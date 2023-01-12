https://ria.ru/20230112/ukraina-1844355473.html

Захарова раскритиковала действия Киева в отношении УПЦ

Захарова раскритиковала действия Киева в отношении УПЦ - РИА Новости, 12.01.2023

Захарова раскритиковала действия Киева в отношении УПЦ

Рейдерские захваты святынь Украинской православной церкви и приостановка гражданства священников УПЦ - это "антирелигиозное бесчинство", заявила официальный... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T12:32

2023-01-12T12:32

2023-01-12T12:32

мария захарова

украина

киев

россия

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Рейдерские захваты святынь Украинской православной церкви и приостановка гражданства священников УПЦ - это "антирелигиозное бесчинство", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "На Украине продолжают грубо нарушаться права человека, демонстрируется пренебрежительное отношение к чувствам миллионов верующих. Уже отмечали, что киевский режим взял курс на ликвидацию канонической Украинской православной церкви в пользу искусственно созданной в 2018-м году раскольнической православной церкви Украины, как они ее называют, осуществляются настоящие рейдерские, бандитские захваты святынь УПЦ", - сказала Захарова на брифинге в четверг. По ее словам, священнослужителям поступают угрозы физической расправы, а также Киев давит на них иными способами. Но разрушить УПЦ, с которой ассоциирует себя большинство православных на Украине, отметила Захарова, Киеву все равно не удастся. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230110/ukraina-1843890240.html

https://ria.ru/20230107/zakharova-1843409940.html

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киев

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мария захарова, украина, киев, россия, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц