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Следователи нашли более 130 человек, пропавших в зоне спецоперации - РИА Новости, 12.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230112/voennye-1844331309.html
Следователи нашли более 130 человек, пропавших в зоне спецоперации
Следователи нашли более 130 человек, пропавших в зоне спецоперации - РИА Новости, 12.01.2023
Следователи нашли более 130 человек, пропавших в зоне спецоперации
Следственный комитет помог найти более 130 военных в зоне проведения спецоперации, с которыми потеряли связь родственники, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T11:44
2023-01-12T13:56
специальная военная операция на украине
происшествия
александр бастрыкин
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ситуация в днр и лнр
мариуполь
владимир путин
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Следственный комитет помог найти более 130 военных в зоне проведения спецоперации, с которыми потеряли связь родственники, сообщили в пресс-службе ведомства.Глава СК Александр Бастрыкин провел в Донецке оперативное совещание штаба по расследованию преступлений ВСУ.Бастрыкину доложили и о поиске мирных граждан, родственники которых обращались в Следственный комитет. Специалисты установили местонахождение 85 таких лиц.Кроме того, руководителю ведомства сообщили о создании базы данных ДНК погибших мирных жителей, чьи тела нашли в Мариуполе и других частях Донбасса. Это поможет идентифицировать личности жертв и установить обстоятельства их гибели.В конце декабря СК заявил, что в Мариуполе после отхода из города украинских военных нашли более трех тысяч убитых мирных жителей. По оценке следствия, во время работы гуманитарных коридоров бойцы Нацгвардии Украины искусственно создавали препятствия для эвакуации горожан.Против главкома украинских войск Валерия Залужного и других военачальников возбудили уголовное дело по факту военных преступлений в городе.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230111/moskalkova-1844096821.html
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происшествия, александр бастрыкин, россия, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр, мариуполь, владимир путин, донбасс, валерий залужный, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Александр Бастрыкин, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР, Мариуполь, Владимир Путин, Донбасс, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Украина
11:44 12.01.2023 (обновлено: 13:56 12.01.2023)
 
Следователи нашли более 130 человек, пропавших в зоне спецоперации

СК рассказал, как помог найти более 130 военных в зоне СВО, с которыми потеряли связь

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЗдание Следственного комитета России
Здание Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Следственный комитет помог найти более 130 военных в зоне проведения спецоперации, с которыми потеряли связь родственники, сообщили в пресс-службе ведомства.
Глава СК Александр Бастрыкин провел в Донецке оперативное совещание штаба по расследованию преступлений ВСУ.

"Продолжается деятельность по розыску военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции. Всего на сегодняшний день установлено местонахождение 133 военнослужащих", — отметили в СК.

Бастрыкину доложили и о поиске мирных граждан, родственники которых обращались в Следственный комитет. Специалисты установили местонахождение 85 таких лиц.
Кроме того, руководителю ведомства сообщили о создании базы данных ДНК погибших мирных жителей, чьи тела нашли в Мариуполе и других частях Донбасса. Это поможет идентифицировать личности жертв и установить обстоятельства их гибели.
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В конце декабря СК заявил, что в Мариуполе после отхода из города украинских военных нашли более трех тысяч убитых мирных жителей. По оценке следствия, во время работы гуманитарных коридоров бойцы Нацгвардии Украины искусственно создавали препятствия для эвакуации горожан.
Против главкома украинских войск Валерия Залужного и других военачальников возбудили уголовное дело по факту военных преступлений в городе.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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