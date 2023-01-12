11:05 12.01.2023 (обновлено: 11:15 12.01.2023)
Российская армия получила новую партию танков Т-90М "Прорыв"
"Уралвагонзавод" поставил российской армии новую партию танков Т-90М "Прорыв"
© РИА НовостиОтправка танков Т-90М "Прорыв" с Уралвагонзавода
© РИА Новости
Отправка танков Т-90М "Прорыв" с Уралвагонзавода . Архивное фото
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. "Уралвагонзавод" поставил Минобороны очередную партию новейших танков Т-90М "Прорыв", сообщили журналистам в концерне.
"Уралвагонзавод" (в составе концерна УВЗ входит в "Ростех") успешно завершил очередной контракт на поставку танков Т-90М "Прорыв". Партия бронетехники уже отправлена в адрес Министерства обороны России", — говорится в пресс-релизе.
Т-90М — модернизированная версия основного боевого танка Т-90А. Машина получила новую башню, динамическую защиту нового поколения, новую пушку, современные средства связи, более мощный двигатель и многое другое.
По словам зампреда правительства Дениса Мантурова, УВЗ в срок выполнил задачу гособоронзаказа.
В концерне добавили, что подразделение, где расположен танковый конвейер, работает круглосуточно – так же, как и другие цехи механосборочного производства УВЗ. Коллектив нижнетагильского предприятия "делает все возможное для успешного выполнения задач государственной важности", заверили в пресс-службе.
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