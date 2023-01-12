Рейтинг@Mail.ru
МИД выразил несогласие с позицией Турции, поддержавшей мирный план Украины - РИА Новости, 12.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230112/ukraina-1844434224.html
МИД выразил несогласие с позицией Турции, поддержавшей мирный план Украины
МИД выразил несогласие с позицией Турции, поддержавшей мирный план Украины - РИА Новости, 12.01.2023
МИД выразил несогласие с позицией Турции, поддержавшей мирный план Украины
Москва не согласна с позицией Анкары, поддержавшей "мирный план" Украины, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:23
2023-01-12T17:45
специальная военная операция на украине
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
мария захарова
россия
украина
турция
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841583734_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_c05ea75113359dbc474ebef9dddd5e87.jpg
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Москва не согласна с позицией Анкары, поддержавшей "мирный план" Украины, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. Захарова добавила, что Россия уже неоднократно сообщала о неприемлемости этого проекта.Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу 10 января заявил, что поддерживает план Киева из десяти пунктов по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, Анкара работает над документом. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с идеей провести к концу февраля "мирный саммит". Площадкой он хотел бы видеть ООН, а ее генсека Антониу Гутерреша — посредником. Причем, как уточнили в Киеве, Россию можно приглашать на переговоры только после "необходимого международного суда".В офисе Гутерреша указали, что тот готов к посредничеству лишь при согласии всех сторон, в том числе Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока что нет никакого "мирного плана" Украины. По его словам, соглашение, которое не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть мирным.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20230111/ukraina-1844227375.html
https://ria.ru/20230112/voyna-1844256412.html
россия
украина
турция
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841583734_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_e81af8d1ec24ecb9e85e0bfcdadf2fdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, мария захарова, россия, украина, турция, донбасс, ситуация в днр и лнр, мевлют чавушоглу
Специальная военная операция на Украине, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Мария Захарова, Россия, Украина, Турция, Донбасс, Ситуация в ДНР и ЛНР, Мевлют Чавушоглу
16:23 12.01.2023 (обновлено: 17:45 12.01.2023)
 
МИД выразил несогласие с позицией Турции, поддержавшей мирный план Украины

Захарова заявила о несогласии России с позицией Турции по мирному плану Зеленского

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Москва не согласна с позицией Анкары, поддержавшей "мирный план" Украины, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Нам хорошо известна оценка Турции так называемого мирного плана Зеленского, мы не можем с ней согласиться, поддержка Анкарой этой затеи киевского режима вряд ли будет способствовать поиску оптимальных путей достижения мира на Украине, — сказала она.
Захарова добавила, что Россия уже неоднократно сообщала о неприемлемости этого проекта.
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу 10 января заявил, что поддерживает план Киева из десяти пунктов по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, Анкара работает над документом.
Президент Польши Анджей Дуда, президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 18:47Специальная военная операция на Украине
Зеленский договорился с президентами Польши и Литвы о поддержке Украины
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с идеей провести к концу февраля "мирный саммит". Площадкой он хотел бы видеть ООН, а ее генсека Антониу Гутерреша — посредником. Причем, как уточнили в Киеве, Россию можно приглашать на переговоры только после "необходимого международного суда".
В офисе Гутерреша указали, что тот готов к посредничеству лишь при согласии всех сторон, в том числе Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока что нет никакого "мирного плана" Украины. По его словам, соглашение, которое не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть мирным.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Москва - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 08:00
Игра вдолгую: в Штатах решили, что им выгодна затяжная война с Россией
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреМария ЗахароваРоссияУкраинаТурцияДонбассСитуация в ДНР и ЛНРМевлют Чавушоглу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала