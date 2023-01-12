https://ria.ru/20230112/voyna-1844256412.html

Игра вдолгую: в Штатах решили, что им выгодна затяжная война с Россией

Игра вдолгую: в Штатах решили, что им выгодна затяжная война с Россией - РИА Новости, 12.01.2023

Игра вдолгую: в Штатах решили, что им выгодна затяжная война с Россией

Как взятие Соледара, так и назначение начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск привлекают дополнительное внимание к... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T08:00

2023-01-12T08:00

2023-01-12T08:00

авторы

украина

россия

нато

евросоюз

валерий герасимов

сша

соледар

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Как взятие Соледара, так и назначение начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск привлекают дополнительное внимание к происходящему на фронтах, не отменяя при этом понимание того, что путь к победе будет долгим и тяжелым. Боевые действия уже давно приобрели затяжной характер — и нет никаких шансов на то, что западная поддержка Украины ослабнет и уж тем более прекратится. И дело тут не в уже обещанных поставках танков, БТР и прочего — суть в том, что сделана ставка на затяжную войну. Причем (хотя эта ставка сделана уже давно) в последнее время происходит переосмысление самого этого понятия, то есть тех форм, в которых она может протекать, и даже ее результатов.Изначально Запад выбирал преимущественно из двух вариантов. Максимально долгая война на истощение, в которой вся поддержка Украины имеет целью сдерживание и изматывание России. Чтобы в конце концов победа далась нам максимально дорогой ценой — человеческой, экономической, геополитической. А в идеале путь к ней не был пройден нами до конца: потому что привел бы к смуте и развалу России (но это уже совсем выигрышный для Запада вариант, который от него по большому счету и не зависит, ведь тут русские должны сами себя высечь).Второй вариант — ставка на победу Украины, ради которой нужно не только измотать Россию, но и нанести ей серьезное военное поражение, в частности, отобрать Донбасс и Крым. Хотя среди западного истеблишмента есть те, кто искренне верят в возможность победы над Россией руками Украины и не боятся при этом ядерной войны, все-таки этот вариант был куда менее популярен, чем первый.Но сейчас все активнее обсуждается третий вариант — затяжная война сама по себе. То есть не приводящая к поражению ни одной из сторон и при этом позволяющая Западу сохранить и даже укрепить контроль над Украиной. Более того, одновременно еще и частично восстановить отношения с Россией, получив от нее гарантии неэскалации конфликта за пределы Украины.Удивительная наивность? Нет, вполне серьезный текст на Foreign Affairs "Долгая битва на Украине" с подзаголовком "Западу нужен план затяжного конфликта с Россией". За подписью Иво Даалдера и Джеймса Голдгайера, первый из которых вовсе не рядовой аналитик (сейчас он президент Чикагского совета по глобальным проблемам), а второй является бывшим послом США в НАТО (в первый срок Обамы) и директором по европейским делам Совета национальной безопасности (при Клинтоне).Авторы начинают с критики подхода Запада, который выбирает из двух вариантов — не тех, что описаны нами выше (потому что никто на Западе не признает наличие стратегии войны на истощение России), а вариантов "победы Украины" и "достижения мира через переговоры". Даалдер и Голдгайер называют неубедительными ставки как на военную победу Киева, так и на мирные переговоры с Москвой, которая не собирается отказываться от достижения своих целей. И считают вполне вероятной тупиковую ситуацию на поле боя:"Обе стороны будут пытаться нащупывать слабости в обороне противника, но, если более значительный крах ни одну из них не постигнет, линия противостояния, скорее всего, останется более или менее там, где она находится. Истощение материальных ресурсов и нехватка личного состава способны даже приводить к длительным паузам в боевых действиях, что может способствовать достижению соглашений о прекращении огня, даже если они и будут временными. Не все войны заканчиваются. И не все они заканчиваются миром. Корейская война закончилась перемирием, а "война Судного дня" 1973 года привела к "соглашениям о разъединении", которые в случае Израиля и Сирии до сих пор остаются в силе. А России тем более не привыкать жить с замороженными конфликтами, в том числе в Грузии и Молдавии".Приводимые примеры с Дальним и Ближним Востоком, конечно, совсем некорректны: в первом случае речь шла о прямом конфликте США и Китая (при в основном опосредованном участии СССР), а во втором арабы и евреи воевали между собой при поддержке Москвы и Вашингтона. Сейчас же боевые действия идут на территории исторической России, то есть внутреннюю проблему этой страны Запад пытается решить за счет отсечения от нее (не формального, как в 1991-м, а фактического) западной части. Но в данном случае важно то, куда клонят авторы Foreign Affairs:"Если украинцев ждет такое мрачное будущее — то есть ситуация, при которой сохраняется состояние военного конфликта с интенсивными боями или без них, — Западу потребуется многовекторная долгосрочная стратегия, которая не предполагала бы равнодушия к будущему Украины или отказа от контактов с Россией по вопросам, представляющим взаимный интерес. Хотя сейчас Западу трудно представить себе сотрудничество с Путиным и его режимом, в долгосрочной перспективе у него может и не быть большого выбора. <...>Есть острая необходимость рассматривать более долгосрочную перспективу развития конфликта и разрабатывать политику в отношении как России, так и Украины, исходя из складывающейся реальности, которая заключается в том, что боевые действия, скорее всего, будут продолжаться еще довольно долго. Вместо того чтобы полагать, что противостояние можно завершить победой или переговорами, Западу необходимо поразмышлять над ситуацией, в которой конфликт продолжается, но ни победы, ни мира не предвидится".