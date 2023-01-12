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Более 80 тысяч жителей Дагестана остаются без света - РИА Новости, 12.01.2023
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Более 80 тысяч жителей Дагестана остаются без света
Более 80 тысяч жителей Дагестана остаются без света - РИА Новости, 12.01.2023
Более 80 тысяч жителей Дагестана остаются без света
Свыше 80 тысяч жителей Дагестана остаются без света из-за непогоды, сообщила пресс-служба Минэнерго региона со ссылкой на компанию "Дагэнерго". РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:29
2023-01-12T16:29
происшествия
кумторкалинский район
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
жкх
россия
республика дагестан
электричество
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МАХАЧКАЛА, 12 янв — РИА Новости. Свыше 80 тысяч жителей Дагестана остаются без света из-за непогоды, сообщила пресс-служба Минэнерго региона со ссылкой на компанию "Дагэнерго". Ранее власти Дагестана перевели службы на усиленный режим работы из-за сильного ветра и снега. Отмечалось, что более 40 населенных пунктов частично остаются без электричества из-за непогоды. Пользователи соцсетей в Дагестане также жалуются на перебои с подачей газа и воды. По данным Даггидромета, до 14 января по районам республики ожидается усиление ветра до 25-28 метров в секунду.
https://ria.ru/20230112/voda-1844374573.html
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происшествия, кумторкалинский район, министерство энергетики рф (минэнерго россии), жкх, россия, республика дагестан, электричество
Происшествия, Кумторкалинский район, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), ЖКХ, Россия, Республика Дагестан, Электричество
16:29 12.01.2023
 
Более 80 тысяч жителей Дагестана остаются без света

Минэнерго: более 80 тысяч жителей Дагестана остаются без энергоснабжения из-за непогоды

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкСтеклянные изоляторы на линиях электропередач
Стеклянные изоляторы на линиях электропередач - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Стеклянные изоляторы на линиях электропередач. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 12 янв — РИА Новости. Свыше 80 тысяч жителей Дагестана остаются без света из-за непогоды, сообщила пресс-служба Минэнерго региона со ссылкой на компанию "Дагэнерго".
"Свыше 80 тысяч жителей региона остаются без энергоснабжения. В основном отключения отмечены в Бабаюртовском, Новолакском, Кумторкалинском районах. Работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются", — говорится в сообщении.
Ранее власти Дагестана перевели службы на усиленный режим работы из-за сильного ветра и снега. Отмечалось, что более 40 населенных пунктов частично остаются без электричества из-за непогоды. Пользователи соцсетей в Дагестане также жалуются на перебои с подачей газа и воды.
По данным Даггидромета, до 14 января по районам республики ожидается усиление ветра до 25-28 метров в секунду.
Сезонное отключение горячей воды - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 13:10
Жители деревни Паршакова в Пермском крае несколько дней жили без воды
 
ПроисшествияКумторкалинский районМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ЖКХРоссияРеспублика ДагестанЭлектричество
 
 
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