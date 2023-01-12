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Чавушоглу допустил встречу глав МИД России, Турции и Сирии в начале февраля
Чавушоглу допустил встречу глав МИД России, Турции и Сирии в начале февраля - РИА Новости, 12.01.2023
Чавушоглу допустил встречу глав МИД России, Турции и Сирии в начале февраля
Встреча глав МИД России, Турции и Сирии может пройти в начале февраля, окончательной даты пока нет, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:36
2023-01-12T16:36
2023-01-12T16:54
в мире
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турция
сирия
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мария захарова
сергей лавров
фейсал микдад
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АНКАРА, 12 янв - РИА Новости. Встреча глав МИД России, Турции и Сирии может пройти в начале февраля, окончательной даты пока нет, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в четверг, что встреча министров иностранных дел России, Турции и Сирии Сергея Лаврова, Мевлюта Чавушоглу и Фейсала Микдада прорабатывается."Мы работаем над датой, окончательной даты пока нет. Возможно, в начале февраля. Есть наши некоторые предложения российской стороне. Работаем над этим", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20230109/siriya-1843764259.html
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в мире, мевлют чавушоглу, турция, сирия, россия, мария захарова, сергей лавров, фейсал микдад
В мире, Мевлют Чавушоглу, Турция, Сирия, Россия, Мария Захарова, Сергей Лавров, Фейсал Микдад
16:36 12.01.2023 (обновлено: 16:54 12.01.2023)
Чавушоглу допустил встречу глав МИД России, Турции и Сирии в начале февраля
Чавушоглу допустил возможность встречи глав МИД России, Турции и Сирии в начале февраля