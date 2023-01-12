https://ria.ru/20230112/tanki-1844315806.html

Российская армия получила новую партию танков Т-90М "Прорыв"

Российская армия получила новую партию танков Т-90М "Прорыв" - РИА Новости, 12.01.2023

Российская армия получила новую партию танков Т-90М "Прорыв"

"Уралвагонзавод" поставил Минобороны очередную партию новейших танков Т-90М "Прорыв", сообщили журналистам в концерне. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T11:05

2023-01-12T11:05

2023-01-12T11:15

безопасность

технологии

россия

уралвагонзавод

т-90м

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. "Уралвагонзавод" поставил Минобороны очередную партию новейших танков Т-90М "Прорыв", сообщили журналистам в концерне."Уралвагонзавод" (в составе концерна УВЗ входит в "Ростех") успешно завершил очередной контракт на поставку танков Т-90М "Прорыв". Партия бронетехники уже отправлена в адрес Министерства обороны России", — говорится в пресс-релизе.Т-90М — модернизированная версия основного боевого танка Т-90А. Машина получила новую башню, динамическую защиту нового поколения, новую пушку, современные средства связи, более мощный двигатель и многое другое. По словам зампреда правительства Дениса Мантурова, УВЗ в срок выполнил задачу гособоронзаказа.В концерне добавили, что подразделение, где расположен танковый конвейер, работает круглосуточно – так же, как и другие цехи механосборочного производства УВЗ. Коллектив нижнетагильского предприятия "делает все возможное для успешного выполнения задач государственной важности", заверили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220930/tanki-1820538683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, технологии, россия, уралвагонзавод, т-90м