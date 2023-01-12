https://ria.ru/20230112/ugol-1844426770.html
Медведев заявил, что за границей некоторые переходят на уголь и дрова
Медведев заявил, что за границей некоторые переходят на уголь и дрова - РИА Новости, 12.01.2023
Медведев заявил, что за границей некоторые переходят на уголь и дрова
Председатель партии "Единая Россия", замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по газификации России отметил радость сограждан, чьи дома и... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T15:57
2023-01-12T15:57
2023-01-12T16:07
россия
жкх
дмитрий медведев
единая россия
экономика
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ГАТЧИНА (Ленинградская область), 12 янв - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по газификации России отметил радость сограждан, чьи дома и квартиры подключили к газоснабжению, в то время как за рубежом "кто-то переходит на уголь и дрова"."Самое главное есть - улыбки на лицах людей, которые только что получили газ. Мы их только что видели, да? Ну, что называется, почувствуйте разницу. А кто-то переходит на уголь и дрова. Но это не у нас", - сказал он.
https://ria.ru/20221227/gaz-1841732148.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, жкх, дмитрий медведев, единая россия, экономика
Россия, ЖКХ, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Экономика
15:57 12.01.2023 (обновлено: 16:07 12.01.2023)
Медведев заявил, что за границей некоторые переходят на уголь и дрова
Медведев отметил людей, получивших дома газ, в противовес переходящим на дрова за рубежом