https://ria.ru/20230112/ukraina-1844356763.html

Захарова считает, что после Пушкина на Украине начнут бороться с Гоголем

Захарова считает, что после Пушкина на Украине начнут бороться с Гоголем - РИА Новости, 12.01.2023

Захарова считает, что после Пушкина на Украине начнут бороться с Гоголем

На Украине могут начать вымарывать наследие писателя Николая Гоголя после борьбы с наименованием улиц имени Александра Пушкина в рамках кампании дерусификации,... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T12:35

2023-01-12T12:35

2023-01-12T12:35

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. На Украине могут начать вымарывать наследие писателя Николая Гоголя после борьбы с наименованием улиц имени Александра Пушкина в рамках кампании дерусификации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Киевские власти намерены узаконить преодоление последствий русификации и борьбу с сотнями названий улицы Пушкина. Ну, конечно, если выбирать между Бандерой и Пушкиным, Пушкин проигрывает, очевидно. Ну кто это такой - Александр Сергеевич по сравнению с Бандерой", - сказала Захарова. Она добавила, что министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что соответствующий закон уже внесен в Верховную Раду. "Мне интересно, до Гоголя доберутся или все-таки Николай Васильевич где-то как-то сохранил свои позиции? Я думаю, что не далек тот час... Уже все, как могли поглумились над его творчеством, над его биографией: как только его ни называли, что только ни делали с его произведениями", - добавила Захарова. "Я думаю, что в какой-то момент, учитывая силу гоголевских произведений, его отношение к России и к русской культуре, я думаю, что недалек тот час, когда и Гоголя будут точно так же вымарывать из истории Украины, украинского народа и сбивать его барельефы, сносить его памятники, выцарапывать со стен зданий названия улиц", - полагает официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20221125/ukraina-1834075817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, мария захарова, александр пушкин, николай гоголь, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр