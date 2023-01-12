https://ria.ru/20230112/ukraina-1844434224.html

МИД выразил несогласие с позицией Турции, поддержавшей мирный план Украины

МИД выразил несогласие с позицией Турции, поддержавшей мирный план Украины - РИА Новости, 12.01.2023

МИД выразил несогласие с позицией Турции, поддержавшей мирный план Украины

Москва не согласна с позицией Анкары, поддержавшей "мирный план" Украины, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T16:23

2023-01-12T16:23

2023-01-12T17:45

специальная военная операция на украине

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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украина

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Москва не согласна с позицией Анкары, поддержавшей "мирный план" Украины, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. Захарова добавила, что Россия уже неоднократно сообщала о неприемлемости этого проекта.Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу 10 января заявил, что поддерживает план Киева из десяти пунктов по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, Анкара работает над документом. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с идеей провести к концу февраля "мирный саммит". Площадкой он хотел бы видеть ООН, а ее генсека Антониу Гутерреша — посредником. Причем, как уточнили в Киеве, Россию можно приглашать на переговоры только после "необходимого международного суда".В офисе Гутерреша указали, что тот готов к посредничеству лишь при согласии всех сторон, в том числе Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока что нет никакого "мирного плана" Украины. По его словам, соглашение, которое не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть мирным.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20230111/ukraina-1844227375.html

https://ria.ru/20230112/voyna-1844256412.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, мария захарова, россия, украина, турция, донбасс, ситуация в днр и лнр, мевлют чавушоглу