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Депутат Хубезов заявил, что врачей в зоне спецоперации сейчас достаточно - РИА Новости, 12.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Депутат Хубезов заявил, что врачей в зоне спецоперации сейчас достаточно
Депутат Хубезов заявил, что врачей в зоне спецоперации сейчас достаточно - РИА Новости, 12.01.2023
Депутат Хубезов заявил, что врачей в зоне спецоперации сейчас достаточно
Врачей в зоне проведения спецоперации хватает, они могут отдохнуть, сменять друг друга, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T15:02
2023-01-12T15:02
специальная военная операция на украине
общество
здоровье - общество
госдума рф
единая россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Врачей в зоне проведения спецоперации хватает, они могут отдохнуть, сменять друг друга, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов ("Единая Россия"). Ранее Хубезов демобилизовался из зоны проведения спецоперации, его контракт закончился. "Когда я приезжал, где-то месяц-полтора, достаточно тяжело было работать. Когда пришли уже наши гражданские доктора, которые сразу стали военными, намного легче стало работать, уже и профильные специалисты появились, возможность отдохнуть появилась, уже на две смены мы разбились... Хватает (врачей), сейчас хватает", - заявил политик в эфире телеканала "Россия 24". Кроме того, политик отметил наличие качественного медоборудования и лекарств.
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общество, здоровье - общество, госдума рф, единая россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Здоровье - Общество, Госдума РФ, Единая Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:02 12.01.2023
 
Депутат Хубезов заявил, что врачей в зоне спецоперации сейчас достаточно

Демобилизовавшийся депутат Хубезов заявил, что врачей в зоне специальной операции хватает

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Врачей в зоне проведения спецоперации хватает, они могут отдохнуть, сменять друг друга, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов ("Единая Россия").
Ранее Хубезов демобилизовался из зоны проведения спецоперации, его контракт закончился.
"Когда я приезжал, где-то месяц-полтора, достаточно тяжело было работать. Когда пришли уже наши гражданские доктора, которые сразу стали военными, намного легче стало работать, уже и профильные специалисты появились, возможность отдохнуть появилась, уже на две смены мы разбились... Хватает (врачей), сейчас хватает", - заявил политик в эфире телеканала "Россия 24".
Кроме того, политик отметил наличие качественного медоборудования и лекарств.
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