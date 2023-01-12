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В США придумали новой способ слежки за Зеленским - РИА Новости, 12.01.2023
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В США придумали новой способ слежки за Зеленским
В США придумали новой способ слежки за Зеленским - РИА Новости, 12.01.2023
В США придумали новой способ слежки за Зеленским
Из-за постоянной лжи Киева и президента Владимира Зеленского США нужно сформировать свой Центр противодействия дезинформации по Украине, заявил старший научный... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T09:12
2023-01-12T10:28
владимир зеленский
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сша
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в мире
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Из-за постоянной лжи Киева и президента Владимира Зеленского США нужно сформировать свой Центр противодействия дезинформации по Украине, заявил старший научный сотрудник Института Катона Даг Бэндоу в статье для The American Conservative.Он раскритиковал украинского лидера и его правительство за использование частично финансируемого американскими налогоплательщиками так называемого Центра противодействия дезинформации против тех, кто призывает к отказу от эскалации конфликта и мирному урегулированию.Киев включил в реестр этого центра многих американцев, включая самого автора, в якобы распространении российской пропаганды, уточнил Бэндоу."Подумайте о недостатках Киева и о том, сколько американских политиков &lt;…&gt; и журналистов превратились в бессовестных украинских пропагандистов", — подчеркнул он.По словам автора статьи, Зеленский и сам не святой, ведь существуют не только доказательства его коррупции до начала конфликта, но и то, как он пытался ложью втянуть США и НАТО в конфликт, утверждая, что ракетный удар по Польше был на самом деле нанесен Россией.США должны осознавать потенциальную угрозу со стороны таких лжедрузей, резюмировал Бэндоу.В ноябре на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета — погибли два человека. Изначально были предположения, что в этом замешана российская сторона. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил: у него нет никаких доказательств и "высока вероятность", что ракета принадлежала ПВО Украины.В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России, в свою очередь, заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. Кроме того, МИД в заявлении по ракетному инциденту выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачит провокацию.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230112/sdpg-1844290817.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230111/zelenskiy-1844246091.html
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владимир зеленский, киев, украина, сша, нато, в мире
Владимир Зеленский, Киев, Украина, США, НАТО, В мире
09:12 12.01.2023 (обновлено: 10:28 12.01.2023)
 
В США придумали новой способ слежки за Зеленским

TAC: США должны создать Центр по противодействию дезинформации по Украине из-за лжи Киева

© Фото : Ukrainian Presidential press serviceПрезидент Украины Владимир Зеленский в Изюме
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Фото : Ukrainian Presidential press service
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Из-за постоянной лжи Киева и президента Владимира Зеленского США нужно сформировать свой Центр противодействия дезинформации по Украине, заявил старший научный сотрудник Института Катона Даг Бэндоу в статье для The American Conservative.
"Вашингтон рискует оказаться втянутым в ожесточенную, жестокую войну не по своей воле", — написал автор материала.
Он раскритиковал украинского лидера и его правительство за использование частично финансируемого американскими налогоплательщиками так называемого Центра противодействия дезинформации против тех, кто призывает к отказу от эскалации конфликта и мирному урегулированию.
Киев включил в реестр этого центра многих американцев, включая самого автора, в якобы распространении российской пропаганды, уточнил Бэндоу.
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"Подумайте о недостатках Киева и о том, сколько американских политиков <…> и журналистов превратились в бессовестных украинских пропагандистов", — подчеркнул он.
По словам автора статьи, Зеленский и сам не святой, ведь существуют не только доказательства его коррупции до начала конфликта, но и то, как он пытался ложью втянуть США и НАТО в конфликт, утверждая, что ракетный удар по Польше был на самом деле нанесен Россией.

"Если Запад мог легко определить точку запуска и траекторию ракеты, то могли это сделать и украинские военные. Либо они солгали Зеленскому, либо он сам солгал Западу, который финансирует его войну", — считает обозреватель.

США должны осознавать потенциальную угрозу со стороны таких лжедрузей, резюмировал Бэндоу.
В ноябре на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета — погибли два человека. Изначально были предположения, что в этом замешана российская сторона. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил: у него нет никаких доказательств и "высока вероятность", что ракета принадлежала ПВО Украины.
В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России, в свою очередь, заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. Кроме того, МИД в заявлении по ракетному инциденту выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачит провокацию.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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