https://ria.ru/20230112/ukraina-1844439128.html

Украинский посол опроверг слухи о получении от Турции кассетных боеприпасов

Украинский посол опроверг слухи о получении от Турции кассетных боеприпасов - РИА Новости, 12.01.2023

Украинский посол опроверг слухи о получении от Турции кассетных боеприпасов

Сообщения о получении Киевом кассетных боеприпасов от Анкары не имеют ничего общего с действительностью и нацелены на очернение образа Турции, заявил посол... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T16:34

2023-01-12T16:34

2023-01-12T16:34

в мире

василий боднар

турция

анкара (провинция)

украина

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СТАМБУЛ, 12 янв - РИА Новости. Сообщения о получении Киевом кассетных боеприпасов от Анкары не имеют ничего общего с действительностью и нацелены на очернение образа Турции, заявил посол Украины в Турции Василий Боднар. Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на представителей США и ЕС сообщило, что Турция с ноября 2022 года поставляет на Украину кассетные боеприпасы американского образца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что говорить о достоверности этих сообщений трудно. Позже источник в администрации президента Турции заявил РИА Новости, что эти сообщения - дезинформация, нацеленная на подрыв мирных усилий Анкары. "Подобные утверждения лживы, я их полностью отвергаю. Эти сообщения были подготовлены с целью навредить отношениям Украины и Турции и для создания негативного образа Анкары", - заявил Боднар агентству Anadolu. По его словам, Киев соблюдает международные правила ведения боевых действий. Боднар также заявил агентству, что сообщение Foreign Policy может быть частью "российской пропаганды".

https://ria.ru/20230112/ukraina-1844418952.html

турция

анкара (провинция)

украина

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Варвара Скокшина

в мире, василий боднар, турция, анкара (провинция), украина