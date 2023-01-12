https://ria.ru/20230112/tayvan-1844506037.html

Расмуссен призвал поставлять Тайваню оружие уже сейчас

Расмуссен призвал поставлять Тайваню оружие уже сейчас - РИА Новости, 12.01.2023

Расмуссен призвал поставлять Тайваню оружие уже сейчас

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен для предотвращения якобы возможного нападения Китая на Тайвань призвал поставлять вооружения на остров... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T21:52

2023-01-12T21:52

2023-01-12T21:54

в мире

андерс фог расмуссен

нэнси пелоси

тайвань

китай

пекин

нато

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен для предотвращения якобы возможного нападения Китая на Тайвань призвал поставлять вооружения на остров уже сейчас и разъяснить Пекину потенциальные экономические ограничения, с которыми он бы столкнулся в случае атаки. "Европейские политики должны перестать посылать противоречивые сигналы. Китай опирается на экспорт на глобальные рынки для активизации своего развития. Он намного более завязан в мировые цепочки поставок, чем Россия, поэтому изложение экономических последствий атаки заранее может подействовать как мощный инструмент сдерживания... Как эффективное средство сдерживания мы должны дать Тайваню необходимое для его обороны оружие сейчас", - написал Расмуссен в материале для газеты Financial Times. Бывший генсек НАТО призвал обратить внимание на возможную эскалацию вокруг Тайваня и извлечь уроки из ситуации на Украине, чтобы противостоять Пекину. Однако самым действенным способом для предотвращения агрессии со стороны КНР против Тайваня Расмуссен считает "победу Украины в нынешнем конфликте". По его мнению, в противном случае это может создать "опасный прецедент", которым воспользуется Пекин. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в начале августа прошлого года после визита на остров на тот момент спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230112/kitay-1844272484.html

https://ria.ru/20230109/yaponiya-1843561707.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, андерс фог расмуссен, нэнси пелоси, тайвань, китай, пекин, нато