеральной службы безопасности.В ведомстве отметили, что подозреваемого задержали на железнодорожной станции Тверь.Как уточняется, мужчина хотел вступить в одно из подразделений украинской армии, с представителем которой поддерживал связь через интернет. По его рекомендации житель Твери изучил маршрут выезда на Украину, а также приобрел военную экипировку, обмундирование и медицинские средства.Следователи возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника. Подозреваемого заключили под стражу.

https://ria.ru/20221230/ukraina-1842399119.html

россия

тверь

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Задержание жителя Твери, который собирался ехать воевать за Украину ФСБ сообщила о задержании жителя Твери, который собирался уехать на Украину воевать против российской армии 2023-01-12T13:57 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, россия, тверь, украина