И что делать в этой ситуации Западу? Держать Украину в своих руках и заключать соглашения с Россией! Да, есть те, кто верят в такую возможность:"Западным государствам и их союзникам нужно будет продолжать оказывать Украине военную поддержку для защиты от дальнейших российских атак и сдерживать более крупные амбиции России, сохраняя экономические санкции и дипломатически ее изолируя. И им необходимо будет позаботиться, чтобы конфликт не переживал эскалацию. Одновременно Западу нужно будет заложить долгосрочную основу безопасности и стабильности в Европе. Это потребует полной интеграции Киева и Западом при выработке политики сдерживания, которая делает упор как на предотвращение российского наступления, так и на вовлечение Москвы в усилия по недопущению перерастания конфликта в более масштабную военную конфронтацию, чего никто не хочет".То есть война будет годами идти в вялотекущем режиме, а тем временем Штаты будут готовить вступление Украины в НАТО и ЕС:"Соединенным Штатам и странам НАТО необходимо взять на себя обязательства по обеспечению безопасности, чтобы предоставить Украине вооружение, необходимое для защиты от России в долгосрочной перспективе, — точно так же, как США десятилетиями поступали с Израилем. И Вашингтон совместно со своими союзниками должен работать над увеличением перспектив обещанного Киеву членства в ЕС, одновременно занимаясь и вопросом возможного вступления в НАТО".А Россию тем временем нужно будет всеми силами сдерживать и политически изолировать, сохраняя все санкции и убеждая страны Юга в том, что Россия виновата в их бедствиях. Но одновременно и предлагать ей достичь соглашений по стратегической стабильности:"Однако наряду со сдерживанием России и ее политической и экономической изоляцией Западу также необходимо будет поддерживать каналы связи с Кремлем, чтобы избежать прямой войны между Россией и НАТО и поддерживать стратегическую стабильность. В условиях продолжения интенсивных боевых действий на Украине между Западом и Россией вряд ли возможны широкие переговоры. Но, как и в прошлой холодной войне, у обеих сторон могут быть возможности для принятия мер по укреплению доверия, которые помогут избежать конфронтации: ее не хочет ни одна из них. Одним из важных таких шагов могло бы стать начало переговоров о продлении действия нового договора СНВ, срок которого заканчивается в 2026 году и который предусматривает интрузивные проверки и обмен информацией о ядерном оружии, имеющемся как у России, так и у Соединенных Штатов".То есть одной рукой воюем против России на Украине, а другой предлагаем ей переговоры по СНВ — Москва же тоже заинтересована в соглашении? Логика при этом железная, ведь у нас, американцев, получалось раньше сочетать политику сдерживания и дипломатию в отношениях с Россией, почему не получится и в этот раз? Принципиальная разница ситуаций — и исторического времени — просто игнорируется.Более того, высказывается даже уверенность в том, что Запад и Россия сумеют договориться о новой архитектуре европейской безопасности:"В конце концов и Западу, и России придется принять некую версию соглашений, заключенных Соединенными Штатами и их союзниками с Советским Союзом в период с 1975-го по 1990-й, чтобы не допустить худших последствий и обеспечить большую стабильность в Европе. Хельсинкский заключительный акт 1975 года обязал все стороны признать существующие границы и добиваться их изменения только мирными средствами. Венский документ, подписанный в 1990-м и периодически обновлявшийся в последующие годы, представлял собой набор мер по укреплению доверия, которые ограничивали военные действия, предусматривали обмен информацией о военных запасах и требовали предварительного уведомления о значительном передвижении войск. <...>Достижение подобных договоренностей сейчас, скорее всего, невозможно. Они вообще могут быть невозможны, пока Путин находится у власти, хотя Запад и должен рассматривать такие варианты. Однако они остаются единственным жизнеспособным средством взаимодействия с Россией в долгосрочной перспективе".Этот текст очень показателен тем, что его основной пафос направлен на убеждение американского истеблишмента в том, что у России есть свои интересы: "Даже неимперская Россия, сосредоточенная на себе, будет иметь свои интересы безопасности. Они есть у всех государств. И если Запад это признает — это не будет означать его слабость". Но если американской элите нужно объяснять такие примитивные вещи, что у великой ядерной державы есть свои национальные интересы, это говорит в первую очередь о том, насколько неадекватны у нее представления о мироустройстве.Да и сами авторы текста в Foreign Affairs — которые наверняка считают себя реалистами и уж точно не интервенционистами — выстраивают всю свою концепцию на совершенно ложной посылке. На том, что Украина — это просто очередная точка конфликта между Россией и Западом, значит, рано или поздно можно будет оставить конфликт из-за нее в полузамороженном виде и договариваться о глобальных проблемах — ядерном оружии и европейской безопасности. Но Украина — это не просто конфликт Запада и России: это конфликт, происходящий в момент слома западного миропорядка и сам по себе ускоряющий его. И этот конфликт идет на территории исторической России, то есть он имеет для нас абсолютно экзистенциальный характер, не предусматривающий замораживания и отказа от борьбы до победы. Даже если Западу удастся навязать нам действительно затяжную войну, мы не отступим и не уступим, но понимание этого уже практически недоступно атлантическим стратегам. Что лишает их возможности адекватно прогнозировать будущее — не только наше, но и их собственное.

https://ria.ru/20230110/evropa-1843513830.html

https://ria.ru/20230107/rossiya-1843308012.html

https://ria.ru/20230105/zapad-1843081621.html

https://ria.ru/20230102/evropa-1842741314.html

https://ria.ru/20221228/ssha-1841748487.html

https://ria.ru/20221224/putin-1840971299.html

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авторы, украина, россия, нато, евросоюз, валерий герасимов, сша, соледар, в мире