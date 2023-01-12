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Захарова считает, что после Пушкина на Украине начнут бороться с Гоголем - РИА Новости, 12.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230112/ukraina-1844356763.html
Захарова считает, что после Пушкина на Украине начнут бороться с Гоголем
Захарова считает, что после Пушкина на Украине начнут бороться с Гоголем - РИА Новости, 12.01.2023
Захарова считает, что после Пушкина на Украине начнут бороться с Гоголем
На Украине могут начать вымарывать наследие писателя Николая Гоголя после борьбы с наименованием улиц имени Александра Пушкина в рамках кампании дерусификации,... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T12:35
2023-01-12T12:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
мария захарова
александр пушкин
николай гоголь
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. На Украине могут начать вымарывать наследие писателя Николая Гоголя после борьбы с наименованием улиц имени Александра Пушкина в рамках кампании дерусификации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Киевские власти намерены узаконить преодоление последствий русификации и борьбу с сотнями названий улицы Пушкина. Ну, конечно, если выбирать между Бандерой и Пушкиным, Пушкин проигрывает, очевидно. Ну кто это такой - Александр Сергеевич по сравнению с Бандерой", - сказала Захарова. Она добавила, что министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что соответствующий закон уже внесен в Верховную Раду. "Мне интересно, до Гоголя доберутся или все-таки Николай Васильевич где-то как-то сохранил свои позиции? Я думаю, что не далек тот час... Уже все, как могли поглумились над его творчеством, над его биографией: как только его ни называли, что только ни делали с его произведениями", - добавила Захарова. "Я думаю, что в какой-то момент, учитывая силу гоголевских произведений, его отношение к России и к русской культуре, я думаю, что недалек тот час, когда и Гоголя будут точно так же вымарывать из истории Украины, украинского народа и сбивать его барельефы, сносить его памятники, выцарапывать со стен зданий названия улиц", - полагает официальный представитель МИД РФ.
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в мире, украина, россия, мария захарова, александр пушкин, николай гоголь, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Мария Захарова, Александр Пушкин, Николай Гоголь, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
12:35 12.01.2023
 
Захарова считает, что после Пушкина на Украине начнут бороться с Гоголем

Захарова предположила, что после Пушкина на Украине будут переименовывать улицы Гоголя

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. На Украине могут начать вымарывать наследие писателя Николая Гоголя после борьбы с наименованием улиц имени Александра Пушкина в рамках кампании дерусификации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Киевские власти намерены узаконить преодоление последствий русификации и борьбу с сотнями названий улицы Пушкина. Ну, конечно, если выбирать между Бандерой и Пушкиным, Пушкин проигрывает, очевидно. Ну кто это такой - Александр Сергеевич по сравнению с Бандерой", - сказала Захарова. Она добавила, что министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что соответствующий закон уже внесен в Верховную Раду.
"Мне интересно, до Гоголя доберутся или все-таки Николай Васильевич где-то как-то сохранил свои позиции? Я думаю, что не далек тот час... Уже все, как могли поглумились над его творчеством, над его биографией: как только его ни называли, что только ни делали с его произведениями", - добавила Захарова.
"Я думаю, что в какой-то момент, учитывая силу гоголевских произведений, его отношение к России и к русской культуре, я думаю, что недалек тот час, когда и Гоголя будут точно так же вымарывать из истории Украины, украинского народа и сбивать его барельефы, сносить его памятники, выцарапывать со стен зданий названия улиц", - полагает официальный представитель МИД РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМария ЗахароваАлександр ПушкинНиколай ГогольМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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