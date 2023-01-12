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В США рассказали о "подарке" Украине, который обернется против нее - РИА Новости, 12.01.2023
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В США рассказали о "подарке" Украине, который обернется против нее
В США рассказали о "подарке" Украине, который обернется против нее - РИА Новости, 12.01.2023
В США рассказали о "подарке" Украине, который обернется против нее
Поддержка Владимира Зеленского со стороны Вашингтона обостряет и без того серьезную проблему с коррупцией на Украине, заявил экс-советник главы Пентагона,... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T15:32
2023-01-12T16:01
в мире
владимир зеленский
украина
сша
киев
министерство обороны сша
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Поддержка Владимира Зеленского со стороны Вашингтона обостряет и без того серьезную проблему с коррупцией на Украине, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Наши подарки только порождают больше коррупции (на Украине. — Прим. ред.), чем было бы без нашего вмешательства", — отметил он.По словам полковника, Киев всегда страдал от коррупции из-за олигархов, действующих в собственных интересах в условиях социальной и политической нестабильности. Макгрегор добавил, что сейчас ситуация стала только хуже и ее уровень достиг нового пика."Когда мы приходим, то создаем новую экономику, которая полностью зависит от американской помощи", — поделился мнением военный.Макгрегор уверен, что обострение на Украине напрямую связано с военной помощью со стороны Соединенных Штатов. Кроме того, события уже развивались по подобному сценарию в Афганистане, Боснии, Косово и во Вьетнаме, в дела которых вмешивался Вашингтон, заключил эксперт.На фоне российской спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поддерживать Киев, отправляя оружие на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что поставки западного вооружения только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии.
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украина
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в мире, владимир зеленский, украина, сша, киев, министерство обороны сша, нато
В мире, Владимир Зеленский, Украина, США, Киев, Министерство обороны США, НАТО
15:32 12.01.2023 (обновлено: 16:01 12.01.2023)
 
В США рассказали о "подарке" Украине, который обернется против нее

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: помощь Украине из США усиливает коррупцию в стране

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Поддержка Владимира Зеленского со стороны Вашингтона обостряет и без того серьезную проблему с коррупцией на Украине, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Наши подарки только порождают больше коррупции (на Украине. — Прим. ред.), чем было бы без нашего вмешательства", — отметил он.
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 09:10
СМИ: Германия разозлила Украину решением по России
По словам полковника, Киев всегда страдал от коррупции из-за олигархов, действующих в собственных интересах в условиях социальной и политической нестабильности. Макгрегор добавил, что сейчас ситуация стала только хуже и ее уровень достиг нового пика.
"Когда мы приходим, то создаем новую экономику, которая полностью зависит от американской помощи", — поделился мнением военный.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 12:09Специальная военная операция на Украине
На Западе растет раздражение из-за коррупции на Украине, заявили в Кремле
Макгрегор уверен, что обострение на Украине напрямую связано с военной помощью со стороны Соединенных Штатов. Кроме того, события уже развивались по подобному сценарию в Афганистане, Боснии, Косово и во Вьетнаме, в дела которых вмешивался Вашингтон, заключил эксперт.
На фоне российской спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поддерживать Киев, отправляя оружие на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что поставки западного вооружения только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии.
Конгрессмен от штата Кентукки Джеймс Комер - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 14:10
Американский конгрессмен включил Украину в список противников США
 
В миреВладимир ЗеленскийУкраинаСШАКиевМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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