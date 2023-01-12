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Чавушоглу допустил встречу глав МИД России, Турции и Сирии в начале февраля

Чавушоглу допустил встречу глав МИД России, Турции и Сирии в начале февраля - РИА Новости, 12.01.2023

Чавушоглу допустил встречу глав МИД России, Турции и Сирии в начале февраля

Встреча глав МИД России, Турции и Сирии может пройти в начале февраля, окончательной даты пока нет, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T16:36

2023-01-12T16:36

2023-01-12T16:54

в мире

мевлют чавушоглу

турция

сирия

россия

мария захарова

сергей лавров

фейсал микдад

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АНКАРА, 12 янв - РИА Новости. Встреча глав МИД России, Турции и Сирии может пройти в начале февраля, окончательной даты пока нет, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в четверг, что встреча министров иностранных дел России, Турции и Сирии Сергея Лаврова, Мевлюта Чавушоглу и Фейсала Микдада прорабатывается."Мы работаем над датой, окончательной даты пока нет. Возможно, в начале февраля. Есть наши некоторые предложения российской стороне. Работаем над этим", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20230109/siriya-1843764259.html

турция

сирия

россия

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в мире, мевлют чавушоглу, турция, сирия, россия, мария захарова, сергей лавров, фейсал микдад