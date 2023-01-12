https://ria.ru/20230112/ukraina-1844355473.html
Захарова раскритиковала действия Киева в отношении УПЦ
Захарова раскритиковала действия Киева в отношении УПЦ - РИА Новости, 12.01.2023
Захарова раскритиковала действия Киева в отношении УПЦ
Рейдерские захваты святынь Украинской православной церкви и приостановка гражданства священников УПЦ - это "антирелигиозное бесчинство", заявила официальный... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T12:32
2023-01-12T12:32
2023-01-12T12:32
мария захарова
украина
киев
россия
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Рейдерские захваты святынь Украинской православной церкви и приостановка гражданства священников УПЦ - это "антирелигиозное бесчинство", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "На Украине продолжают грубо нарушаться права человека, демонстрируется пренебрежительное отношение к чувствам миллионов верующих. Уже отмечали, что киевский режим взял курс на ликвидацию канонической Украинской православной церкви в пользу искусственно созданной в 2018-м году раскольнической православной церкви Украины, как они ее называют, осуществляются настоящие рейдерские, бандитские захваты святынь УПЦ", - сказала Захарова на брифинге в четверг. По ее словам, священнослужителям поступают угрозы физической расправы, а также Киев давит на них иными способами. Но разрушить УПЦ, с которой ассоциирует себя большинство православных на Украине, отметила Захарова, Киеву все равно не удастся. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230110/ukraina-1843890240.html
https://ria.ru/20230107/zakharova-1843409940.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, украина, киев, россия, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Мария Захарова, Украина, Киев, Россия, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Захарова раскритиковала действия Киева в отношении УПЦ
Мария Захарова назвала действия Киева в отношении УПЦ антирелигиозным бесчинством
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Рейдерские захваты святынь Украинской православной церкви и приостановка гражданства священников УПЦ - это "антирелигиозное бесчинство", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На Украине
продолжают грубо нарушаться права человека, демонстрируется пренебрежительное отношение к чувствам миллионов верующих. Уже отмечали, что киевский режим взял курс на ликвидацию канонической Украинской православной церкви в пользу искусственно созданной в 2018-м году раскольнической православной церкви Украины, как они ее называют, осуществляются настоящие рейдерские, бандитские захваты святынь УПЦ", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
По ее словам, священнослужителям поступают угрозы физической расправы, а также Киев давит на них иными способами.
"В канун Рождества стало известно, что (Владимир) Зеленский своим указом приостановил гражданство 13-ти митрополитов и архиепископов УПЦ. В литературе религиозной, философской, исторической это в принципе всегда называлось антирелигиозным бесчинством. Это так и есть", - добавила официальный представитель МИД РФ.
Но разрушить УПЦ, с которой ассоциирует себя большинство православных на Украине, отметила Захарова, Киеву все равно не удастся.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".