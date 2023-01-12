https://ria.ru/20230112/ukraina-1844449239.html

СМИ: Украина в отчаянии начала бросаться на своих союзников

СМИ: Украина в отчаянии начала бросаться на своих союзников - РИА Новости, 12.01.2023

СМИ: Украина в отчаянии начала бросаться на своих союзников

Украина требует от Грузии вернуть зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Бук", которые она, как утверждали в Киеве, подарила Тбилиси, пишет американский портал... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T16:58

2023-01-12T16:58

2023-01-12T19:14

в мире

украина

грузия

нато

вооруженные силы украины

бук (зенитный ракетный комплекс)

зрк с-300

тбилиси

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Украина требует от Грузии вернуть зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Бук", которые она, как утверждали в Киеве, подарила Тбилиси, пишет американский портал Military Watch.В Тбилиси, в свою очередь, не сильно обрадовались требованию Киева вернуть комплексы. Грузинское правительство напомнило, что страна получила ЗРК не бесплатно, а в результате многомиллионной сделки в 2007 году.По мере развития конфликта украинская сеть ПВО истощается все сильнее. Способность страны отражать воздушные и ракетные удары постепенно слабеет, напомнили аналитики, ссылаясь на западные СМИ.Несмотря на поставки вооружения из бывших государств Варшавского договора, их все равно оказалось недостаточно, а системы стран НАТО не обладают необходимой дальностью или практически устарели, говорится в статье.Журналисты посчитали, что отчаяние Киева объясняется проблемами с собственной сетью ПВО на основе "Буков" и С-300 большей дальности, а также отсутствием за пределами Европы достаточного количества потенциальных поставщиков совместимых советских средств противовоздушной обороны.После начала российской спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве при этом неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230112/tanki-1844431094.html

https://ria.ru/20230112/ukraina-1844418952.html

украина

грузия

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в мире, украина, грузия, нато, вооруженные силы украины, бук (зенитный ракетный комплекс), зрк с-300, тбилиси