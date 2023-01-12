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Расмуссен призвал поставлять Тайваню оружие уже сейчас - РИА Новости, 12.01.2023
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Расмуссен призвал поставлять Тайваню оружие уже сейчас
Расмуссен призвал поставлять Тайваню оружие уже сейчас - РИА Новости, 12.01.2023
Расмуссен призвал поставлять Тайваню оружие уже сейчас
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен для предотвращения якобы возможного нападения Китая на Тайвань призвал поставлять вооружения на остров... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T21:52
2023-01-12T21:54
в мире
андерс фог расмуссен
нэнси пелоси
тайвань
китай
пекин
нато
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен для предотвращения якобы возможного нападения Китая на Тайвань призвал поставлять вооружения на остров уже сейчас и разъяснить Пекину потенциальные экономические ограничения, с которыми он бы столкнулся в случае атаки. "Европейские политики должны перестать посылать противоречивые сигналы. Китай опирается на экспорт на глобальные рынки для активизации своего развития. Он намного более завязан в мировые цепочки поставок, чем Россия, поэтому изложение экономических последствий атаки заранее может подействовать как мощный инструмент сдерживания... Как эффективное средство сдерживания мы должны дать Тайваню необходимое для его обороны оружие сейчас", - написал Расмуссен в материале для газеты Financial Times. Бывший генсек НАТО призвал обратить внимание на возможную эскалацию вокруг Тайваня и извлечь уроки из ситуации на Украине, чтобы противостоять Пекину. Однако самым действенным способом для предотвращения агрессии со стороны КНР против Тайваня Расмуссен считает "победу Украины в нынешнем конфликте". По его мнению, в противном случае это может создать "опасный прецедент", которым воспользуется Пекин. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в начале августа прошлого года после визита на остров на тот момент спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230112/kitay-1844272484.html
https://ria.ru/20230109/yaponiya-1843561707.html
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в мире, андерс фог расмуссен, нэнси пелоси, тайвань, китай, пекин, нато
В мире, Андерс Фог Расмуссен, Нэнси Пелоси, Тайвань, Китай, Пекин, НАТО
21:52 12.01.2023 (обновлено: 21:54 12.01.2023)
 
Расмуссен призвал поставлять Тайваню оружие уже сейчас

Экс-генсек НАТО Расмуссен: надо сейчас поставлять Тайваню оружие, чтобы противостоять КНР

© AP Photo / Jon Super Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Jon Super
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен . Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен для предотвращения якобы возможного нападения Китая на Тайвань призвал поставлять вооружения на остров уже сейчас и разъяснить Пекину потенциальные экономические ограничения, с которыми он бы столкнулся в случае атаки.
"Европейские политики должны перестать посылать противоречивые сигналы. Китай опирается на экспорт на глобальные рынки для активизации своего развития. Он намного более завязан в мировые цепочки поставок, чем Россия, поэтому изложение экономических последствий атаки заранее может подействовать как мощный инструмент сдерживания... Как эффективное средство сдерживания мы должны дать Тайваню необходимое для его обороны оружие сейчас", - написал Расмуссен в материале для газеты Financial Times.
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Однако самым действенным способом для предотвращения агрессии со стороны КНР против Тайваня Расмуссен считает "победу Украины в нынешнем конфликте". По его мнению, в противном случае это может создать "опасный прецедент", которым воспользуется Пекин.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в начале августа прошлого года после визита на остров на тот момент спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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