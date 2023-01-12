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Рада разрешила иностранцам служить в Нацгвардии - РИА Новости, 12.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230112/ukraina-1844481187.html
Рада разрешила иностранцам служить в Нацгвардии
Рада разрешила иностранцам служить в Нацгвардии - РИА Новости, 12.01.2023
Рада разрешила иностранцам служить в Нацгвардии
Законопроект, разрешающий иностранцам служить как в вооруженных силах Украины, так и в Нацгвардии, в том числе в полку "Азов"* (признан террористическим и... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T18:48
2023-01-12T18:48
специальная военная операция на украине
в мире
алексей гончаренко
украина
национальная гвардия украины
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
верховная рада украины
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Законопроект, разрешающий иностранцам служить как в вооруженных силах Украины, так и в Нацгвардии, в том числе в полку "Азов"* (признан террористическим и запрещен в РФ), принят парламентом страны, сообщил парламентарий Алексей Гончаренко. "Определен порядок прохождения военной службы иностранцами. Законопроект касается, в частности, полка "Азов"*, - написал Гончаренко в своем телеграм-канале, сообщив, что за принятие документа проголосовал 321 депутат. Сообщается, что в законодательстве Украины сохранялись пробелы, позволявшие иностранцам служить только в подразделениях, подчиняющихся вооруженным силам, в то время как "Азов"* был создан в качестве части Нацгвардии Украины, а значит служившие в нем иностранцы не имели возможности легально пребывать на территории страны и получить впоследствии украинское гражданство. Документы по законопроекту опубликованы на сайте украинского парламента.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230103/naemnik-1842893573.html
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в мире, алексей гончаренко, украина, национальная гвардия украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Гончаренко, Украина, Национальная гвардия Украины, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Верховная Рада Украины
18:48 12.01.2023
 
Рада разрешила иностранцам служить в Нацгвардии

Рада приняла закон, разрешающий иностранцам служить как в ВСУ, так и в Нацгвардии

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Законопроект, разрешающий иностранцам служить как в вооруженных силах Украины, так и в Нацгвардии, в том числе в полку "Азов"* (признан террористическим и запрещен в РФ), принят парламентом страны, сообщил парламентарий Алексей Гончаренко.
"Определен порядок прохождения военной службы иностранцами. Законопроект касается, в частности, полка "Азов"*, - написал Гончаренко в своем телеграм-канале, сообщив, что за принятие документа проголосовал 321 депутат.
Сообщается, что в законодательстве Украины сохранялись пробелы, позволявшие иностранцам служить только в подразделениях, подчиняющихся вооруженным силам, в то время как "Азов"* был создан в качестве части Нацгвардии Украины, а значит служившие в нем иностранцы не имели возможности легально пребывать на территории страны и получить впоследствии украинское гражданство.
Документы по законопроекту опубликованы на сайте украинского парламента.
* Запрещенная в России террористическая организация
Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
3 января, 05:11
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей ГончаренкоУкраинаНациональная гвардия УкраиныВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРВерховная Рада Украины
 
 
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