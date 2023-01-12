https://ria.ru/20230112/svet-1844436630.html
Более 80 тысяч жителей Дагестана остаются без света
Более 80 тысяч жителей Дагестана остаются без света - РИА Новости, 12.01.2023
Более 80 тысяч жителей Дагестана остаются без света
Свыше 80 тысяч жителей Дагестана остаются без света из-за непогоды, сообщила пресс-служба Минэнерго региона со ссылкой на компанию "Дагэнерго". РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:29
2023-01-12T16:29
2023-01-12T16:29
происшествия
кумторкалинский район
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
жкх
россия
республика дагестан
электричество
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МАХАЧКАЛА, 12 янв — РИА Новости. Свыше 80 тысяч жителей Дагестана остаются без света из-за непогоды, сообщила пресс-служба Минэнерго региона со ссылкой на компанию "Дагэнерго". Ранее власти Дагестана перевели службы на усиленный режим работы из-за сильного ветра и снега. Отмечалось, что более 40 населенных пунктов частично остаются без электричества из-за непогоды. Пользователи соцсетей в Дагестане также жалуются на перебои с подачей газа и воды. По данным Даггидромета, до 14 января по районам республики ожидается усиление ветра до 25-28 метров в секунду.
https://ria.ru/20230112/voda-1844374573.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кумторкалинский район, министерство энергетики рф (минэнерго россии), жкх, россия, республика дагестан, электричество
Происшествия, Кумторкалинский район, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), ЖКХ, Россия, Республика Дагестан, Электричество
Более 80 тысяч жителей Дагестана остаются без света
Минэнерго: более 80 тысяч жителей Дагестана остаются без энергоснабжения из-за непогоды