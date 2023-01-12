https://ria.ru/20230112/ukraina-1844481187.html

Рада разрешила иностранцам служить в Нацгвардии

Рада разрешила иностранцам служить в Нацгвардии - РИА Новости, 12.01.2023

Рада разрешила иностранцам служить в Нацгвардии

Законопроект, разрешающий иностранцам служить как в вооруженных силах Украины, так и в Нацгвардии, в том числе в полку "Азов"* (признан террористическим и... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T18:48

2023-01-12T18:48

2023-01-12T18:48

специальная военная операция на украине

в мире

алексей гончаренко

украина

национальная гвардия украины

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

верховная рада украины

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Законопроект, разрешающий иностранцам служить как в вооруженных силах Украины, так и в Нацгвардии, в том числе в полку "Азов"* (признан террористическим и запрещен в РФ), принят парламентом страны, сообщил парламентарий Алексей Гончаренко. "Определен порядок прохождения военной службы иностранцами. Законопроект касается, в частности, полка "Азов"*, - написал Гончаренко в своем телеграм-канале, сообщив, что за принятие документа проголосовал 321 депутат. Сообщается, что в законодательстве Украины сохранялись пробелы, позволявшие иностранцам служить только в подразделениях, подчиняющихся вооруженным силам, в то время как "Азов"* был создан в качестве части Нацгвардии Украины, а значит служившие в нем иностранцы не имели возможности легально пребывать на территории страны и получить впоследствии украинское гражданство. Документы по законопроекту опубликованы на сайте украинского парламента.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230103/naemnik-1842893573.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, алексей гончаренко, украина, национальная гвардия украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, верховная рада украины