https://ria.ru/20230112/vstrecha-1844514242.html
Пентагон назвал основную тему встречи доноров Украины
Пентагон назвал основную тему встречи доноров Украины - РИА Новости, 12.01.2023
Пентагон назвал основную тему встречи доноров Украины
Основной темой очередной встречи стран-доноров военной помощи Украине станет согласование поставок средств ПВО и бронетехники, сообщил официальный представитель РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T23:33
2023-01-12T23:33
2023-01-12T23:33
в мире
патрик райдер
ллойд остин
украина
сша
германия
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Основной темой очередной встречи стран-доноров военной помощи Украине станет согласование поставок средств ПВО и бронетехники, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Встречу с ожидаемым участием коллег из 50 стран созывает на следующей неделе министр обороны США Ллойд Остин на американской авиабазе Рамштайн в Германии.
https://ria.ru/20230110/vooruzhenie-1844004531.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, патрик райдер, ллойд остин, украина, сша, германия, министерство обороны сша
В мире, Патрик Райдер, Ллойд Остин, Украина, США, Германия, Министерство обороны США
Пентагон назвал основную тему встречи доноров Украины
Пентагон: основной темой встречи доноров Украины станут поставки ПВО и бронетехники