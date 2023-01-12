https://ria.ru/20230112/tanki-1844440308.html

Вице-канцлер Германии призвал не препятствовать поставке танков Украине

Вице-канцлер Германии призвал не препятствовать поставке танков Украине - РИА Новости, 12.01.2023

Вице-канцлер Германии призвал не препятствовать поставке танков Украине

Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что не хочет, чтобы Германия препятствовала Польше в поставке немецких танков Leopard 2 Украине. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T16:37

2023-01-12T16:37

2023-01-12T16:37

в мире

роберт хабек

германия

украина

польша

нато

анджей дуда

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БЕРЛИН, 12 янв - РИА Новости. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что не хочет, чтобы Германия препятствовала Польше в поставке немецких танков Leopard 2 Украине. В среду президент Польши Анджей Дуда, находясь во Львове, сообщил, что его страна передаст роту танков Leopard в рамках международной коалиции, которая в настоящее время формируется. Чтобы поставлять Украине танки немецкого производства, Польше нужно получить разрешение Германии на снятие экспортных ограничений. "Позиция Германии известна... Мы принимаем решение вместе с союзниками... Я бы разграничивал те решения, которые мы принимаем для себя в части поставок оружия, и решений, которые принимают другие страны", - сказал Хабек на пресс-конференции партии "Зеленые", которую транслировал телеканал Phoenix. "Есть разница между принятием решения за себя и помехой решению других... И, соответственно, Германия не должна стоять на пути, когда другие страны принимают решения о поддержке Украины, независимо от того, какое решение принимает Германия", - добавил вице-канцлер. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230112/sdpg-1844290817.html

https://ria.ru/20230112/posly-1844427784.html

германия

украина

польша

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в мире, роберт хабек, германия, украина, польша, нато, анджей дуда