02:33 12.01.2023 (обновлено: 10:25 12.01.2023)
Президент Венгрии предостерегла НАТО от втягивания в конфликт на Украине
Президент Венгрии Новак предостерегла НАТО от втягивания в конфликт на Украине
© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкий танк Leopard 2
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкий танк Leopard 2. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 12 янв — РИА Новости. Президент Венгрии Каталин Новак предостерегла НАТО от втягивания в конфликт на Украине, ее слова приводит агентство MTI.
"В этом вопросе (конфликта на Украине. — Прим. ред.) нужно быть прагматичным, но нужно думать и о выживании Европы. Организации Североатлантического договора необходимо оставаться в стороне от войны, нельзя позволять поддаваться эмоциям и из-за этого ввязываться в конфликт", — сказала Новак на встрече с иностранными послами, работающими в Венгрии.
Президент призвала дипломатов работать в духе прагматизма и взаимного уважения к культурам друг друга.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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