https://ria.ru/20230112/ukraina-1844491246.html

В США прервали выступление конгрессмена, требуя переговоров по Украине

В США прервали выступление конгрессмена, требуя переговоров по Украине - РИА Новости, 12.01.2023

В США прервали выступление конгрессмена, требуя переговоров по Украине

Антивоенные активисты Code Pink ворвались в среду на мероприятие в Вашингтоне, где выступал член палаты представителей конгресса США Адам Смит, и потребовали... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T19:48

2023-01-12T19:48

2023-01-12T20:29

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Антивоенные активисты Code Pink ворвались в среду на мероприятие в Вашингтоне, где выступал член палаты представителей конгресса США Адам Смит, и потребовали пересмотра политики в отношении Украины, пишет The Hill."Если мы будем продолжать вливать миллиарды и миллиарды долларов в этот конфликт, то мы поставим нас на грань ядерной войны!" — выкрикнула соучредитель организации Медея Бенджамин.Активисты также потребовали вернуться к призывам о переговорах по урегулированию украинского кризиса. Бенджамин обвинила конгрессмена в "очернении" группы прогрессивных демократов, которые в октябре направили и затем отозвали письмо с просьбой к администрации президента США Джо Байдена активизировать дипломатические усилия в связи с конфликтом.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала отзыв обращения конгрессменов к американскому лидеру "виражами демократии".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России. При этом президент заявлял, что Москва всегда говорила о своей открытости к переговорам по Украине.На фоне российской спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поддерживать Киев, отправляя оружие на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что поставки западного вооружения только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230112/tramp-1844480821.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230112/bayden-1844478491.html

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в мире, мария захарова, украина, сша, россия, нато