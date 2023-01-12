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Рейс "Аэрофлота" из Новосибирска в Таиланд задержали почти на сутки - РИА Новости, 12.01.2023
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Туризм
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Рейс "Аэрофлота" из Новосибирска в Таиланд задержали почти на сутки
Рейс "Аэрофлота" из Новосибирска в Таиланд задержали почти на сутки - РИА Новости, 12.01.2023
Рейс "Аэрофлота" из Новосибирска в Таиланд задержали почти на сутки
Вылет самолета "Аэрофлота" из Новосибирска в Таиланд задерживается почти на сутки, его ожидают 293 пассажира, рассказали в четверг в Западно-Сибирской... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T11:53
2023-01-12T11:53
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таиланд
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пхукет (остров)
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НОВОСИБИРСК, 12 янв — РИА Новости. Вылет самолета "Аэрофлота" из Новосибирска в Таиланд задерживается почти на сутки, его ожидают 293 пассажира, рассказали в четверг в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре."В международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина объявлена задержка выполнения рейса на Пхукет. В соответствии с расписанием вылет воздушного судна запланирован сегодня в 01.30 (21.30 мск), однако предварительно перенесен авиакомпанией на 23.30 (19.30 мск)", — заявили в пресс-службе.В ведомстве уточнили, что отправления ждут 293 пассажира, из них 50 детей. О причинах задержки не сообщается.Отмечается, что транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по защите прав граждан на получение комплекса услуг в связи с вынужденным ожиданием в аэропорту.
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Туризм, Туризм, туристы, Новости - Туризм, Таиланд, Аэрофлот, Пхукет (остров), Новосибирск
11:53 12.01.2023
 
Рейс "Аэрофлота" из Новосибирска в Таиланд задержали почти на сутки

Вылет самолета "Аэрофлота" из Новосибирска в Таиланд задержан почти на сутки

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПассажирский самолет в аэропорту
Пассажирский самолет в аэропорту - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 12 янв — РИА Новости. Вылет самолета "Аэрофлота" из Новосибирска в Таиланд задерживается почти на сутки, его ожидают 293 пассажира, рассказали в четверг в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"В международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина объявлена задержка выполнения рейса на Пхукет. В соответствии с расписанием вылет воздушного судна запланирован сегодня в 01.30 (21.30 мск), однако предварительно перенесен авиакомпанией на 23.30 (19.30 мск)", — заявили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что отправления ждут 293 пассажира, из них 50 детей. О причинах задержки не сообщается.

Отмечается, что транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по защите прав граждан на получение комплекса услуг в связи с вынужденным ожиданием в аэропорту.
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