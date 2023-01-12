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В США признали, что у Украины будут проблемы из-за новых поставок оружия - РИА Новости, 12.01.2023
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В США признали, что у Украины будут проблемы из-за новых поставок оружия
В США признали, что у Украины будут проблемы из-за новых поставок оружия - РИА Новости, 12.01.2023
В США признали, что у Украины будут проблемы из-за новых поставок оружия
Решение США, Германии и Франции поставить Украине свои бронемашины разных моделей ухудшит положение ВСУ из-за сложности их одновременного обслуживания, пишут... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T22:17
2023-01-12T23:45
в мире
эммануэль макрон
владимир зеленский
франция
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вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Решение США, Германии и Франции поставить Украине свои бронемашины разных моделей ухудшит положение ВСУ из-за сложности их одновременного обслуживания, пишут доктор Эдвард Сало и доцент Бен Хазен в статье для The National Interest.Накануне Белый дом объявил, что планирует предоставить киевским властям боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал, что Франция поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC."Обеспечение солдат разным вещевым снаряжением и рюкзаками еще можно понять, но предоставление военным трех разных боевых машин пехоты с тремя разными противотанковыми ракетами приведет к оперативным проблемам", — отметили авторы.По мнению экспертов, внедрение трех новых боевых машин потребует не только различных цепочек поставок, но и разного подхода в обслуживании. Кроме того, эта техника нуждается в индивидуальном обучении при подготовке экипажа для каждой конкретной модели.На фоне российской спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поддерживать Киев, отправляя оружие на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что поставки западного вооружения только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии.
https://radiosputnik.ria.ru/20230112/peregovory-1844499668.html
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в мире, эммануэль макрон, владимир зеленский, франция, сша, германия, вооруженные силы украины, нато
В мире, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Франция, США, Германия, Вооруженные силы Украины, НАТО
22:17 12.01.2023 (обновлено: 23:45 12.01.2023)
 
В США признали, что у Украины будут проблемы из-за новых поставок оружия

Обозреватели NI предсказали оперативные проблемы у ВСУ из-за новых поставок оружия

© AP Photo / Mindaugas KulbisРазгрузка БМП Marder
Разгрузка БМП Marder - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Разгрузка БМП Marder. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Решение США, Германии и Франции поставить Украине свои бронемашины разных моделей ухудшит положение ВСУ из-за сложности их одновременного обслуживания, пишут доктор Эдвард Сало и доцент Бен Хазен в статье для The National Interest.
Накануне Белый дом объявил, что планирует предоставить киевским властям боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал, что Франция поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC.
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"Обеспечение солдат разным вещевым снаряжением и рюкзаками еще можно понять, но предоставление военным трех разных боевых машин пехоты с тремя разными противотанковыми ракетами приведет к оперативным проблемам", — отметили авторы.
По мнению экспертов, внедрение трех новых боевых машин потребует не только различных цепочек поставок, но и разного подхода в обслуживании. Кроме того, эта техника нуждается в индивидуальном обучении при подготовке экипажа для каждой конкретной модели.
На фоне российской спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поддерживать Киев, отправляя оружие на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что поставки западного вооружения только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии.
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