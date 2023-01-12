https://ria.ru/20230112/vk-1844422077.html

VK не планирует увольнять сотрудников, находящихся за границей

VK не планирует увольнять сотрудников, находящихся за границей - РИА Новости, 12.01.2023

VK не планирует увольнять сотрудников, находящихся за границей

Компания VK не собирается увольнять сотрудников, находящихся за границей, при этом в российских организациях есть часть сотрудников, уехавших за границу и... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T15:40

2023-01-12T15:40

2023-01-12T15:41

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Компания VK не собирается увольнять сотрудников, находящихся за границей, при этом в российских организациях есть часть сотрудников, уехавших за границу и имеющих доступ к закрытым данным, им предлагается либо вернуться, либо заниматься проектами, которые не подразумевают доступа к важной информации, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Ранее в четверг в Telegram-каналах появилась информация о том, что VK Group собирается уволить всех уехавших сотрудников, если те не вернутся на родину. "В VK речи об увольнении сотрудников не идет, поскольку на рынке и так дефицит айтишников и ни одна компания в России не пойдет на такой шаг в текущих условиях", - сообщил собеседник агентства. По его словам, в IT-компаниях, банках и государственных учреждениях есть часть сотрудников, которые имеют доступы к критичным данным. "Их работа может осуществляться только из офиса. Работать из-за рубежа такие сотрудники не могут, поэтому им предлагают либо вернуться, либо заниматься проектами, которые не подразумевают наличия доступов к важным данным", - добавил собеседник агентства. В компании отметили, что VK работает в гибридном формате. "График и формат работы специалистов определяется индивидуально. Сотрудники часть времени работают из офиса, часть - удаленно. Некоторые категории специалистов должны большую часть времени работать из офиса. Это связано с доступами к определенным ресурсам, обеспечивает безопасность данных пользователей, сотрудников и контрагентов", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230111/aytishniki-1844124381.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, россия, вконтакте