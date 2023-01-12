https://ria.ru/20230112/ukraina-1844456367.html

Украинский посол заявил, что Киев отвел часть войск в сторону Белоруссии

Украинский посол заявил, что Киев отвел часть войск в сторону Белоруссии - РИА Новости, 12.01.2023

Украинский посол заявил, что Киев отвел часть войск в сторону Белоруссии

Киев отвел часть войск на север страны, заявил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T17:27

2023-01-12T17:27

2023-01-12T20:00

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Киев отвел часть войск на север страны, заявил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко."Нам приходится держать <...> войска на севере Украины, отвести их от линии фронта, чтобы быть уверенными, что они не придут и не попытаются перерезать линию, которая позволяет нам быть связанными с Западом", — заявил дипломат британскому телеканалу Sky News в ответ на вопрос, обеспокоены ли власти ситуацией на белорусской границе. В октябре 2022 года Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии отмечал, что украинские военные продолжают минировать приграничные территории. Так, в Ровненской области, как заявил накануне глава военной администрации региона Виталий Коваль, возводят инженерные и фортификационные сооружения для обороны. Днем ранее ситуацию оценил президент Украины Владимир Зеленский. Политик сказал, что Киев не наблюдает сейчас непосредственной угрозы со стороны северного соседа, но призвал ВСУ быть готовыми к различным вариантам событий.Как заявил белорусский президент Александр Лукашенко, из-за "обострения ситуации на западных границах Союзного государства" усилена региональная группировка войск.В Белоруссию продолжает прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника российских Вооруженных сил. В Минобороны республики уточнили, что общая численность контингента ВС России в составе совместной группировки составит около девяти тысяч человек.Также запланировано прибытие около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибра более 100 миллиметров. В конце октября стороны начали боевое слаживание соединений и частей на белорусской территории.Представитель МИД Мария Захарова в декабре заявила, что развертывание совместной региональной группировки войск России и Белоруссии необходимо расценивать как ответ на наращивание сил НАТО в Польше и Прибалтике.При этом заявления Киева о "создании" Москвой группировки для наступления с Белорусского направления дипломат сочла попыткой выпросить у Запада больше денег и вооружения.

https://ria.ru/20230112/rovno-1844373460.html

https://ria.ru/20230111/pvo-1844102364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, вадим пристайко, мария захарова, александр лукашенко, украина, россия, белоруссия, нато