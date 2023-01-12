https://ria.ru/20230112/ukraina-1844481187.html
Рада разрешила иностранцам служить в Нацгвардии
Рада разрешила иностранцам служить в Нацгвардии - РИА Новости, 12.01.2023
Рада разрешила иностранцам служить в Нацгвардии
Законопроект, разрешающий иностранцам служить как в вооруженных силах Украины, так и в Нацгвардии, в том числе в полку "Азов"* (признан террористическим и... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T18:48
2023-01-12T18:48
2023-01-12T18:48
специальная военная операция на украине
в мире
алексей гончаренко
украина
национальная гвардия украины
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Законопроект, разрешающий иностранцам служить как в вооруженных силах Украины, так и в Нацгвардии, в том числе в полку "Азов"* (признан террористическим и запрещен в РФ), принят парламентом страны, сообщил парламентарий Алексей Гончаренко. "Определен порядок прохождения военной службы иностранцами. Законопроект касается, в частности, полка "Азов"*, - написал Гончаренко в своем телеграм-канале, сообщив, что за принятие документа проголосовал 321 депутат. Сообщается, что в законодательстве Украины сохранялись пробелы, позволявшие иностранцам служить только в подразделениях, подчиняющихся вооруженным силам, в то время как "Азов"* был создан в качестве части Нацгвардии Украины, а значит служившие в нем иностранцы не имели возможности легально пребывать на территории страны и получить впоследствии украинское гражданство. Документы по законопроекту опубликованы на сайте украинского парламента.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230103/naemnik-1842893573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алексей гончаренко, украина, национальная гвардия украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, верховная рада украины
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Рада разрешила иностранцам служить в Нацгвардии
Рада приняла закон, разрешающий иностранцам служить как в ВСУ, так и в Нацгвардии