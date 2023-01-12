https://ria.ru/20230112/trevoga-1844390044.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.01.2023

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T14:04

2023-01-12T14:04

2023-01-12T14:05

в мире

денис шмыгаль

владимир зеленский

полтавская область

украина

харьковская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. Сигнал воздушной тревоги в Харьковской области прозвучал около 13.30 мск. Через 20 минут он расширился на Полтавскую и Сумскую. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230112/trevoga-1844296639.html

полтавская область

украина

харьковская область

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Дарья Буймова

в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, полтавская область, украина, харьковская область, вооруженные силы рф