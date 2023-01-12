https://ria.ru/20230112/svet-1844436630.html

Более 80 тысяч жителей Дагестана остаются без света

Более 80 тысяч жителей Дагестана остаются без света - РИА Новости, 12.01.2023

Более 80 тысяч жителей Дагестана остаются без света

Свыше 80 тысяч жителей Дагестана остаются без света из-за непогоды, сообщила пресс-служба Минэнерго региона со ссылкой на компанию "Дагэнерго". РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T16:29

2023-01-12T16:29

2023-01-12T16:29

происшествия

кумторкалинский район

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

жкх

россия

республика дагестан

электричество

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МАХАЧКАЛА, 12 янв — РИА Новости. Свыше 80 тысяч жителей Дагестана остаются без света из-за непогоды, сообщила пресс-служба Минэнерго региона со ссылкой на компанию "Дагэнерго". Ранее власти Дагестана перевели службы на усиленный режим работы из-за сильного ветра и снега. Отмечалось, что более 40 населенных пунктов частично остаются без электричества из-за непогоды. Пользователи соцсетей в Дагестане также жалуются на перебои с подачей газа и воды. По данным Даггидромета, до 14 января по районам республики ожидается усиление ветра до 25-28 метров в секунду.

https://ria.ru/20230112/voda-1844374573.html

кумторкалинский район

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, кумторкалинский район, министерство энергетики рф (минэнерго россии), жкх, россия, республика дагестан, электричество