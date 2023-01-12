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Республиканцы расследуют обнаружение секретных бумаг в офисе Байдена - РИА Новости, 12.01.2023
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Республиканцы расследуют обнаружение секретных бумаг в офисе Байдена
Республиканцы расследуют обнаружение секретных бумаг в офисе Байдена - РИА Новости, 12.01.2023
Республиканцы расследуют обнаружение секретных бумаг в офисе Байдена
Республиканцы в Конгрессе США намерены провести расследование в связи с обнаружением секретных документов в аналитическом центре, связанном с действующим... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:18
2023-01-12T16:18
в мире
джо байден
сша
республиканская партия сша
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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Республиканцы в Конгрессе США намерены провести расследование в связи с обнаружением секретных документов в аналитическом центре, связанном с действующим президентом США Джо Байденом: наказание за их небрежное хранение может составлять до 10 лет тюрьмы, заявил РИА Новости конгрессмен-республиканец Пол Госар. "Джо Байден украл секретные документы и тайно спрятал их в своем кабинете, когда был вице-президентом, однако внезапно демократам стало все равно. Небрежное хранение секретных документов является уголовным преступлением, которое карается лишением свободы на срок до 10 лет", - сказал Госар, чье заявление предоставил агентству его представитель. Как заверил конгрессмен, республиканцы в Конгрессе "проведут расследование и позаботятся о том, чтобы Байден ответил за свои преступления". Американские СМИ ранее сообщили, что секретные документы обнаружили в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне. Материалы относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом. Документы обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября. Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне в период с 2017 по 2020 годы. По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами. Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании бумаг он ничего не знает. Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием. Как сообщалось ранее, вторая порция секретных документов была обнаружена помощниками Байдена.
https://ria.ru/20230111/bayden-1844018999.html
https://ria.ru/20230110/tramp-1843858721.html
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в мире, джо байден, сша, республиканская партия сша
В мире, Джо Байден, США, Республиканская партия США
16:18 12.01.2023
 
Республиканцы расследуют обнаружение секретных бумаг в офисе Байдена

Республиканцы проведут расследование из-за секретных бумаг, найденных в офисе Байдена

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Республиканцы в Конгрессе США намерены провести расследование в связи с обнаружением секретных документов в аналитическом центре, связанном с действующим президентом США Джо Байденом: наказание за их небрежное хранение может составлять до 10 лет тюрьмы, заявил РИА Новости конгрессмен-республиканец Пол Госар.
"Джо Байден украл секретные документы и тайно спрятал их в своем кабинете, когда был вице-президентом, однако внезапно демократам стало все равно. Небрежное хранение секретных документов является уголовным преступлением, которое карается лишением свободы на срок до 10 лет", - сказал Госар, чье заявление предоставил агентству его представитель. Как заверил конгрессмен, республиканцы в Конгрессе "проведут расследование и позаботятся о том, чтобы Байден ответил за свои преступления".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 02:51
Байден прокомментировал обнаружение секретных документов в его офисе
Американские СМИ ранее сообщили, что секретные документы обнаружили в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне. Материалы относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом. Документы обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября. Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне в период с 2017 по 2020 годы.
По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами. Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании бумаг он ничего не знает. Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием. Как сообщалось ранее, вторая порция секретных документов была обнаружена помощниками Байдена.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 12:18
Трамп поинтересовался, будет ли обыск у Байдена
 
В миреДжо БайденСШАРеспубликанская партия США
 
 
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