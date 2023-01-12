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Туристам предложат отправиться в Таиланд за прививками - РИА Новости, 12.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230112/tailand-1844314034.html
Туристам предложат отправиться в Таиланд за прививками
Туристам предложат отправиться в Таиланд за прививками - РИА Новости, 12.01.2023
Туристам предложат отправиться в Таиланд за прививками
Бесплатная антиковидная прививочная кампания возобновилась в Таиланде, и компании из России готовы предлагать своим клиентам соответствующую услугу, говорится в РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T11:15
2023-01-12T11:16
туризм
туризм
новости - туризм
таиланд
ассоциация туроператоров россии (атор)
коронавирус covid-19
вакцинация
туристы
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Бесплатная антиковидная прививочная кампания возобновилась в Таиланде, и компании из России готовы предлагать своим клиентам соответствующую услугу, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Вакцинация в Таиланде (препарат Pfizer) проводится бесплатно для местных жителей и иностранцев с начала пандемии (ковида - ред.). Спрос на эту услугу со стороны в том числе российских туристов был тогда огромным, – сообщили в АТОР. – После того как распространение вируса пошло на спад и были отменены все ковидные ограничения, массовая потребность в вакцинации, конечно, отпала. И вот сейчас в Таиланде вновь запускают кампанию".По словам экспертов, за зарубежными прививками сейчас едут в основном в Армению, Стамбул. Но Таиландом тоже интересуются. И туроператоры готовы включать в свои программы по Таиланду услугу помощи в организации вакцинации. В ассоциации уточнили, что туристы могут выбрать любую клинику, где делают прививки от ковида.
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туризм, новости - туризм, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), коронавирус covid-19, вакцинация, туристы, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Коронавирус COVID-19, Вакцинация, туристы, куда можно лететь
11:15 12.01.2023 (обновлено: 11:16 12.01.2023)
 
Туристам предложат отправиться в Таиланд за прививками

АТОР: туроператоры России готовы запустить прививочные туры в Таиланд

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкВ международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
В международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Бесплатная антиковидная прививочная кампания возобновилась в Таиланде, и компании из России готовы предлагать своим клиентам соответствующую услугу, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Вакцинация в Таиланде (препарат Pfizer) проводится бесплатно для местных жителей и иностранцев с начала пандемии (ковида - ред.). Спрос на эту услугу со стороны в том числе российских туристов был тогда огромным, – сообщили в АТОР. – После того как распространение вируса пошло на спад и были отменены все ковидные ограничения, массовая потребность в вакцинации, конечно, отпала. И вот сейчас в Таиланде вновь запускают кампанию".
По словам экспертов, за зарубежными прививками сейчас едут в основном в Армению, Стамбул. Но Таиландом тоже интересуются. И туроператоры готовы включать в свои программы по Таиланду услугу помощи в организации вакцинации.
В ассоциации уточнили, что туристы могут выбрать любую клинику, где делают прививки от ковида.
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 17:59Туризм
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмТаиландАссоциация туроператоров России (АТОР)Коронавирус COVID-19Вакцинациятуристыкуда можно лететь
 
 
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