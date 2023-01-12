https://ria.ru/20230112/vaktsiny-1844435636.html

Вакцины от COVID-19 защитят даже при "кракене", заявили в Роспотребнадзоре

Вакцины от COVID-19 защитят даже при "кракене", заявили в Роспотребнадзоре - РИА Новости, 12.01.2023

Вакцины от COVID-19 защитят даже при "кракене", заявили в Роспотребнадзоре

Вакцины против коронавируса по-прежнему защищают от тяжелого течения заболевания, даже при варианте "кракен", заявила РИА Новости заместитель директора по... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T16:26

2023-01-12T16:26

2023-01-12T16:26

распространение коронавируса

общество

наталья пшеничная

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

штамм коронавируса кракен

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вакцины против коронавируса по-прежнему защищают от тяжелого течения заболевания, даже при варианте "кракен", заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. "Вакцины и противовирусные препараты по-прежнему защищают от тяжелого течения заболевания", - сказала Пшеничная, отвечая на соответствующий вопрос. Она отметила, что каких-либо особенных симптомов при заражении вариантом "кракен" нет. По информации зарубежных коллег, он легче передается от человека к человеку, но не приводит к более тяжелому течению заболевания, уточнила Пшеничная.

https://ria.ru/20230112/kraken-1844290445.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, наталья пшеничная, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), штамм коронавируса кракен