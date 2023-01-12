https://ria.ru/20230112/uscherb-1844455904.html
Пентагон спросили об ущербе из-за найденных у Байдена секретных документов
Пентагон спросили об ущербе из-за найденных у Байдена секретных документов - РИА Новости, 12.01.2023
Пентагон спросили об ущербе из-за найденных у Байдена секретных документов
Председатель комитета палаты представителей США по делам вооруженных сил Майк Роджерс потребовал от Пентагона ответить, могло ли ненадлежащее хранение секретной РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T17:26
2023-01-12T17:26
2023-01-12T17:26
в мире
джо байден
сша
министерство обороны сша
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Председатель комитета палаты представителей США по делам вооруженных сил Майк Роджерс потребовал от Пентагона ответить, могло ли ненадлежащее хранение секретной информации президентом США Джо Байденом "нанести ущерб нацбезопасности", и сообщить, сотрудничает ли ведомство с прокурором по этому делу, сообщает телеканал Fox News. Американские СМИ ранее сообщили, что секретные документы обнаружили в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне. Материалы относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом. Документы обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября. Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне в период с 2017 по 2020 годы. По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами. Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании бумаг он ничего не знает. Министр юстиции Меррик Гарланд поручил прокурору США в северном округе Джону Лошу выяснить, как секретные бумаги оказались в помещениях экспертного центра, говорится в сообщении Роджерс написал обращение заместителю главы Пентагона по делам разведки и безопасности Роберту Мултри, а также директору Управления по контрразведке и безопасности Уильяму Литцау. "Я пишу, чтобы узнать, обращались ли к вам с просьбой о сотрудничестве с прокурором США (Джоном) Лошем и/или проводите ли вы независимое расследование, основанное на ваших собственных полномочиях... Важно оценить, мог ли быть нанесен ущерб нацбезопаности, особенно активам минобороны, из-за ненадлежащего хранения, обращения или раскрытия секретной информации, хранящейся в шкафу неправительственной организации, такой как Центр Байдена", - говорится в письме Роджерса, которое попало в распоряжение телеканала. Председатель комитета палаты дал чиновникам срок до 25 января для предоставления описания сути обнаруженных документов и уровня их секретности. Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием. Как сообщалось ранее, вторая порция секретных документов была обнаружена помощниками Байдена.
https://ria.ru/20230112/bayden-1844454300.html
https://ria.ru/20230112/snouden-1844275321.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, джо байден, сша, министерство обороны сша
В мире, Джо Байден, США, Министерство обороны США
Пентагон спросили об ущербе из-за найденных у Байдена секретных документов
Политик Роджерс спросил об ущербе нацбезопасности США из-за найденных у Байдена документов
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Председатель комитета палаты представителей США по делам вооруженных сил Майк Роджерс потребовал от Пентагона ответить, могло ли ненадлежащее хранение секретной информации президентом США Джо Байденом "нанести ущерб нацбезопасности", и сообщить, сотрудничает ли ведомство с прокурором по этому делу, сообщает телеканал Fox News
.
Американские СМИ ранее сообщили, что секретные документы обнаружили в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне
. Материалы относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом. Документы обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября. Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне в период с 2017 по 2020 годы.
По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине
, Иране
и Великобритании
, они датированы 2013-2016 годами. Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании бумаг он ничего не знает. Министр юстиции Меррик Гарланд поручил прокурору США в северном округе Джону Лошу выяснить, как секретные бумаги оказались в помещениях экспертного центра, говорится в сообщении
Роджерс написал обращение заместителю главы Пентагона по делам разведки и безопасности Роберту Мултри, а также директору Управления по контрразведке и безопасности Уильяму Литцау.
"Я пишу, чтобы узнать, обращались ли к вам с просьбой о сотрудничестве с прокурором США (Джоном) Лошем и/или проводите ли вы независимое расследование, основанное на ваших собственных полномочиях... Важно оценить, мог ли быть нанесен ущерб нацбезопаности, особенно активам минобороны, из-за ненадлежащего хранения, обращения или раскрытия секретной информации, хранящейся в шкафу неправительственной организации, такой как Центр Байдена", - говорится в письме Роджерса, которое попало в распоряжение телеканала.
Председатель комитета палаты дал чиновникам срок до 25 января для предоставления описания сути обнаруженных документов и уровня их секретности.
Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием. Как сообщалось ранее, вторая порция секретных документов была обнаружена помощниками Байдена.