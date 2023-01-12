https://ria.ru/20230112/venetsiya-1844509804.html

В Венеции отложили введение платы с приезжающих на один день туристов

В Венеции отложили введение платы с приезжающих на один день туристов - РИА Новости, 12.01.2023

В Венеции отложили введение платы с приезжающих на один день туристов

Власти Венеции отложили до лета введение платы с туристов за однодневное посещение города, сообщил РИА Новости представитель мэрии города. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T22:21

2023-01-12T22:21

2023-01-12T22:21

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РИМ, 12 янв – РИА Новости. Власти Венеции отложили до лета введение платы с туристов за однодневное посещение города, сообщил РИА Новости представитель мэрии города. Речь идет о суммах от трех до 10 евро с человека. "Городской совет решил перенести дату как минимум до лета. Ранее посещение Венеции без ночевки должно было стать платным с 16 января", - сказал собеседник агентства. По его словам, для того, чтобы подготовить новую меру и устранить последние недочеты, потребуется около полугода. До начала пандемии коронавируса власти Венеции планировали взимать новый налог с июля 2020 года, однако сложившаяся обстановка отложила его введение. После наплыва туристов в пасхальные праздники в 2022 году о перспективе платного посещения города снова заявил мэр Луиджи Бруньяро. В декабре прошлого года он объявил сбор идей по этой инициативе на специальном портале. В ходе обсуждений нового налога власти Венеции решили освободить от него жителей региона Венето, а также инвалидов, учащихся и сотрудников местных предприятий. Размер так называемого "взноса за въезд" будет зависеть от загруженности города туристами: максимальная сумма составит 10 евро за человека, минимальная - 3 евро. Таким образом власти Венеции планируют ограничить поток тех, не остается ночевать в городе и тем самым не платит туристический налог в отелях. Посещение Венеции будет бронироваться через специальный сайт и будет подтверждаться QR-кодом.

https://ria.ru/20221124/italiya-1833968940.html

https://ria.ru/20230102/nalog-1842871768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, луиджи бруньяро, венеция, венето, в мире