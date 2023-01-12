https://ria.ru/20230112/vaktsiny-1844435636.html
Вакцины от COVID-19 защитят даже при "кракене", заявили в Роспотребнадзоре
Вакцины от COVID-19 защитят даже при "кракене", заявили в Роспотребнадзоре - РИА Новости, 12.01.2023
Вакцины от COVID-19 защитят даже при "кракене", заявили в Роспотребнадзоре
Вакцины против коронавируса по-прежнему защищают от тяжелого течения заболевания, даже при варианте "кракен", заявила РИА Новости заместитель директора по... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:26
2023-01-12T16:26
2023-01-12T16:26
распространение коронавируса
общество
наталья пшеничная
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
штамм коронавируса кракен
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вакцины против коронавируса по-прежнему защищают от тяжелого течения заболевания, даже при варианте "кракен", заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. "Вакцины и противовирусные препараты по-прежнему защищают от тяжелого течения заболевания", - сказала Пшеничная, отвечая на соответствующий вопрос. Она отметила, что каких-либо особенных симптомов при заражении вариантом "кракен" нет. По информации зарубежных коллег, он легче передается от человека к человеку, но не приводит к более тяжелому течению заболевания, уточнила Пшеничная.
https://ria.ru/20230112/kraken-1844290445.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, наталья пшеничная, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), штамм коронавируса кракен
Распространение коронавируса, Общество, Наталья Пшеничная, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Штамм коронавируса Кракен
Вакцины от COVID-19 защитят даже при "кракене", заявили в Роспотребнадзоре
Эксперт Роспотребнадзора: вакцины от COVID-19 защитят от болезни даже при "кракене"