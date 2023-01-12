https://ria.ru/20230112/vengriya-1844273353.html

Президент Венгрии предостерегла НАТО от втягивания в конфликт на Украине

Президент Венгрии предостерегла НАТО от втягивания в конфликт на Украине - РИА Новости, 12.01.2023

Президент Венгрии предостерегла НАТО от втягивания в конфликт на Украине

Президент Венгрии Каталин Новак предостерегла НАТО от втягивания в конфликт на Украине, ее слова приводит агентство MTI. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T02:33

2023-01-12T02:33

2023-01-12T10:25

в мире

каталин новак

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

венгрия

россия

нато

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БУДАПЕШТ, 12 янв — РИА Новости. Президент Венгрии Каталин Новак предостерегла НАТО от втягивания в конфликт на Украине, ее слова приводит агентство MTI.Президент призвала дипломатов работать в духе прагматизма и взаимного уважения к культурам друг друга. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://radiosputnik.ria.ru/20221228/vengriya-1842038129.html

украина

венгрия

россия

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в мире, каталин новак, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, венгрия, россия, нато