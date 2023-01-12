https://ria.ru/20230112/ukraina-1844509303.html

В США признали, что у Украины будут проблемы из-за новых поставок оружия

В США признали, что у Украины будут проблемы из-за новых поставок оружия - РИА Новости, 12.01.2023

В США признали, что у Украины будут проблемы из-за новых поставок оружия

Решение США, Германии и Франции поставить Украине свои бронемашины разных моделей ухудшит положение ВСУ из-за сложности их одновременного обслуживания, пишут... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T22:17

2023-01-12T22:17

2023-01-12T23:45

в мире

эммануэль макрон

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Решение США, Германии и Франции поставить Украине свои бронемашины разных моделей ухудшит положение ВСУ из-за сложности их одновременного обслуживания, пишут доктор Эдвард Сало и доцент Бен Хазен в статье для The National Interest.Накануне Белый дом объявил, что планирует предоставить киевским властям боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал, что Франция поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC."Обеспечение солдат разным вещевым снаряжением и рюкзаками еще можно понять, но предоставление военным трех разных боевых машин пехоты с тремя разными противотанковыми ракетами приведет к оперативным проблемам", — отметили авторы.По мнению экспертов, внедрение трех новых боевых машин потребует не только различных цепочек поставок, но и разного подхода в обслуживании. Кроме того, эта техника нуждается в индивидуальном обучении при подготовке экипажа для каждой конкретной модели.На фоне российской спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поддерживать Киев, отправляя оружие на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что поставки западного вооружения только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии.

https://radiosputnik.ria.ru/20230112/peregovory-1844499668.html

https://ria.ru/20230112/ukraina-1844418952.html

франция

сша

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в мире, эммануэль макрон, владимир зеленский, франция, сша, германия, вооруженные силы украины, нато