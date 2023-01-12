https://ria.ru/20230112/voennye-1844331309.html

Следователи нашли более 130 человек, пропавших в зоне спецоперации

Следователи нашли более 130 человек, пропавших в зоне спецоперации - РИА Новости, 12.01.2023

Следователи нашли более 130 человек, пропавших в зоне спецоперации

Следственный комитет помог найти более 130 военных в зоне проведения спецоперации, с которыми потеряли связь родственники, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T11:44

2023-01-12T11:44

2023-01-12T13:56

специальная военная операция на украине

происшествия

александр бастрыкин

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ситуация в днр и лнр

мариуполь

владимир путин

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Следственный комитет помог найти более 130 военных в зоне проведения спецоперации, с которыми потеряли связь родственники, сообщили в пресс-службе ведомства.Глава СК Александр Бастрыкин провел в Донецке оперативное совещание штаба по расследованию преступлений ВСУ.Бастрыкину доложили и о поиске мирных граждан, родственники которых обращались в Следственный комитет. Специалисты установили местонахождение 85 таких лиц.Кроме того, руководителю ведомства сообщили о создании базы данных ДНК погибших мирных жителей, чьи тела нашли в Мариуполе и других частях Донбасса. Это поможет идентифицировать личности жертв и установить обстоятельства их гибели.В конце декабря СК заявил, что в Мариуполе после отхода из города украинских военных нашли более трех тысяч убитых мирных жителей. По оценке следствия, во время работы гуманитарных коридоров бойцы Нацгвардии Украины искусственно создавали препятствия для эвакуации горожан.Против главкома украинских войск Валерия Залужного и других военачальников возбудили уголовное дело по факту военных преступлений в городе.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230111/moskalkova-1844096821.html

https://ria.ru/20230109/plennye-1843642314.html

россия

мариуполь

донбасс

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, александр бастрыкин, россия, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр, мариуполь, владимир путин, донбасс, валерий залужный, вооруженные силы украины, украина