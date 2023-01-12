https://ria.ru/20230112/svo-1844407945.html

Депутат Хубезов заявил, что врачей в зоне спецоперации сейчас достаточно

Депутат Хубезов заявил, что врачей в зоне спецоперации сейчас достаточно - РИА Новости, 12.01.2023

Депутат Хубезов заявил, что врачей в зоне спецоперации сейчас достаточно

Врачей в зоне проведения спецоперации хватает, они могут отдохнуть, сменять друг друга, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T15:02

2023-01-12T15:02

2023-01-12T15:02

специальная военная операция на украине

общество

здоровье - общество

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Врачей в зоне проведения спецоперации хватает, они могут отдохнуть, сменять друг друга, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов ("Единая Россия"). Ранее Хубезов демобилизовался из зоны проведения спецоперации, его контракт закончился. "Когда я приезжал, где-то месяц-полтора, достаточно тяжело было работать. Когда пришли уже наши гражданские доктора, которые сразу стали военными, намного легче стало работать, уже и профильные специалисты появились, возможность отдохнуть появилась, уже на две смены мы разбились... Хватает (врачей), сейчас хватает", - заявил политик в эфире телеканала "Россия 24". Кроме того, политик отметил наличие качественного медоборудования и лекарств.

https://ria.ru/20221215/vrachi-1839012619.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, госдума рф, единая россия, ситуация в днр и лнр