Рейс "Аэрофлота" из Новосибирска в Таиланд задержали почти на сутки
Вылет самолета "Аэрофлота" из Новосибирска в Таиланд задержан почти на сутки
НОВОСИБИРСК, 12 янв — РИА Новости. Вылет самолета "Аэрофлота" из Новосибирска в Таиланд задерживается почти на сутки, его ожидают 293 пассажира, рассказали в четверг в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
"В международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина объявлена задержка выполнения рейса на Пхукет. В соответствии с расписанием вылет воздушного судна запланирован сегодня в 01.30 (21.30 мск), однако предварительно перенесен авиакомпанией на 23.30 (19.30 мск)", — заявили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что отправления ждут 293 пассажира, из них 50 детей. О причинах задержки не сообщается.
Отмечается, что транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по защите прав граждан на получение комплекса услуг в связи с вынужденным ожиданием в аэропорту.
"В международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина объявлена задержка выполнения рейса на Пхукет. В соответствии с расписанием вылет воздушного судна запланирован сегодня в 01.30 (21.30 мск), однако предварительно перенесен авиакомпанией на 23.30 (19.30 мск)", — заявили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что отправления ждут 293 пассажира, из них 50 детей. О причинах задержки не сообщается.
Отмечается, что транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по защите прав граждан на получение комплекса услуг в связи с вынужденным ожиданием в аэропорту.