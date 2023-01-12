https://ria.ru/20230112/tekhnika-1844386235.html

В МИД прокомментировали новые поставки военной техники от Франции Украине

В МИД прокомментировали новые поставки военной техники от Франции Украине - РИА Новости, 12.01.2023

В МИД прокомментировали новые поставки военной техники от Франции Украине

Решение Франции о новых поставках военной технике Украине - это необдуманный шаг, который будет провоцировать дальнейшую эскалацию, заявила официальный... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T13:52

2023-01-12T13:52

2023-01-12T13:52

специальная военная операция на украине

мария захарова

эммануэль макрон

владимир зеленский

украина

россия

франция

нато

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Решение Франции о новых поставках военной технике Украине - это необдуманный шаг, который будет провоцировать дальнейшую эскалацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы квалифицируем это как необдуманные, безответственные шаги французских властей в контексте украинского кризиса. Решение о новых военных поставках Украине - это очередной жест, который провоцирует дальнейшую эскалацию и как следствие новые жертвы конфликта, в том числе среди мирного населения новых российских регионов, по которым уже работает французское оружие, в частности артсистема CAESAR ("Цезарь")", - сказала она брифинге в четверг. "Своим провокационным решением передать киевскому режиму колесные танки своего производства французы все шире открывают ящик Пандоры, еще сильнее втягиваются в конфликт... Проводимый Парижем курс на бездумную накачку Украины оружием обнажил циничность и двуличность заявлений о желании избежать эскалации конфликта, необходимости сохранить диалог с Россией и серьезным отношением к требованиям Москвы по гарантиям безопасности", - подчеркнула она. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Франция поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230111/boke-1844093530.html

https://ria.ru/20230111/voyna-1844069940.html

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мария захарова, эммануэль макрон, владимир зеленский, украина, россия, франция, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире