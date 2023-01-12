https://ria.ru/20230112/tanki-1844381988.html
Британский генерал высмеял слухи об отправке 12 танков Challenger Украине
Британский генерал высмеял слухи об отправке 12 танков Challenger Украине - РИА Новости, 12.01.2023
Британский генерал высмеял слухи об отправке 12 танков Challenger Украине
Отправка Лондоном малого количества танков Challenger Украине не поможет Киеву добиться "реальных" изменений на поле боя, заявил в интервью телеканалу Sky News... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T13:37
2023-01-12T13:37
2023-01-12T15:39
специальная военная операция на украине
в мире
риши сунак
сергей лавров
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нато
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Отправка Лондоном малого количества танков Challenger Украине не поможет Киеву добиться "реальных" изменений на поле боя, заявил в интервью телеканалу Sky News бывший глава британского Генштаба генерал Ричард Даннат. Ранее британские издания сообщили, что правительство Риши Сунака рассматривает возможность отправки Киеву танков Challenger 2, однако конкретное решение по этому вопросу еще не приняли.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западного вооружения только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью.
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в мире, риши сунак, сергей лавров, украина, россия, лондон, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Риши Сунак, Сергей Лавров, Украина, Россия, Лондон, НАТО
13:37 12.01.2023 (обновлено: 15:39 12.01.2023)
Британский генерал высмеял слухи об отправке 12 танков Challenger Украине
Британский генерал Даннат: отправка Лондоном менее 50 танков Киеву ничего не изменит