17:27 12.01.2023 (обновлено: 20:00 12.01.2023)
Украинский посол заявил, что Киев отвел часть войск в сторону Белоруссии
Посол Украины в Лондоне Пристайко: Киев отвел часть войск в сторону белорусской границы
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Киев отвел часть войск на север страны, заявил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко.
"Нам приходится держать <...> войска на севере Украины, отвести их от линии фронта, чтобы быть уверенными, что они не придут и не попытаются перерезать линию, которая позволяет нам быть связанными с Западом", — заявил дипломат британскому телеканалу Sky News в ответ на вопрос, обеспокоены ли власти ситуацией на белорусской границе.
В октябре 2022 года Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии отмечал, что украинские военные продолжают минировать приграничные территории. Так, в Ровненской области, как заявил накануне глава военной администрации региона Виталий Коваль, возводят инженерные и фортификационные сооружения для обороны.
Днем ранее ситуацию оценил президент Украины Владимир Зеленский. Политик сказал, что Киев не наблюдает сейчас непосредственной угрозы со стороны северного соседа, но призвал ВСУ быть готовыми к различным вариантам событий.
Как заявил белорусский президент Александр Лукашенко, из-за "обострения ситуации на западных границах Союзного государства" усилена региональная группировка войск.
В Белоруссию продолжает прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника российских Вооруженных сил. В Минобороны республики уточнили, что общая численность контингента ВС России в составе совместной группировки составит около девяти тысяч человек.
Также запланировано прибытие около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибра более 100 миллиметров. В конце октября стороны начали боевое слаживание соединений и частей на белорусской территории.
Также запланировано прибытие около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибра более 100 миллиметров. В конце октября стороны начали боевое слаживание соединений и частей на белорусской территории.
Представитель МИД Мария Захарова в декабре заявила, что развертывание совместной региональной группировки войск России и Белоруссии необходимо расценивать как ответ на наращивание сил НАТО в Польше и Прибалтике.
При этом заявления Киева о "создании" Москвой группировки для наступления с Белорусского направления дипломат сочла попыткой выпросить у Запада больше денег и вооружения.
11 января, 12:59Россия и Белоруссия нарастили силы ПВО региональной группировки