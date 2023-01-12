https://ria.ru/20230112/tanki-1844431094.html

Посол Украины в Лондоне призвал дать Киеву тысячи танков

Посол Украины в Лондоне призвал дать Киеву тысячи танков - РИА Новости, 12.01.2023

Посол Украины в Лондоне призвал дать Киеву тысячи танков

Украине нужны от западных союзников тысячи танков, Киев хотел бы получить в том числе танки Challenger, Abrams и Leopard, заявил украинский посол в Лондоне... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T16:12

2023-01-12T16:12

2023-01-12T16:14

специальная военная операция на украине

в мире

вадим пристайко

украина

великобритания

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Украине нужны от западных союзников тысячи танков, Киев хотел бы получить в том числе танки Challenger, Abrams и Leopard, заявил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко. "Нам нужны тысячи, это точно, потому что русские выставляют тысячи танков перед нашими рубежами. У нас есть много своих, но нам нужно лучше, чем то, с чем мы можем выйти сейчас", - заявил Пристайко в интервью телеканалу Sky News, пот этом отметив, что имеющаяся у Киева военная техника советских времен устарела. "Поэтому танки Challenger, Abrams и Leopard, которых в избытке в Европе, - это то, что надо", - добавил украинский посол. Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что Великобритания впервые с начала российской специальной военной операции рассматривает возможность поставки на Украину британских танков Challenger 2. Позднее газета Financial Times со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщила, что британское правительство подтвердило такие планы. При этом бывший глава британского генштаба генерал Ричард Даннат заявил, что отправка Лондоном менее 50 танков Challenger Украине не поможет Киеву добиться "реальных" изменений на поле боя. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230111/medvedev-1844255613.html

https://ria.ru/20230110/postavki-1843724277.html

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великобритания

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Кирилл Волков

в мире, вадим пристайко, украина, великобритания, нато, ситуация в днр и лнр