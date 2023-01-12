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Ниинисте объяснил, почему Финляндия не сможет передать Украине много танков - РИА Новости, 12.01.2023
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Ниинисте объяснил, почему Финляндия не сможет передать Украине много танков
Ниинисте объяснил, почему Финляндия не сможет передать Украине много танков - РИА Новости, 12.01.2023
Ниинисте объяснил, почему Финляндия не сможет передать Украине много танков
Финляндия готова рассмотреть возможность участия в поставках танков Leopard Украине, но их количество будет небольшим, так как Финляндия сама граничит с Россией РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T18:52
2023-01-12T18:54
в мире
саули ниинисте
финляндия
украина
германия
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 янв - РИА Новости. Финляндия готова рассмотреть возможность участия в поставках танков Leopard Украине, но их количество будет небольшим, так как Финляндия сама граничит с Россией и не входит в НАТО, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё. Ранее европейское издание газеты Politico сообщило, что Франция и Польша подталкивают Германию к отправке танков Leopard Украине. Финляндия имеет около 200 танков Leopard 2. Для поставки танков Leopard 2 на Украину потребуется реэкспортная лицензия Германии, поскольку танки производятся в Германии. Кроме Германии, Польши и Финляндии, танки Leopard есть в Испании, Греции и Дании, уточняли финские СМИ. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
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в мире, саули ниинисте, финляндия, украина, германия, нато
В мире, Саули Ниинисте, Финляндия, Украина, Германия, НАТО
18:52 12.01.2023 (обновлено: 18:54 12.01.2023)
 
Ниинисте объяснил, почему Финляндия не сможет передать Украине много танков

Президент Ниинисте: Финляндия передаст Украине немного танков, так как граничит с Россией

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкий танк Leopard 2
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкий танк Leopard 2. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 янв - РИА Новости. Финляндия готова рассмотреть возможность участия в поставках танков Leopard Украине, но их количество будет небольшим, так как Финляндия сама граничит с Россией и не входит в НАТО, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.
"Если будет создан совместный европейский проект по оказанию помощи Украине, то потребуется и вклад Финляндии. Количество танков не может быть большим, так как Финляндия граничит с Россией и не входит в НАТО", - передает агентство STT слова Ниинистё.
Ранее европейское издание газеты Politico сообщило, что Франция и Польша подталкивают Германию к отправке танков Leopard Украине. Финляндия имеет около 200 танков Leopard 2. Для поставки танков Leopard 2 на Украину потребуется реэкспортная лицензия Германии, поскольку танки производятся в Германии. Кроме Германии, Польши и Финляндии, танки Leopard есть в Испании, Греции и Дании, уточняли финские СМИ.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
Немецкий основной боевой танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
10 января, 21:47Специальная военная операция на Украине
СМИ: Финляндия отправит Украине танки Leopard при поддержке других стран
 
В миреСаули НиинистеФинляндияУкраинаГерманияНАТО
 
 
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