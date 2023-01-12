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Цели спецоперации на Украине остаются прежними, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230112/ukraina-1844380382.html
Цели спецоперации на Украине остаются прежними, заявили в Кремле
Цели спецоперации на Украине остаются прежними, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.01.2023
Цели спецоперации на Украине остаются прежними, заявили в Кремле
Цели специальной военной операции остаются прежними, ДНР и ЛНР, как субъекты РФ, должны быть освобождены в границах 2014 года, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T13:33
2023-01-12T14:29
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Цели специальной военной операции остаются прежними, ДНР и ЛНР, как субъекты РФ, должны быть освобождены в границах 2014 года, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."О новых целях верховный главнокомандующий не говорил. Все прежние цели остаются на повестке дня", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, остаются ли неизменными цели России в спецоперации.На уточняющий вопрос, является ли целью России, в том числе, освобождение ЛНР и ДНР в границах 2014 года, представитель Кремля ответил утвердительно."Да, разумеется. Это субъекты РФ. Они должны быть освобождены", - заявил Песков.
https://ria.ru/20230112/gerasimov-1844317563.html
украина
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украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Дмитрий Песков
13:33 12.01.2023 (обновлено: 14:29 12.01.2023)
 
Цели спецоперации на Украине остаются прежними, заявили в Кремле

Песков заявил, что все цели СВО остаются в силе, в том числе освобождение ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Цели специальной военной операции остаются прежними, ДНР и ЛНР, как субъекты РФ, должны быть освобождены в границах 2014 года, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"О новых целях верховный главнокомандующий не говорил. Все прежние цели остаются на повестке дня", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, остаются ли неизменными цели России в спецоперации.
На уточняющий вопрос, является ли целью России, в том числе, освобождение ЛНР и ДНР в границах 2014 года, представитель Кремля ответил утвердительно.
"Да, разумеется. Это субъекты РФ. Они должны быть освобождены", - заявил Песков.
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Вчера, 11:12Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДмитрий Песков
 
 
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