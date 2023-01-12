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Украинский посол опроверг слухи о получении от Турции кассетных боеприпасов - РИА Новости, 12.01.2023
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Украинский посол опроверг слухи о получении от Турции кассетных боеприпасов
Украинский посол опроверг слухи о получении от Турции кассетных боеприпасов - РИА Новости, 12.01.2023
Украинский посол опроверг слухи о получении от Турции кассетных боеприпасов
Сообщения о получении Киевом кассетных боеприпасов от Анкары не имеют ничего общего с действительностью и нацелены на очернение образа Турции, заявил посол... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:34
2023-01-12T16:34
в мире
василий боднар
турция
анкара (провинция)
украина
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СТАМБУЛ, 12 янв - РИА Новости. Сообщения о получении Киевом кассетных боеприпасов от Анкары не имеют ничего общего с действительностью и нацелены на очернение образа Турции, заявил посол Украины в Турции Василий Боднар. Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на представителей США и ЕС сообщило, что Турция с ноября 2022 года поставляет на Украину кассетные боеприпасы американского образца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что говорить о достоверности этих сообщений трудно. Позже источник в администрации президента Турции заявил РИА Новости, что эти сообщения - дезинформация, нацеленная на подрыв мирных усилий Анкары. "Подобные утверждения лживы, я их полностью отвергаю. Эти сообщения были подготовлены с целью навредить отношениям Украины и Турции и для создания негативного образа Анкары", - заявил Боднар агентству Anadolu. По его словам, Киев соблюдает международные правила ведения боевых действий. Боднар также заявил агентству, что сообщение Foreign Policy может быть частью "российской пропаганды".
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в мире, василий боднар, турция, анкара (провинция), украина
В мире, Василий Боднар, Турция, Анкара (провинция), Украина
16:34 12.01.2023
 
Украинский посол опроверг слухи о получении от Турции кассетных боеприпасов

Украинский посол Боднар опроверг слухи о получении от Турции кассетных боеприпасов

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на город Анкара. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 12 янв - РИА Новости. Сообщения о получении Киевом кассетных боеприпасов от Анкары не имеют ничего общего с действительностью и нацелены на очернение образа Турции, заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.
Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на представителей США и ЕС сообщило, что Турция с ноября 2022 года поставляет на Украину кассетные боеприпасы американского образца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что говорить о достоверности этих сообщений трудно. Позже источник в администрации президента Турции заявил РИА Новости, что эти сообщения - дезинформация, нацеленная на подрыв мирных усилий Анкары.
"Подобные утверждения лживы, я их полностью отвергаю. Эти сообщения были подготовлены с целью навредить отношениям Украины и Турции и для создания негативного образа Анкары", - заявил Боднар агентству Anadolu.
По его словам, Киев соблюдает международные правила ведения боевых действий. Боднар также заявил агентству, что сообщение Foreign Policy может быть частью "российской пропаганды".
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
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В миреВасилий БоднарТурцияАнкара (провинция)Украина
 
 
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