https://ria.ru/20230112/tayna-1844433086.html

Республиканцы расследуют обнаружение секретных бумаг в офисе Байдена

Республиканцы расследуют обнаружение секретных бумаг в офисе Байдена - РИА Новости, 12.01.2023

Республиканцы расследуют обнаружение секретных бумаг в офисе Байдена

Республиканцы в Конгрессе США намерены провести расследование в связи с обнаружением секретных документов в аналитическом центре, связанном с действующим... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T16:18

2023-01-12T16:18

2023-01-12T16:18

в мире

джо байден

сша

республиканская партия сша

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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Республиканцы в Конгрессе США намерены провести расследование в связи с обнаружением секретных документов в аналитическом центре, связанном с действующим президентом США Джо Байденом: наказание за их небрежное хранение может составлять до 10 лет тюрьмы, заявил РИА Новости конгрессмен-республиканец Пол Госар. "Джо Байден украл секретные документы и тайно спрятал их в своем кабинете, когда был вице-президентом, однако внезапно демократам стало все равно. Небрежное хранение секретных документов является уголовным преступлением, которое карается лишением свободы на срок до 10 лет", - сказал Госар, чье заявление предоставил агентству его представитель. Как заверил конгрессмен, республиканцы в Конгрессе "проведут расследование и позаботятся о том, чтобы Байден ответил за свои преступления". Американские СМИ ранее сообщили, что секретные документы обнаружили в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне. Материалы относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом. Документы обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября. Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне в период с 2017 по 2020 годы. По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами. Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании бумаг он ничего не знает. Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием. Как сообщалось ранее, вторая порция секретных документов была обнаружена помощниками Байдена.

https://ria.ru/20230111/bayden-1844018999.html

https://ria.ru/20230110/tramp-1843858721.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, джо байден, сша, республиканская партия сша