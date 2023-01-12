https://ria.ru/20230112/voenkory-1844443802.html
Мишустин поблагодарил журналистов за возрождение традиций военкоров
Мишустин поблагодарил журналистов за возрождение традиций военкоров - РИА Новости, 12.01.2023
Мишустин поблагодарил журналистов за возрождение традиций военкоров
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время церемонии вручения правительственных премий в области СМИ поблагодарил журналистов, которые возрождают традиции... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:44
2023-01-12T16:44
2023-01-12T16:47
специальная военная операция на украине
общество
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время церемонии вручения правительственных премий в области СМИ поблагодарил журналистов, которые возрождают традиции военных корреспондентов, берегут и развивают наследие фронтовых корреспондентов времен Великой Отечественной войны. "В первую очередь хочу отдать должное всем журналистам, которые фактически возрождают традиции военных корреспондентов. Сберегают и развивают наследие фронтовых корреспондентов времен Великой Отечественной войны. Их репортажи не только позволяют нам узнать, что происходит на новых территориях нашей страны, но и рассказывают широкой аудитории о людях, которые, рискуя своей жизнью, защищают Россию", - сказал Мишустин. На церемонии премьер вручает правительственную премию собственному корреспонденту РИА Новости Олесе Потаповой за освещение событий в ЛНР, также лауреатами стали гендиректор "Издательского дома Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин (посмертно) и военные корреспонденты, освещающие события в зоне специальной военной операции на территории Украины.
https://ria.ru/20221124/pegov-1834007940.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мишустин, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Михаил Мишустин, Россия
16:44 12.01.2023 (обновлено: 16:47 12.01.2023)
Мишустин поблагодарил журналистов за возрождение традиций военкоров
Мишустин поблагодарил журналистов, развивающих наследие фронтовых корреспондентов
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время церемонии вручения правительственных премий в области СМИ поблагодарил журналистов, которые возрождают традиции военных корреспондентов, берегут и развивают наследие фронтовых корреспондентов времен Великой Отечественной войны.
"В первую очередь хочу отдать должное всем журналистам, которые фактически возрождают традиции военных корреспондентов. Сберегают и развивают наследие фронтовых корреспондентов времен Великой Отечественной войны. Их репортажи не только позволяют нам узнать, что происходит на новых территориях нашей страны, но и рассказывают широкой аудитории о людях, которые, рискуя своей жизнью, защищают Россию", - сказал Мишустин.
На церемонии премьер вручает правительственную премию собственному корреспонденту РИА Новости Олесе Потаповой за освещение событий в ЛНР
, также лауреатами стали гендиректор "Издательского дома Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин
(посмертно) и военные корреспонденты, освещающие события в зоне специальной военной операции на территории Украины
.