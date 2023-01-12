16:23 12.01.2023 (обновлено: 17:45 12.01.2023)
МИД выразил несогласие с позицией Турции, поддержавшей мирный план Украины
Захарова заявила о несогласии России с позицией Турции по мирному плану Зеленского
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Москва не согласна с позицией Анкары, поддержавшей "мирный план" Украины, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Нам хорошо известна оценка Турции так называемого мирного плана Зеленского, мы не можем с ней согласиться, поддержка Анкарой этой затеи киевского режима вряд ли будет способствовать поиску оптимальных путей достижения мира на Украине, — сказала она.
Захарова добавила, что Россия уже неоднократно сообщала о неприемлемости этого проекта.
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу 10 января заявил, что поддерживает план Киева из десяти пунктов по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, Анкара работает над документом.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с идеей провести к концу февраля "мирный саммит". Площадкой он хотел бы видеть ООН, а ее генсека Антониу Гутерреша — посредником. Причем, как уточнили в Киеве, Россию можно приглашать на переговоры только после "необходимого международного суда".
В офисе Гутерреша указали, что тот готов к посредничеству лишь при согласии всех сторон, в том числе Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока что нет никакого "мирного плана" Украины. По его словам, соглашение, которое не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть мирным.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".