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Мишустин поблагодарил журналистов за возрождение традиций военкоров - РИА Новости, 12.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230112/voenkory-1844443802.html
Мишустин поблагодарил журналистов за возрождение традиций военкоров
Мишустин поблагодарил журналистов за возрождение традиций военкоров - РИА Новости, 12.01.2023
Мишустин поблагодарил журналистов за возрождение традиций военкоров
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время церемонии вручения правительственных премий в области СМИ поблагодарил журналистов, которые возрождают традиции... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:44
2023-01-12T16:47
специальная военная операция на украине
общество
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время церемонии вручения правительственных премий в области СМИ поблагодарил журналистов, которые возрождают традиции военных корреспондентов, берегут и развивают наследие фронтовых корреспондентов времен Великой Отечественной войны. "В первую очередь хочу отдать должное всем журналистам, которые фактически возрождают традиции военных корреспондентов. Сберегают и развивают наследие фронтовых корреспондентов времен Великой Отечественной войны. Их репортажи не только позволяют нам узнать, что происходит на новых территориях нашей страны, но и рассказывают широкой аудитории о людях, которые, рискуя своей жизнью, защищают Россию", - сказал Мишустин. На церемонии премьер вручает правительственную премию собственному корреспонденту РИА Новости Олесе Потаповой за освещение событий в ЛНР, также лауреатами стали гендиректор "Издательского дома Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин (посмертно) и военные корреспонденты, освещающие события в зоне специальной военной операции на территории Украины.
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общество, михаил мишустин, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Михаил Мишустин, Россия
16:44 12.01.2023 (обновлено: 16:47 12.01.2023)
 
Мишустин поблагодарил журналистов за возрождение традиций военкоров

Мишустин поблагодарил журналистов, развивающих наследие фронтовых корреспондентов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2022 год. 12 января 2023
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2022 год. 12 января 2023 - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2022 год. 12 января 2023
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время церемонии вручения правительственных премий в области СМИ поблагодарил журналистов, которые возрождают традиции военных корреспондентов, берегут и развивают наследие фронтовых корреспондентов времен Великой Отечественной войны.
"В первую очередь хочу отдать должное всем журналистам, которые фактически возрождают традиции военных корреспондентов. Сберегают и развивают наследие фронтовых корреспондентов времен Великой Отечественной войны. Их репортажи не только позволяют нам узнать, что происходит на новых территориях нашей страны, но и рассказывают широкой аудитории о людях, которые, рискуя своей жизнью, защищают Россию", - сказал Мишустин.
На церемонии премьер вручает правительственную премию собственному корреспонденту РИА Новости Олесе Потаповой за освещение событий в ЛНР, также лауреатами стали гендиректор "Издательского дома Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин (посмертно) и военные корреспонденты, освещающие события в зоне специальной военной операции на территории Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоМихаил МишустинРоссия
 
 
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