https://ria.ru/20230112/tanki-1844334486.html

В Польше заявили, что хотят вынудить страны НАТО поставлять Киеву танки

В Польше заявили, что хотят вынудить страны НАТО поставлять Киеву танки - РИА Новости, 12.01.2023

В Польше заявили, что хотят вынудить страны НАТО поставлять Киеву танки

Польша хочет вынудить другие страны НАТО поставлять на Украину танки Leopard, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер в эфире Польского... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T11:55

2023-01-12T11:55

2023-01-12T11:55

специальная военная операция на украине

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ВАРШАВА, 12 янв – РИА Новости. Польша хочет вынудить другие страны НАТО поставлять на Украину танки Leopard, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер в эфире Польского телевидения. В среду президент Польши Анджей Дуда, находясь во Львове, заявил, что его страна передаст роту танков Leopard в рамках международной коалиции, которая в настоящее время формируется. "Если мы не защитим независимую Украину, мы будем следующей целью. Об этом надо говорить прямо. Если Украина проигрывает, то проигрывает также Польша", - сказал Мюллер, отвечая на вопрос о "коалиции" по поставке Украине танков. "Наша цель - чтобы Украина оборонялась, и для этого ей нужна техника. Политическое давление должно вызвать такой эффект, что другие европейские страны присоединятся к этим действиям (по поставке Украине танков Leopard)", - добавил он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html

https://ria.ru/20230110/postavki-1843724277.html

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польша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, польша, нато