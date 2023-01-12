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Депутат Хубезов заявил, что врачей в зоне спецоперации сейчас достаточно
Депутат Хубезов заявил, что врачей в зоне спецоперации сейчас достаточно - РИА Новости, 12.01.2023
Депутат Хубезов заявил, что врачей в зоне спецоперации сейчас достаточно
Врачей в зоне проведения спецоперации хватает, они могут отдохнуть, сменять друг друга, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T15:02
2023-01-12T15:02
2023-01-12T15:02
специальная военная операция на украине
общество
здоровье - общество
госдума рф
единая россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Врачей в зоне проведения спецоперации хватает, они могут отдохнуть, сменять друг друга, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов ("Единая Россия"). Ранее Хубезов демобилизовался из зоны проведения спецоперации, его контракт закончился. "Когда я приезжал, где-то месяц-полтора, достаточно тяжело было работать. Когда пришли уже наши гражданские доктора, которые сразу стали военными, намного легче стало работать, уже и профильные специалисты появились, возможность отдохнуть появилась, уже на две смены мы разбились... Хватает (врачей), сейчас хватает", - заявил политик в эфире телеканала "Россия 24". Кроме того, политик отметил наличие качественного медоборудования и лекарств.
https://ria.ru/20221215/vrachi-1839012619.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, госдума рф, единая россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Здоровье - Общество, Госдума РФ, Единая Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Депутат Хубезов заявил, что врачей в зоне спецоперации сейчас достаточно
Демобилизовавшийся депутат Хубезов заявил, что врачей в зоне специальной операции хватает