https://ria.ru/20230112/vilfand-1844274437.html
Вильфанд объяснил изменчивость погоды этой зимой
Вильфанд объяснил изменчивость погоды этой зимой - РИА Новости, 12.01.2023
Вильфанд объяснил изменчивость погоды этой зимой
Зимой изменчивость погоды значительно выше, чем летом, это связано с небольшим влиянием солнечной энергии на температурный режим, рассказал РИА Новости научный... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T03:26
2023-01-12T03:26
2023-01-12T05:36
роман вильфанд
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гидрометцентр
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Зимой изменчивость погоды значительно выше, чем летом, это связано с небольшим влиянием солнечной энергии на температурный режим, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Тем не менее, подчеркнул он, подобные скачки температуры, которые происходят в Центральной России в этом январе, случаются крайне редко.В начале января в Центральной России наблюдались аномально высокие температуры. В Москве в ночь на 2 января был зафиксирован температурный рекорд – плюс 6,2 градуса. Четвертого января Росгидромет выпустил штормовое предупреждение об аномально холодной погоде в регионах Центрального Федерального округа. Температура в ряде субъектов 6-10 января опускалась до минус 30 градусов, в Москве – до минус 20 градусов. По словам Вильфанда, к 14 января в Москве потеплеет до минус 2 градусов, 15-16 января температура снова может подняться выше нуля.
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роман вильфанд, москва, россия, гидрометцентр
Роман Вильфанд, Москва, Россия, Гидрометцентр
03:26 12.01.2023 (обновлено: 05:36 12.01.2023)
Вильфанд объяснил изменчивость погоды этой зимой
Вильфанд: зимой изменчивость погоды выше, это связано с влиянием солнечной энергии
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Зимой изменчивость погоды значительно выше, чем летом, это связано с небольшим влиянием солнечной энергии на температурный режим, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Зимой изменчивость погоды существенно больше, чем летом. Это связано с тем, что зимой солнечная энергия оказывает очень небольшое влияние на температурный режим и на многие другие метеорологические факторы. Летом, наоборот, солнце является очень важным фактором. Любое похолодание компенсируется солнечной энергией, поэтому изменчивость небольшая. Межсуточная изменчивость зимой в два раза выше, чем летом", - пояснил Вильфанд.
Тем не менее, подчеркнул он, подобные скачки температуры, которые происходят в Центральной России в этом январе, случаются крайне редко.
В начале января в Центральной России наблюдались аномально высокие температуры. В Москве
в ночь на 2 января был зафиксирован температурный рекорд – плюс 6,2 градуса. Четвертого января Росгидромет выпустил штормовое предупреждение об аномально холодной погоде в регионах Центрального Федерального округа. Температура в ряде субъектов 6-10 января опускалась до минус 30 градусов, в Москве – до минус 20 градусов.
По словам Вильфанда, к 14 января в Москве потеплеет до минус 2 градусов, 15-16 января температура снова может подняться выше нуля.