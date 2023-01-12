https://ria.ru/20230112/ukraina-1844380382.html

Цели спецоперации на Украине остаются прежними, заявили в Кремле

Цели спецоперации на Украине остаются прежними, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.01.2023

Цели спецоперации на Украине остаются прежними, заявили в Кремле

Цели специальной военной операции остаются прежними, ДНР и ЛНР, как субъекты РФ, должны быть освобождены в границах 2014 года, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T13:33

2023-01-12T13:33

2023-01-12T14:29

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Цели специальной военной операции остаются прежними, ДНР и ЛНР, как субъекты РФ, должны быть освобождены в границах 2014 года, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."О новых целях верховный главнокомандующий не говорил. Все прежние цели остаются на повестке дня", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, остаются ли неизменными цели России в спецоперации.На уточняющий вопрос, является ли целью России, в том числе, освобождение ЛНР и ДНР в границах 2014 года, представитель Кремля ответил утвердительно."Да, разумеется. Это субъекты РФ. Они должны быть освобождены", - заявил Песков.

https://ria.ru/20230112/gerasimov-1844317563.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, дмитрий песков