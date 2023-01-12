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В МИД прокомментировали новые поставки военной техники от Франции Украине - РИА Новости, 12.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230112/tekhnika-1844386235.html
В МИД прокомментировали новые поставки военной техники от Франции Украине
В МИД прокомментировали новые поставки военной техники от Франции Украине - РИА Новости, 12.01.2023
В МИД прокомментировали новые поставки военной техники от Франции Украине
Решение Франции о новых поставках военной технике Украине - это необдуманный шаг, который будет провоцировать дальнейшую эскалацию, заявила официальный... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T13:52
2023-01-12T13:52
специальная военная операция на украине
мария захарова
эммануэль макрон
владимир зеленский
украина
россия
франция
нато
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Решение Франции о новых поставках военной технике Украине - это необдуманный шаг, который будет провоцировать дальнейшую эскалацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы квалифицируем это как необдуманные, безответственные шаги французских властей в контексте украинского кризиса. Решение о новых военных поставках Украине - это очередной жест, который провоцирует дальнейшую эскалацию и как следствие новые жертвы конфликта, в том числе среди мирного населения новых российских регионов, по которым уже работает французское оружие, в частности артсистема CAESAR ("Цезарь")", - сказала она брифинге в четверг. "Своим провокационным решением передать киевскому режиму колесные танки своего производства французы все шире открывают ящик Пандоры, еще сильнее втягиваются в конфликт... Проводимый Парижем курс на бездумную накачку Украины оружием обнажил циничность и двуличность заявлений о желании избежать эскалации конфликта, необходимости сохранить диалог с Россией и серьезным отношением к требованиям Москвы по гарантиям безопасности", - подчеркнула она. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Франция поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230111/boke-1844093530.html
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мария захарова, эммануэль макрон, владимир зеленский, украина, россия, франция, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Мария Захарова, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Франция, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
13:52 12.01.2023
 
В МИД прокомментировали новые поставки военной техники от Франции Украине

МИД: новые поставки военной техники Франции Киеву спровоцируют дальнейшую эскалацию

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Решение Франции о новых поставках военной технике Украине - это необдуманный шаг, который будет провоцировать дальнейшую эскалацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы квалифицируем это как необдуманные, безответственные шаги французских властей в контексте украинского кризиса. Решение о новых военных поставках Украине - это очередной жест, который провоцирует дальнейшую эскалацию и как следствие новые жертвы конфликта, в том числе среди мирного населения новых российских регионов, по которым уже работает французское оружие, в частности артсистема CAESAR ("Цезарь")", - сказала она брифинге в четверг.
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"Своим провокационным решением передать киевскому режиму колесные танки своего производства французы все шире открывают ящик Пандоры, еще сильнее втягиваются в конфликт... Проводимый Парижем курс на бездумную накачку Украины оружием обнажил циничность и двуличность заявлений о желании избежать эскалации конфликта, необходимости сохранить диалог с Россией и серьезным отношением к требованиям Москвы по гарантиям безопасности", - подчеркнула она.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Франция поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеМария ЗахароваЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияФранцияНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
 
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