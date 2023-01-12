Рейтинг@Mail.ru
Пентагон назвал основную тему встречи доноров Украины - РИА Новости, 12.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230112/vstrecha-1844514242.html
Пентагон назвал основную тему встречи доноров Украины
Пентагон назвал основную тему встречи доноров Украины - РИА Новости, 12.01.2023
Пентагон назвал основную тему встречи доноров Украины
Основной темой очередной встречи стран-доноров военной помощи Украине станет согласование поставок средств ПВО и бронетехники, сообщил официальный представитель РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T23:33
2023-01-12T23:33
в мире
патрик райдер
ллойд остин
украина
сша
германия
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782050677_0:212:3264:2048_1920x0_80_0_0_58845b967160d441d4126f48ad73d83e.jpg
ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Основной темой очередной встречи стран-доноров военной помощи Украине станет согласование поставок средств ПВО и бронетехники, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Встречу с ожидаемым участием коллег из 50 стран созывает на следующей неделе министр обороны США Ллойд Остин на американской авиабазе Рамштайн в Германии.
https://ria.ru/20230110/vooruzhenie-1844004531.html
украина
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782050677_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7f3a68442a0e60b9fffe70f6e236e0dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, патрик райдер, ллойд остин, украина, сша, германия, министерство обороны сша
В мире, Патрик Райдер, Ллойд Остин, Украина, США, Германия, Министерство обороны США
23:33 12.01.2023
 
Пентагон назвал основную тему встречи доноров Украины

Пентагон: основной темой встречи доноров Украины станут поставки ПВО и бронетехники

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПодбитый танк Вооруженных сил Украины
Подбитый танк Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Подбитый танк Вооруженных сил Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Основной темой очередной встречи стран-доноров военной помощи Украине станет согласование поставок средств ПВО и бронетехники, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
"В центре внимания предстоящего заседания контактной группы будут в основном ПВО и бронетехника", - сказал он на брифинге для СМИ.
Встречу с ожидаемым участием коллег из 50 стран созывает на следующей неделе министр обороны США Ллойд Остин на американской авиабазе Рамштайн в Германии.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 22:14Специальная военная операция на Украине
Американский военный аналитик призвал прекратить вооружать Украину
 
В миреПатрик РайдерЛлойд ОстинУкраинаСШАГерманияМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала