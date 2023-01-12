https://ria.ru/20230112/viking-1844337352.html

Опубликованы кадры удара по пункту дислокации иностранных наемников в ДНР

Опубликованы кадры удара по пункту дислокации иностранных наемников в ДНР - РИА Новости, 12.01.2023

Опубликованы кадры удара по пункту дислокации иностранных наемников в ДНР

Разведка группы "Викинг" Западного военного округа обнаружила пункт временной дислокации иностранных наемников в Красногоровке в ДНР, кадры его уничтожения... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T12:00

2023-01-12T12:00

2023-01-12T12:27

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 12 янв — РИА Новости. Разведка группы "Викинг" Западного военного округа обнаружила пункт временной дислокации иностранных наемников в Красногоровке в ДНР, кадры его уничтожения поступили в распоряжение РИА Новости. На видео оператор беспилотника корректирует орудие "Мста-С", 152-миллиметровые снаряды которого пробивают укрепления и провоцируют объемные взрывы от детонации боекомплекта внутри здания. Бойцы "Викингов" рассказали РИА Новости, что, судя по радиоперехватам, громче всего произошедшим возмущались поляки.Потери, по разведывательным данным, составили от 30 до 40 человек. С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230111/spetsoperatsiya-1844104133.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Поражение пункта дислокации иностранных наемников в Красногоровке Кадры поражения пункта дислокации иностранных наемников в Красногоровке после обнаружения разведкой группы "Викинг". Всего в пункте размещалось до роты, по данным разведки, потери противника составили до 40 человек. 2023-01-12T12:00 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр