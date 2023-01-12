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Вице-канцлер Германии призвал не препятствовать поставке танков Украине - РИА Новости, 12.01.2023
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Вице-канцлер Германии призвал не препятствовать поставке танков Украине
Вице-канцлер Германии призвал не препятствовать поставке танков Украине - РИА Новости, 12.01.2023
Вице-канцлер Германии призвал не препятствовать поставке танков Украине
Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что не хочет, чтобы Германия препятствовала Польше в поставке немецких танков Leopard 2 Украине. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:37
2023-01-12T16:37
в мире
роберт хабек
германия
украина
польша
нато
анджей дуда
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БЕРЛИН, 12 янв - РИА Новости. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что не хочет, чтобы Германия препятствовала Польше в поставке немецких танков Leopard 2 Украине. В среду президент Польши Анджей Дуда, находясь во Львове, сообщил, что его страна передаст роту танков Leopard в рамках международной коалиции, которая в настоящее время формируется. Чтобы поставлять Украине танки немецкого производства, Польше нужно получить разрешение Германии на снятие экспортных ограничений. "Позиция Германии известна... Мы принимаем решение вместе с союзниками... Я бы разграничивал те решения, которые мы принимаем для себя в части поставок оружия, и решений, которые принимают другие страны", - сказал Хабек на пресс-конференции партии "Зеленые", которую транслировал телеканал Phoenix. "Есть разница между принятием решения за себя и помехой решению других... И, соответственно, Германия не должна стоять на пути, когда другие страны принимают решения о поддержке Украины, независимо от того, какое решение принимает Германия", - добавил вице-канцлер. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230112/sdpg-1844290817.html
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в мире, роберт хабек, германия, украина, польша, нато, анджей дуда
В мире, Роберт Хабек, Германия, Украина, Польша, НАТО, Анджей Дуда
16:37 12.01.2023
 
Вице-канцлер Германии призвал не препятствовать поставке танков Украине

Хабек: Германия не должна препятствовать Польше в поставке танков Leopard Украине

© AP Photo / Pool / Kay NietfeldМинистр экономики Германии Роберт Хабек
Министр экономики Германии Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Pool / Kay Nietfeld
Министр экономики Германии Роберт Хабек. Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 янв - РИА Новости. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что не хочет, чтобы Германия препятствовала Польше в поставке немецких танков Leopard 2 Украине.
В среду президент Польши Анджей Дуда, находясь во Львове, сообщил, что его страна передаст роту танков Leopard в рамках международной коалиции, которая в настоящее время формируется. Чтобы поставлять Украине танки немецкого производства, Польше нужно получить разрешение Германии на снятие экспортных ограничений.
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"Позиция Германии известна... Мы принимаем решение вместе с союзниками... Я бы разграничивал те решения, которые мы принимаем для себя в части поставок оружия, и решений, которые принимают другие страны", - сказал Хабек на пресс-конференции партии "Зеленые", которую транслировал телеканал Phoenix.
"Есть разница между принятием решения за себя и помехой решению других... И, соответственно, Германия не должна стоять на пути, когда другие страны принимают решения о поддержке Украины, независимо от того, какое решение принимает Германия", - добавил вице-канцлер.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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