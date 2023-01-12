https://ria.ru/20230112/ukraina-1844418952.html

В США рассказали о "подарке" Украине, который обернется против нее

В США рассказали о "подарке" Украине, который обернется против нее - РИА Новости, 12.01.2023

В США рассказали о "подарке" Украине, который обернется против нее

Поддержка Владимира Зеленского со стороны Вашингтона обостряет и без того серьезную проблему с коррупцией на Украине, заявил экс-советник главы Пентагона,... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T15:32

2023-01-12T15:32

2023-01-12T16:01

в мире

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Поддержка Владимира Зеленского со стороны Вашингтона обостряет и без того серьезную проблему с коррупцией на Украине, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Наши подарки только порождают больше коррупции (на Украине. — Прим. ред.), чем было бы без нашего вмешательства", — отметил он.По словам полковника, Киев всегда страдал от коррупции из-за олигархов, действующих в собственных интересах в условиях социальной и политической нестабильности. Макгрегор добавил, что сейчас ситуация стала только хуже и ее уровень достиг нового пика."Когда мы приходим, то создаем новую экономику, которая полностью зависит от американской помощи", — поделился мнением военный.Макгрегор уверен, что обострение на Украине напрямую связано с военной помощью со стороны Соединенных Штатов. Кроме того, события уже развивались по подобному сценарию в Афганистане, Боснии, Косово и во Вьетнаме, в дела которых вмешивался Вашингтон, заключил эксперт.На фоне российской спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поддерживать Киев, отправляя оружие на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что поставки западного вооружения только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230112/sdpg-1844290817.html

https://ria.ru/20230111/ukraina-1844084898.html

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украина

сша

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в мире, владимир зеленский, украина, сша, киев, министерство обороны сша, нато