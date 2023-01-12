https://ria.ru/20230112/viking-1844337352.html
Опубликованы кадры удара по пункту дислокации иностранных наемников в ДНР
Опубликованы кадры удара по пункту дислокации иностранных наемников в ДНР - РИА Новости, 12.01.2023
Опубликованы кадры удара по пункту дислокации иностранных наемников в ДНР
Разведка группы "Викинг" Западного военного округа обнаружила пункт временной дислокации иностранных наемников в Красногоровке в ДНР, кадры его уничтожения... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T12:00
2023-01-12T12:00
2023-01-12T12:27
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844341125_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2d0b3423b690b065f333441c9515b6a2.jpg
ДОНЕЦК, 12 янв — РИА Новости. Разведка группы "Викинг" Западного военного округа обнаружила пункт временной дислокации иностранных наемников в Красногоровке в ДНР, кадры его уничтожения поступили в распоряжение РИА Новости. На видео оператор беспилотника корректирует орудие "Мста-С", 152-миллиметровые снаряды которого пробивают укрепления и провоцируют объемные взрывы от детонации боекомплекта внутри здания. Бойцы "Викингов" рассказали РИА Новости, что, судя по радиоперехватам, громче всего произошедшим возмущались поляки.Потери, по разведывательным данным, составили от 30 до 40 человек. С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230111/spetsoperatsiya-1844104133.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844341125_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a7f16a842d67e259ec3cbe8005b43a11.jpg
Поражение пункта дислокации иностранных наемников в Красногоровке
Кадры поражения пункта дислокации иностранных наемников в Красногоровке после обнаружения разведкой группы "Викинг". Всего в пункте размещалось до роты, по данным разведки, потери противника составили до 40 человек.
2023-01-12T12:00
true
PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:00 12.01.2023 (обновлено: 12:27 12.01.2023)
Опубликованы кадры удара по пункту дислокации иностранных наемников в ДНР
Разведка группы "Викинг" ЗВО обнаружила и уничтожила боекомплект польских наемников в ДНР
ДОНЕЦК, 12 янв — РИА Новости. Разведка группы "Викинг" Западного военного округа обнаружила пункт временной дислокации иностранных наемников в Красногоровке в ДНР, кадры его уничтожения поступили в распоряжение РИА Новости.
На видео оператор беспилотника корректирует орудие "Мста-С", 152-миллиметровые снаряды которого пробивают укрепления и провоцируют объемные взрывы от детонации боекомплекта внутри здания.
Бойцы "Викингов" рассказали РИА Новости, что, судя по радиоперехватам, громче всего произошедшим возмущались поляки.
"Их не сильно тронула гибель товарищей по оружию из других стран, но очень расстроила потеря боекомплекта", — сообщил один из собеседников агентства.
Потери, по разведывательным данным, составили от 30 до 40 человек.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине
. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России
.