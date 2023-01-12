https://ria.ru/20230112/tanki-1844481854.html
Ниинисте объяснил, почему Финляндия не сможет передать Украине много танков
Ниинисте объяснил, почему Финляндия не сможет передать Украине много танков - РИА Новости, 12.01.2023
Ниинисте объяснил, почему Финляндия не сможет передать Украине много танков
Финляндия готова рассмотреть возможность участия в поставках танков Leopard Украине, но их количество будет небольшим, так как Финляндия сама граничит с Россией РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T18:52
2023-01-12T18:52
2023-01-12T18:54
в мире
саули ниинисте
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 янв - РИА Новости. Финляндия готова рассмотреть возможность участия в поставках танков Leopard Украине, но их количество будет небольшим, так как Финляндия сама граничит с Россией и не входит в НАТО, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё. Ранее европейское издание газеты Politico сообщило, что Франция и Польша подталкивают Германию к отправке танков Leopard Украине. Финляндия имеет около 200 танков Leopard 2. Для поставки танков Leopard 2 на Украину потребуется реэкспортная лицензия Германии, поскольку танки производятся в Германии. Кроме Германии, Польши и Финляндии, танки Leopard есть в Испании, Греции и Дании, уточняли финские СМИ. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, саули ниинисте, финляндия, украина, германия, нато
В мире, Саули Ниинисте, Финляндия, Украина, Германия, НАТО
18:52 12.01.2023 (обновлено: 18:54 12.01.2023)
Ниинисте объяснил, почему Финляндия не сможет передать Украине много танков
Президент Ниинисте: Финляндия передаст Украине немного танков, так как граничит с Россией