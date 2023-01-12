19:48 12.01.2023 (обновлено: 20:29 12.01.2023)
В США прервали выступление конгрессмена, требуя переговоров по Украине
Hill: антивоенные активисты прервали конгрессмена Смита, требуя переговоров по Украине
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат бежит в укрытие на линии соприкосновения возле Марьинки
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат бежит в укрытие на линии соприкосновения возле Марьинки. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Антивоенные активисты Code Pink ворвались в среду на мероприятие в Вашингтоне, где выступал член палаты представителей конгресса США Адам Смит, и потребовали пересмотра политики в отношении Украины, пишет The Hill.
"Если мы будем продолжать вливать миллиарды и миллиарды долларов в этот конфликт, то мы поставим нас на грань ядерной войны!" — выкрикнула соучредитель организации Медея Бенджамин.
Активисты также потребовали вернуться к призывам о переговорах по урегулированию украинского кризиса. Бенджамин обвинила конгрессмена в "очернении" группы прогрессивных демократов, которые в октябре направили и затем отозвали письмо с просьбой к администрации президента США Джо Байдена активизировать дипломатические усилия в связи с конфликтом.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала отзыв обращения конгрессменов к американскому лидеру "виражами демократии".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России. При этом президент заявлял, что Москва всегда говорила о своей открытости к переговорам по Украине.
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