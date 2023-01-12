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Вакцины от COVID-19 защитят даже при "кракене", заявили в Роспотребнадзоре - РИА Новости, 12.01.2023
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230112/vaktsiny-1844435636.html
Вакцины от COVID-19 защитят даже при "кракене", заявили в Роспотребнадзоре
Вакцины от COVID-19 защитят даже при "кракене", заявили в Роспотребнадзоре - РИА Новости, 12.01.2023
Вакцины от COVID-19 защитят даже при "кракене", заявили в Роспотребнадзоре
Вакцины против коронавируса по-прежнему защищают от тяжелого течения заболевания, даже при варианте "кракен", заявила РИА Новости заместитель директора по... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:26
2023-01-12T16:26
распространение коронавируса
общество
наталья пшеничная
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
штамм коронавируса кракен
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вакцины против коронавируса по-прежнему защищают от тяжелого течения заболевания, даже при варианте "кракен", заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. "Вакцины и противовирусные препараты по-прежнему защищают от тяжелого течения заболевания", - сказала Пшеничная, отвечая на соответствующий вопрос. Она отметила, что каких-либо особенных симптомов при заражении вариантом "кракен" нет. По информации зарубежных коллег, он легче передается от человека к человеку, но не приводит к более тяжелому течению заболевания, уточнила Пшеничная.
https://ria.ru/20230112/kraken-1844290445.html
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общество, наталья пшеничная, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), штамм коронавируса кракен
Распространение коронавируса, Общество, Наталья Пшеничная, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Штамм коронавируса Кракен
16:26 12.01.2023
 
Вакцины от COVID-19 защитят даже при "кракене", заявили в Роспотребнадзоре

Эксперт Роспотребнадзора: вакцины от COVID-19 защитят от болезни даже при "кракене"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМедицинский работник делает девушке прививку от COVID-19
Медицинский работник делает девушке прививку от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Медицинский работник делает девушке прививку от COVID-19. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вакцины против коронавируса по-прежнему защищают от тяжелого течения заболевания, даже при варианте "кракен", заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Вакцины и противовирусные препараты по-прежнему защищают от тяжелого течения заболевания", - сказала Пшеничная, отвечая на соответствующий вопрос.
Она отметила, что каких-либо особенных симптомов при заражении вариантом "кракен" нет. По информации зарубежных коллег, он легче передается от человека к человеку, но не приводит к более тяжелому течению заболевания, уточнила Пшеничная.
Анализ - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 09:06Распространение коронавируса
В России обнаружили новый вариант омикрон-штамма коронавируса "кракен"
 
Распространение коронавирусаОбществоНаталья ПшеничнаяФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Штамм коронавируса Кракен
 
 
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