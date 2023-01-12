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Медведев заявил, что за границей некоторые переходят на уголь и дрова - РИА Новости, 12.01.2023
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Медведев заявил, что за границей некоторые переходят на уголь и дрова
Медведев заявил, что за границей некоторые переходят на уголь и дрова - РИА Новости, 12.01.2023
Медведев заявил, что за границей некоторые переходят на уголь и дрова
Председатель партии "Единая Россия", замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по газификации России отметил радость сограждан, чьи дома и... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T15:57
2023-01-12T16:07
россия
жкх
дмитрий медведев
единая россия
экономика
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ГАТЧИНА (Ленинградская область), 12 янв - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по газификации России отметил радость сограждан, чьи дома и квартиры подключили к газоснабжению, в то время как за рубежом "кто-то переходит на уголь и дрова"."Самое главное есть - улыбки на лицах людей, которые только что получили газ. Мы их только что видели, да? Ну, что называется, почувствуйте разницу. А кто-то переходит на уголь и дрова. Но это не у нас", - сказал он.
https://ria.ru/20221227/gaz-1841732148.html
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россия, жкх, дмитрий медведев, единая россия, экономика
Россия, ЖКХ, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Экономика
15:57 12.01.2023 (обновлено: 16:07 12.01.2023)
 
Медведев заявил, что за границей некоторые переходят на уголь и дрова

Медведев отметил людей, получивших дома газ, в противовес переходящим на дрова за рубежом

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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ГАТЧИНА (Ленинградская область), 12 янв - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по газификации России отметил радость сограждан, чьи дома и квартиры подключили к газоснабжению, в то время как за рубежом "кто-то переходит на уголь и дрова".
"Самое главное есть - улыбки на лицах людей, которые только что получили газ. Мы их только что видели, да? Ну, что называется, почувствуйте разницу. А кто-то переходит на уголь и дрова. Но это не у нас", - сказал он.
Труба газопровода на фасаде здания - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря 2022, 17:51
Волгоградскую область полностью газифицируют к 2028 году
 
РоссияЖКХДмитрий МедведевЕдиная РоссияЭкономика
 
 
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