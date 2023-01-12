https://ria.ru/20230112/ukraina-1844449239.html
СМИ: Украина в отчаянии начала бросаться на своих союзников
СМИ: Украина в отчаянии начала бросаться на своих союзников - РИА Новости, 12.01.2023
СМИ: Украина в отчаянии начала бросаться на своих союзников
Украина требует от Грузии вернуть зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Бук", которые она, как утверждали в Киеве, подарила Тбилиси, пишет американский портал... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:58
2023-01-12T16:58
2023-01-12T19:14
в мире
украина
грузия
нато
вооруженные силы украины
бук (зенитный ракетный комплекс)
зрк с-300
тбилиси
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Украина требует от Грузии вернуть зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Бук", которые она, как утверждали в Киеве, подарила Тбилиси, пишет американский портал Military Watch.В Тбилиси, в свою очередь, не сильно обрадовались требованию Киева вернуть комплексы. Грузинское правительство напомнило, что страна получила ЗРК не бесплатно, а в результате многомиллионной сделки в 2007 году.По мере развития конфликта украинская сеть ПВО истощается все сильнее. Способность страны отражать воздушные и ракетные удары постепенно слабеет, напомнили аналитики, ссылаясь на западные СМИ.Несмотря на поставки вооружения из бывших государств Варшавского договора, их все равно оказалось недостаточно, а системы стран НАТО не обладают необходимой дальностью или практически устарели, говорится в статье.Журналисты посчитали, что отчаяние Киева объясняется проблемами с собственной сетью ПВО на основе "Буков" и С-300 большей дальности, а также отсутствием за пределами Европы достаточного количества потенциальных поставщиков совместимых советских средств противовоздушной обороны.После начала российской спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве при этом неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, украина, грузия, нато, вооруженные силы украины, бук (зенитный ракетный комплекс), зрк с-300, тбилиси
В мире, Украина, Грузия, НАТО, Вооруженные силы Украины, Бук (зенитный ракетный комплекс), ЗРК С-300, Тбилиси
16:58 12.01.2023 (обновлено: 19:14 12.01.2023)
СМИ: Украина в отчаянии начала бросаться на своих союзников
Military Watch: требование Украины к Грузии вернуть ЗРК "Бук" демонстрирует ее отчаяние
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости.
Украина требует от Грузии вернуть зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Бук", которые она, как утверждали в Киеве, подарила Тбилиси, пишет американский портал Military Watch
.
"Давление на Грузию, чтобы та предоставила "Буки", можно считать признаком отчаяния", — подчеркнули авторы статьи.
В Тбилиси, в свою очередь, не сильно обрадовались требованию Киева вернуть комплексы. Грузинское правительство напомнило, что страна получила ЗРК не бесплатно, а в результате многомиллионной сделки в 2007 году.
По мере развития конфликта украинская сеть ПВО истощается все сильнее. Способность страны отражать воздушные и ракетные удары постепенно слабеет, напомнили аналитики, ссылаясь на западные СМИ.
Несмотря на поставки вооружения из бывших государств Варшавского договора, их все равно оказалось недостаточно, а системы стран НАТО не обладают необходимой дальностью или практически устарели, говорится в статье.
Журналисты посчитали, что отчаяние Киева объясняется проблемами с собственной сетью ПВО на основе "Буков" и С-300 большей дальности, а также отсутствием за пределами Европы достаточного количества потенциальных поставщиков совместимых советских средств противовоздушной обороны.
После начала российской спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве при этом неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>