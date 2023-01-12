https://ria.ru/20230112/ukraina-1844439128.html
Украинский посол опроверг слухи о получении от Турции кассетных боеприпасов
Украинский посол опроверг слухи о получении от Турции кассетных боеприпасов - РИА Новости, 12.01.2023
Украинский посол опроверг слухи о получении от Турции кассетных боеприпасов
Сообщения о получении Киевом кассетных боеприпасов от Анкары не имеют ничего общего с действительностью и нацелены на очернение образа Турции, заявил посол... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:34
2023-01-12T16:34
2023-01-12T16:34
в мире
василий боднар
турция
анкара (провинция)
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СТАМБУЛ, 12 янв - РИА Новости. Сообщения о получении Киевом кассетных боеприпасов от Анкары не имеют ничего общего с действительностью и нацелены на очернение образа Турции, заявил посол Украины в Турции Василий Боднар. Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на представителей США и ЕС сообщило, что Турция с ноября 2022 года поставляет на Украину кассетные боеприпасы американского образца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что говорить о достоверности этих сообщений трудно. Позже источник в администрации президента Турции заявил РИА Новости, что эти сообщения - дезинформация, нацеленная на подрыв мирных усилий Анкары. "Подобные утверждения лживы, я их полностью отвергаю. Эти сообщения были подготовлены с целью навредить отношениям Украины и Турции и для создания негативного образа Анкары", - заявил Боднар агентству Anadolu. По его словам, Киев соблюдает международные правила ведения боевых действий. Боднар также заявил агентству, что сообщение Foreign Policy может быть частью "российской пропаганды".
https://ria.ru/20230112/ukraina-1844418952.html
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РИА Новости
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в мире, василий боднар, турция, анкара (провинция), украина
В мире, Василий Боднар, Турция, Анкара (провинция), Украина
Украинский посол опроверг слухи о получении от Турции кассетных боеприпасов
Украинский посол Боднар опроверг слухи о получении от Турции кассетных боеприпасов