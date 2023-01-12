https://ria.ru/20230112/uscherb-1844455904.html

Пентагон спросили об ущербе из-за найденных у Байдена секретных документов

Пентагон спросили об ущербе из-за найденных у Байдена секретных документов - РИА Новости, 12.01.2023

Пентагон спросили об ущербе из-за найденных у Байдена секретных документов

Председатель комитета палаты представителей США по делам вооруженных сил Майк Роджерс потребовал от Пентагона ответить, могло ли ненадлежащее хранение секретной РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T17:26

2023-01-12T17:26

2023-01-12T17:26

в мире

джо байден

сша

министерство обороны сша

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Председатель комитета палаты представителей США по делам вооруженных сил Майк Роджерс потребовал от Пентагона ответить, могло ли ненадлежащее хранение секретной информации президентом США Джо Байденом "нанести ущерб нацбезопасности", и сообщить, сотрудничает ли ведомство с прокурором по этому делу, сообщает телеканал Fox News. Американские СМИ ранее сообщили, что секретные документы обнаружили в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне. Материалы относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом. Документы обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября. Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне в период с 2017 по 2020 годы. По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами. Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании бумаг он ничего не знает. Министр юстиции Меррик Гарланд поручил прокурору США в северном округе Джону Лошу выяснить, как секретные бумаги оказались в помещениях экспертного центра, говорится в сообщении Роджерс написал обращение заместителю главы Пентагона по делам разведки и безопасности Роберту Мултри, а также директору Управления по контрразведке и безопасности Уильяму Литцау. "Я пишу, чтобы узнать, обращались ли к вам с просьбой о сотрудничестве с прокурором США (Джоном) Лошем и/или проводите ли вы независимое расследование, основанное на ваших собственных полномочиях... Важно оценить, мог ли быть нанесен ущерб нацбезопаности, особенно активам минобороны, из-за ненадлежащего хранения, обращения или раскрытия секретной информации, хранящейся в шкафу неправительственной организации, такой как Центр Байдена", - говорится в письме Роджерса, которое попало в распоряжение телеканала. Председатель комитета палаты дал чиновникам срок до 25 января для предоставления описания сути обнаруженных документов и уровня их секретности. Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием. Как сообщалось ранее, вторая порция секретных документов была обнаружена помощниками Байдена.

https://ria.ru/20230112/bayden-1844454300.html

https://ria.ru/20230112/snouden-1844275321.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, джо байден, сша, министерство обороны сша