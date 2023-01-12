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Российская армия получила новую партию танков Т-90М "Прорыв" - РИА Новости, 12.01.2023
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Российская армия получила новую партию танков Т-90М "Прорыв"
Российская армия получила новую партию танков Т-90М "Прорыв" - РИА Новости, 12.01.2023
Российская армия получила новую партию танков Т-90М "Прорыв"
"Уралвагонзавод" поставил Минобороны очередную партию новейших танков Т-90М "Прорыв", сообщили журналистам в концерне. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T11:05
2023-01-12T11:15
безопасность
технологии
россия
уралвагонзавод
т-90м
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. "Уралвагонзавод" поставил Минобороны очередную партию новейших танков Т-90М "Прорыв", сообщили журналистам в концерне."Уралвагонзавод" (в составе концерна УВЗ входит в "Ростех") успешно завершил очередной контракт на поставку танков Т-90М "Прорыв". Партия бронетехники уже отправлена в адрес Министерства обороны России", — говорится в пресс-релизе.Т-90М — модернизированная версия основного боевого танка Т-90А. Машина получила новую башню, динамическую защиту нового поколения, новую пушку, современные средства связи, более мощный двигатель и многое другое. По словам зампреда правительства Дениса Мантурова, УВЗ в срок выполнил задачу гособоронзаказа.В концерне добавили, что подразделение, где расположен танковый конвейер, работает круглосуточно – так же, как и другие цехи механосборочного производства УВЗ. Коллектив нижнетагильского предприятия "делает все возможное для успешного выполнения задач государственной важности", заверили в пресс-службе.
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безопасность, технологии, россия, уралвагонзавод, т-90м
Безопасность, Технологии, Россия, Уралвагонзавод, Т-90М
11:05 12.01.2023 (обновлено: 11:15 12.01.2023)
 
Российская армия получила новую партию танков Т-90М "Прорыв"

"Уралвагонзавод" поставил российской армии новую партию танков Т-90М "Прорыв"

© РИА НовостиОтправка танков Т-90М "Прорыв" с Уралвагонзавода
Отправка танков Т-90М Прорыв с Уралвагонзавода
© РИА Новости
Отправка танков Т-90М "Прорыв" с Уралвагонзавода . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. "Уралвагонзавод" поставил Минобороны очередную партию новейших танков Т-90М "Прорыв", сообщили журналистам в концерне.
"Уралвагонзавод" (в составе концерна УВЗ входит в "Ростех") успешно завершил очередной контракт на поставку танков Т-90М "Прорыв". Партия бронетехники уже отправлена в адрес Министерства обороны России", — говорится в пресс-релизе.
Т-90М — модернизированная версия основного боевого танка Т-90А. Машина получила новую башню, динамическую защиту нового поколения, новую пушку, современные средства связи, более мощный двигатель и многое другое.
По словам зампреда правительства Дениса Мантурова, УВЗ в срок выполнил задачу гособоронзаказа.
В концерне добавили, что подразделение, где расположен танковый конвейер, работает круглосуточно – так же, как и другие цехи механосборочного производства УВЗ. Коллектив нижнетагильского предприятия "делает все возможное для успешного выполнения задач государственной важности", заверили в пресс-службе.
Танк Т-80БВМ на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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