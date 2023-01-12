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Президент Венгрии предостерегла НАТО от втягивания в конфликт на Украине - РИА Новости, 12.01.2023
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Президент Венгрии предостерегла НАТО от втягивания в конфликт на Украине
Президент Венгрии предостерегла НАТО от втягивания в конфликт на Украине - РИА Новости, 12.01.2023
Президент Венгрии предостерегла НАТО от втягивания в конфликт на Украине
Президент Венгрии Каталин Новак предостерегла НАТО от втягивания в конфликт на Украине, ее слова приводит агентство MTI. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T02:33
2023-01-12T10:25
в мире
каталин новак
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
венгрия
россия
нато
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БУДАПЕШТ, 12 янв — РИА Новости. Президент Венгрии Каталин Новак предостерегла НАТО от втягивания в конфликт на Украине, ее слова приводит агентство MTI.Президент призвала дипломатов работать в духе прагматизма и взаимного уважения к культурам друг друга. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, каталин новак, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, венгрия, россия, нато
В мире, Каталин Новак, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Венгрия, Россия, НАТО
02:33 12.01.2023 (обновлено: 10:25 12.01.2023)
 
Президент Венгрии предостерегла НАТО от втягивания в конфликт на Украине

Президент Венгрии Новак предостерегла НАТО от втягивания в конфликт на Украине

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкий танк Leopard 2
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкий танк Leopard 2. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 12 янв — РИА Новости. Президент Венгрии Каталин Новак предостерегла НАТО от втягивания в конфликт на Украине, ее слова приводит агентство MTI.

"В этом вопросе (конфликта на Украине. — Прим. ред.) нужно быть прагматичным, но нужно думать и о выживании Европы. Организации Североатлантического договора необходимо оставаться в стороне от войны, нельзя позволять поддаваться эмоциям и из-за этого ввязываться в конфликт", — сказала Новак на встрече с иностранными послами, работающими в Венгрии.

Президент призвала дипломатов работать в духе прагматизма и взаимного уважения к культурам друг друга.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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