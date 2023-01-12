https://ria.ru/20230112/vilfand-1844274437.html

Вильфанд объяснил изменчивость погоды этой зимой

Вильфанд объяснил изменчивость погоды этой зимой - РИА Новости, 12.01.2023

Вильфанд объяснил изменчивость погоды этой зимой

Зимой изменчивость погоды значительно выше, чем летом, это связано с небольшим влиянием солнечной энергии на температурный режим, рассказал РИА Новости научный... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T03:26

2023-01-12T03:26

2023-01-12T05:36

роман вильфанд

москва

россия

гидрометцентр

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Зимой изменчивость погоды значительно выше, чем летом, это связано с небольшим влиянием солнечной энергии на температурный режим, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Тем не менее, подчеркнул он, подобные скачки температуры, которые происходят в Центральной России в этом январе, случаются крайне редко.В начале января в Центральной России наблюдались аномально высокие температуры. В Москве в ночь на 2 января был зафиксирован температурный рекорд – плюс 6,2 градуса. Четвертого января Росгидромет выпустил штормовое предупреждение об аномально холодной погоде в регионах Центрального Федерального округа. Температура в ряде субъектов 6-10 января опускалась до минус 30 градусов, в Москве – до минус 20 градусов. По словам Вильфанда, к 14 января в Москве потеплеет до минус 2 градусов, 15-16 января температура снова может подняться выше нуля.

https://ria.ru/20221228/pogoda-1841944949.html

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роман вильфанд, москва, россия, гидрометцентр