https://ria.ru/20230112/tanki-1844481854.html

Ниинисте объяснил, почему Финляндия не сможет передать Украине много танков

Ниинисте объяснил, почему Финляндия не сможет передать Украине много танков - РИА Новости, 12.01.2023

Ниинисте объяснил, почему Финляндия не сможет передать Украине много танков

Финляндия готова рассмотреть возможность участия в поставках танков Leopard Украине, но их количество будет небольшим, так как Финляндия сама граничит с Россией РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T18:52

2023-01-12T18:52

2023-01-12T18:54

в мире

саули ниинисте

финляндия

украина

германия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843819802_0:180:2750:1727_1920x0_80_0_0_0b39933a73c83b51cec105edb82e2b07.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 12 янв - РИА Новости. Финляндия готова рассмотреть возможность участия в поставках танков Leopard Украине, но их количество будет небольшим, так как Финляндия сама граничит с Россией и не входит в НАТО, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё. Ранее европейское издание газеты Politico сообщило, что Франция и Польша подталкивают Германию к отправке танков Leopard Украине. Финляндия имеет около 200 танков Leopard 2. Для поставки танков Leopard 2 на Украину потребуется реэкспортная лицензия Германии, поскольку танки производятся в Германии. Кроме Германии, Польши и Финляндии, танки Leopard есть в Испании, Греции и Дании, уточняли финские СМИ. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.

https://ria.ru/20230110/tanki-1844000777.html

финляндия

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, саули ниинисте, финляндия, украина, германия, нато