https://ria.ru/20230112/tailand-1844314034.html

Туристам предложат отправиться в Таиланд за прививками

Туристам предложат отправиться в Таиланд за прививками - РИА Новости, 12.01.2023

Туристам предложат отправиться в Таиланд за прививками

Бесплатная антиковидная прививочная кампания возобновилась в Таиланде, и компании из России готовы предлагать своим клиентам соответствующую услугу, говорится в РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T11:15

2023-01-12T11:15

2023-01-12T11:16

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туризм

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таиланд

ассоциация туроператоров россии (атор)

коронавирус covid-19

вакцинация

туристы

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Бесплатная антиковидная прививочная кампания возобновилась в Таиланде, и компании из России готовы предлагать своим клиентам соответствующую услугу, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Вакцинация в Таиланде (препарат Pfizer) проводится бесплатно для местных жителей и иностранцев с начала пандемии (ковида - ред.). Спрос на эту услугу со стороны в том числе российских туристов был тогда огромным, – сообщили в АТОР. – После того как распространение вируса пошло на спад и были отменены все ковидные ограничения, массовая потребность в вакцинации, конечно, отпала. И вот сейчас в Таиланде вновь запускают кампанию".По словам экспертов, за зарубежными прививками сейчас едут в основном в Армению, Стамбул. Но Таиландом тоже интересуются. И туроператоры готовы включать в свои программы по Таиланду услугу помощи в организации вакцинации. В ассоциации уточнили, что туристы могут выбрать любую клинику, где делают прививки от ковида.

https://ria.ru/20230111/turisty-1844097860.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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