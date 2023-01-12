https://ria.ru/20230112/ugol-1844426770.html

Медведев заявил, что за границей некоторые переходят на уголь и дрова

Медведев заявил, что за границей некоторые переходят на уголь и дрова - РИА Новости, 12.01.2023

Медведев заявил, что за границей некоторые переходят на уголь и дрова

Председатель партии "Единая Россия", замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по газификации России отметил радость сограждан, чьи дома и... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T15:57

2023-01-12T15:57

2023-01-12T16:07

россия

жкх

дмитрий медведев

единая россия

экономика

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ГАТЧИНА (Ленинградская область), 12 янв - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по газификации России отметил радость сограждан, чьи дома и квартиры подключили к газоснабжению, в то время как за рубежом "кто-то переходит на уголь и дрова"."Самое главное есть - улыбки на лицах людей, которые только что получили газ. Мы их только что видели, да? Ну, что называется, почувствуйте разницу. А кто-то переходит на уголь и дрова. Но это не у нас", - сказал он.

https://ria.ru/20221227/gaz-1841732148.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, жкх, дмитрий медведев, единая россия, экономика